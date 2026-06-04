"Las Heras Selección Mundial": un mega evento familiar con juegos, música y actividades inclusivas

En el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial", el municipio llevará adelante una nueva edición de "El Mes del Juego", una propuesta gratuita destinada a promover la recreación, la inclusión y el encuentro familiar a través de actividades para todas las edades.
La jornada se realizará el próximo sábado 6 de junio, de 10.00 a 18.00 horas, en el Parque de la Familia, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Almirante Brown.
Las Heras vivirá el espíritu mundialista a través del juego
Durante junio, el Municipio desarrollará distintas acciones en el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial", una iniciativa social, cultural y recreativa que busca fortalecer la participación comunitaria y revalorizar la identidad y las tradiciones del departamento.
El intendente Francisco Lo Presti destacó la importancia de la propuesta. "En junio queremos que Las Heras viva el espíritu mundialista desde el encuentro, la inclusión y la participación familiar. Con la campaña 'Las Heras Selección Mundial' buscamos generar espacios donde chicos, jóvenes y adultos compartan y promuevan el juego inclusivo y el encuentro de las familias lasherinas", expresó.
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Juegos tradicionales, deportes y tecnología
La jornada ofrecerá múltiples estaciones temáticas para que las familias puedan disfrutar de experiencias lúdicas y recreativas.
Entre las propuestas habrá juegos tradicionales como trompo, balero, payana, elástico y bolitas, además de espacios coordinados por la Federación Mendocina de Ajedrez.
También se desarrollarán actividades deportivas y recreativas, un punto inclusivo con propuestas adaptadas, y una zona gamer a cargo de la reconocida empresa mendocina GEAR 6.
Además, los asistentes podrán participar de juegos gigantes como:
Ajedrez gigante
Dominó gigante
Cuatro en línea gigante
Truco
Mientras que los adultos mayores contarán con un espacio especialmente pensado para ellos, con tejo y juegos tradicionales.
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Música en vivo y espectáculos para toda la familia
La programación incluirá diferentes propuestas artísticas y musicales con la participación de:
Inmorales
Sin Errores
Living Band
Carina Palacios
Orquesta Infantil y Juvenil La Pitufónica
El Circo de Getulio, junto al payaso Lío y su amigo Santiago
Como cierre de la jornada, la Agrupación Gaucha El Rincón de los Pimientos ofrecerá actividades destinadas a acercar las tradiciones y la cultura local a vecinos y visitantes.
Un evento en Las Heras con amplio respaldo institucional
La propuesta fue declarada de interés municipal, provincial y nacional y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, CECITyS, CIPA, CAIJ y la Fundación Mil Milenios de Paz.
De esta manera, el evento refuerza su carácter cultural, educativo y social, promoviendo espacios de integración y participación para toda la comunidad.