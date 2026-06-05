5 de junio de 2026
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Parkinson

Las causas de Parkinson, sus síntomas y las cinco etapas claves de la enfermedad

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad y el equilibrio. Conocé cuáles son los síntomas tempranos y los tratamientos.

Las causas, síntomas y las cinco etapas claves de la enfermedad de Parkinson

Las causas, síntomas y las cinco etapas claves de la enfermedad de Parkinson

Por Sitio Andino Sociedad

El fallecimiento del mítico músico argentino Carlos Alberto "Indio" Solari, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, conmocionó al país y puso el foco sobre este trastorno neurodegenerativo crónico. El líder de Los Redondos batalló durante una década contra esta afección del sistema nervioso central, visibilizando las complejidades de este diagnóstico.

¿Qué ocurre en el cerebro y cuáles son las causas de este trastorno?

Esta patología se desencadena cuando las neuronas ubicadas en la sustancia negra del cerebro mueren o se dañan, lo que genera una abrupta caída en los niveles de dopamina, el neurotransmisor vital para coordinar los movimientos. Aunque la comunidad médica desconoce el detonante exacto de la enfermedad, se determinó que surge por una combinación de factores donde la edad es el principal riesgo, sumado a un componente genético y la exposición ambiental a toxinas.

Los síntomas avanzan en cinco fases clínicas definidas:

  • Etapa 1: Manifestaciones motoras leves que se limitan a un solo lado del cuerpo.
  • Etapa 2: Los problemas empeoran, afectando ambos lados, la postura y la forma de caminar.
  • Etapa 3: Pérdida del equilibrio y lentitud marcada, incrementando notablemente el riesgo de sufrir caídas accidentales.
  • Etapa 4: Síntomas gravemente limitantes donde el paciente ya requiere asistencia o andaderas para movilizarse.
  • Etapa 5: Rigidez extrema en las extremidades inferiores que imposibilita la marcha, demandando cuidados continuos las 24 horas.
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El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa

¿Cuáles son las señales de alerta temprana y los tratamientos disponibles?

La detección precoz resulta fundamental debido a que el cuadro clínico suele manifestarse años antes de la aparición de los temblores característicos. Entre las principales diez señales de alerta temprana se encuentran la pérdida del olfato, la lentitud en movimientos cotidianos (bradicinesia), músculos tensos, rigidez y cambios drásticos en la escritura. También se identifican la inexpresividad facial, problemas del sueño, estreñimiento recurrente, postura encorvada y una voz inusualmente baja.

El propio Indio Solari relató en sus entrevistas que su cuadro no presentaba temblores, sino fuertes contracturas musculares que lo dejaban "como de yeso". Si bien es una dolencia invalidante y sin cura, los tratamientos farmacológicos para reemplazar la dopamina, junto con terapias físicas y kinesiología, controlan los síntomas y aseguran el bienestar por décadas. Para casos severos, la cirugía de Estimulación Cerebral Profunda se presenta como una alternativa avanzada.

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El 5/6 falleció el Indio Solari quien durante sus últimos 10 años batalló contra el Parkinson

El 5/6 falleció el Indio Solari quien durante sus últimos 10 años batalló contra el Parkinson

El conocimiento exhaustivo de los signos de alerta es el paso principal para actuar a tiempo frente a este trastorno neurodegenerativo. Consultar al neurólogo ante los primeros síntomas y sostener un abordaje terapéutico personalizado permite ralentizar el impacto de la afección, asegurando una buena calidad de vida y un bienestar prolongado durante décadas.

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