Los Enanitos Verdes presentan "EV+": canciones, artistas invitados y el homenaje a Felipe Staiti

Hay canciones que atraviesan generaciones , sobreviven al paso del tiempo y terminan formando parte de la memoria colectiva. En Mendoza , pocas bandas lograron ese fenómeno como Los Enanitos Verdes . Ahora, cuando la ausencia de sus figuras históricas todavía conmueve a miles de seguidores , su música encuentra una nueva forma de permanecer viva a través de un proyecto que celebra su legado y lo proyecta hacia el futuro.

Con una fuerte carga emocional y el respaldo de algunos de los artistas más reconocidos de habla hispana, la banda mendocina presenta "EV+" , un álbum colaborativo que reinterpreta sus mayores éxitos desde nuevas miradas musicales. El trabajo adquiere un significado especial tras los fallecimientos de Marciano Cantero en 2022 y Felipe Staiti en 2026 , dos nombres inseparables de la historia del rock argentino.

El nuevo álbum reúne a 15 artistas de distintos géneros y países para revisitar algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de Los Enanitos Verdes . Lejos de tratarse de simples versiones, cada invitado aporta su identidad artística para renovar clásicos que marcaron a millones de personas en América Latina.

El proyecto comenzó a gestarse más de un año antes de su lanzamiento bajo la dirección de Felipe Staiti, quien impulsó la idea de que cada intérprete pudiera apropiarse de las canciones y llevarlas a nuevos territorios sonoros.

Entre las colaboraciones más destacadas se encuentra "Lamento Boliviano", convertida en el tema principal del álbum junto a Luck Ra y Los Ángeles Azules. También participan artistas como David Summers, Beto Cuevas, Los Pericos, Arde Bogotá, Eden Muñoz, Leonel García, Matisse y Usted Señalemelo.

Embed - Los Enanitos Verdes, Los Ángeles Azules, Luck Ra - Lamento Boliviano (Letra/Lyrics)

El repertorio incluye nuevas versiones de clásicos como:

"Lamento Boliviano" , junto a Luck Ra y Los Ángeles Azules.

, junto a Luck Ra y Los Ángeles Azules. "Tus Viejas Cartas" , con Ximena Sariñana.

, con Ximena Sariñana. "Cordillera" , junto a Carlos Vives.

, junto a Carlos Vives. "Luz de Día" , con Marco Antonio Solís.

, con Marco Antonio Solís. "Mi Primer Día Sin Ti", junto a Ha*Ash.

Además, cada una de las canciones cuenta con su propio videoclip, disponible en plataformas digitales.

La historia de Los Enanitos Verdes: de Mendoza al corazón del rock en español

La historia de la banda comenzó en noviembre de 1979 en Mendoza. El grupo nació como un trío integrado por Marciano Cantero en voz y bajo, Felipe Staiti en guitarra y Daniel Piccolo en batería.

Sus primeros pasos fueron en pubs, bares y pequeños teatros de la provincia y de la región de Cuyo. En poco tiempo se convirtieron en una de las bandas más convocantes del oeste argentino, lo que los impulsó a trasladarse a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades.

El gran salto llegó en 1984, cuando participaron en el Festival de La Falda y fueron distinguidos como Grupo Revelación. A partir de ese momento comenzó una carrera que los llevaría a convertirse en referentes absolutos del rock en español.

Canciones como "La Muralla Verde", "Te Vi en un Tren", "Tus Viejas Cartas", "Luz de Día", "Amigos" y especialmente "Lamento Boliviano" trascendieron fronteras y consolidaron a la banda en toda Latinoamérica.

1983 enanitos verdes.JPG Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo, la banda que hizo historia desde 1979. Foto: Archivo

Su éxito los llevó a realizar giras por América, Estados Unidos y Europa, además de obtener reconocimientos internacionales como las Antorchas de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar y una nominación al Premio Grammy Latino por su álbum Tracción Acústica.

El curioso origen del nombre de la banda: la extraña foto del Puente del Inca

Pocas historias son tan peculiares como la que dio origen al nombre del grupo.

Según relata la propia banda, todo surgió a partir de una leyenda urbana mendocina. La historia contaba que una familia fotografiada en las cercanías de Puente del Inca descubrió, al revelar la imagen, unas misteriosas figuras verdes que nadie había visto al momento de tomar la foto.

Enanitos Verdes - Foto - Puente del Inca De una leyenda urbana a la marca musical más importante del continente. Foto: web

La anécdota se difundió rápidamente y llegó incluso a ocupar espacio en medios locales. Tiempo después, un periodista utilizó la expresión "Los Enanitos Verdes de Puente del Inca" para referirse al naciente grupo musical. A los integrantes les gustó el nombre y decidieron conservar una versión abreviada que terminaría convirtiéndose en una marca reconocida en todo el continente.

Una conexión eterna con Mendoza

Más allá de la dimensión internacional alcanzada por la banda, Los Enanitos Verdes siempre mantuvieron un fuerte vínculo con Mendoza. La provincia fue el lugar donde nació el proyecto, donde comenzaron sus primeros conciertos y donde sus integrantes construyeron buena parte de su identidad artística.

Ese lazo también quedó marcado por dos pérdidas que conmocionaron al mundo de la música.

El primero fue Marciano Cantero, histórico cantante, bajista y principal compositor del grupo, quien falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia renal. Su partida generó una enorme ola de homenajes en Argentina y toda América Latina.

Enanitos Verdes - Felipe Staiti - Marciano Cantero Pese a sus partidas, Los Enanitos Verdes continua con un legado que une generaciones. Foto: Archivo

Cuatro años más tarde, el 13 de abril de 2026, Mendoza volvió a despedir a otro de sus grandes referentes. Felipe Staiti, guitarrista fundador y pieza clave en la continuidad de la banda tras la muerte de Cantero, falleció a los 64 años luego de sufrir complicaciones de salud derivadas de una infección bacteriana y otros problemas médicos.

Con la ausencia de ambos referentes, "EV+" se transforma en mucho más que un disco. Es un homenaje a una historia que comenzó hace más de cuatro décadas en Mendoza y que todavía sigue emocionando a nuevas generaciones. Una celebración de canciones que se niegan a desaparecer y de una banda que logró convertirse en parte de la identidad cultural argentina.