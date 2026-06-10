10 de junio de 2026
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Paso Las Leñas

La Comisión Especial Paso Las Leñas definió su agenda de trabajo para 2026

La Comisión Especial Paso Las Leñas avanzó en la planificación de su agenda 2026 y recibió al representante mendocino ante EBILEÑAS

Comisión especial Paso Las Leñas.

Comisión especial Paso Las Leñas.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, junto a concejales e integrantes de la comisión, quienes analizaron diferentes acciones vinculadas al fortalecimiento y promoción de esta iniciativa estratégica para el sur mendocino.

Participó el representante mendocino ante EBILEÑAS

Durante la reunión, los integrantes de la comisión recibieron al Licenciado José María Videla Sáenz, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Provincia de Mendoza y representante designado ante EBILEÑAS (Ente Binacional Paso Las Leñas).

En la oportunidad, el funcionario brindó detalles sobre el trabajo que viene desarrollando el organismo binacional y expuso los avances registrados en torno al proyecto.

Además, anunció que durante este año se concretará un nuevo encuentro binacional, una instancia que volverá a reunir a representantes de ambos países después de un largo período sin reuniones de este tipo.

Paso Las Leñas
Paso Las Leñas.

Paso Las Leñas.

Un proyecto estratégico para la conectividad y el desarrollo

Durante la jornada también se intercambiaron propuestas y se coordinaron acciones institucionales de difusión con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en torno al Paso Las Leñas.

Los participantes coincidieron en destacar la relevancia de la iniciativa para mejorar la conectividad bioceánica y potenciar el desarrollo económico y social de toda la región.

"Una gran oportunidad de crecimiento"

Al finalizar el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, remarcó la importancia de continuar impulsando el proyecto. "Seguimos trabajando para mantener vigente un proyecto que representa una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo para nuestra región", expresó.

Desde la comisión señalaron que continuarán desarrollando acciones institucionales y de difusión para sostener el impulso de una obra considerada estratégica tanto para Mendoza como para la integración con Chile y el corredor bioceánico.

Graciela Montaña, presidenta de la específica de desarrollo regional, comentó sobre el encuentro en San Rafael

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