Las causas de Parkinson, sus síntomas y las cinco etapas claves de la enfermedad

El fallecimiento del mítico músico argentino Carlos Alberto "Indio" Solari, tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson , conmocionó al país y puso el foco sobre este trastorno neurodegenerativo crónico. El líder de Los Redondos batalló durante una década contra esta afección del sistema nervioso central, visibilizando las complejidades de este diagnóstico.

Esta patología se desencadena cuando las neuronas ubicadas en la sustancia negra del cerebro mueren o se dañan, lo que genera una abrupta caída en los niveles de dopamina, el neurotransmisor vital para coordinar los movimientos . Aunque la comunidad médica desconoce el detonante exacto de la enfermedad, se determinó que surge por una combinación de factores donde la edad es el principal riesgo, sumado a un componente genético y la exposición ambiental a toxinas.

La detección precoz resulta fundamental debido a que el cuadro clínico suele manifestarse años antes de la aparición de los temblores característicos. Entre las principales diez señales de alerta temprana se encuentran la pérdida del olfato, la lentitud en movimientos cotidianos (bradicinesia), músculos tensos, rigidez y cambios drásticos en la escritura . También se identifican la inexpresividad facial, problemas del sueño, estreñimiento recurrente, postura encorvada y una voz inusualmente baja.

El propio Indio Solari relató en sus entrevistas que su cuadro no presentaba temblores, sino fuertes contracturas musculares que lo dejaban "como de yeso". Si bien es una dolencia invalidante y sin cura, los tratamientos farmacológicos para reemplazar la dopamina, junto con terapias físicas y kinesiología, controlan los síntomas y aseguran el bienestar por décadas. Para casos severos, la cirugía de Estimulación Cerebral Profunda se presenta como una alternativa avanzada.

Indio Solari (2).jpg El 5/6 falleció el Indio Solari quien durante sus últimos 10 años batalló contra el Parkinson

El conocimiento exhaustivo de los signos de alerta es el paso principal para actuar a tiempo frente a este trastorno neurodegenerativo. Consultar al neurólogo ante los primeros síntomas y sostener un abordaje terapéutico personalizado permite ralentizar el impacto de la afección, asegurando una buena calidad de vida y un bienestar prolongado durante décadas.