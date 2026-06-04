4 de junio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

"Las Heras Selección Mundial": un mega evento familiar con juegos, música y actividades inclusivas

En el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial", el municipio organizó una jornada gratuita para promover el encuentro, la recreación y la participación familiar.

Campaña Las Heras Selección Mundial.

Campaña "Las Heras Selección Mundial".

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial", el municipio llevará adelante una nueva edición de "El Mes del Juego", una propuesta gratuita destinada a promover la recreación, la inclusión y el encuentro familiar a través de actividades para todas las edades.

La jornada se realizará el próximo sábado 6 de junio, de 10.00 a 18.00 horas, en el Parque de la Familia, ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Almirante Brown.

Las Heras vivirá el espíritu mundialista a través del juego

Durante junio, el Municipio desarrollará distintas acciones en el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial", una iniciativa social, cultural y recreativa que busca fortalecer la participación comunitaria y revalorizar la identidad y las tradiciones del departamento.

El intendente Francisco Lo Presti destacó la importancia de la propuesta. "En junio queremos que Las Heras viva el espíritu mundialista desde el encuentro, la inclusión y la participación familiar. Con la campaña 'Las Heras Selección Mundial' buscamos generar espacios donde chicos, jóvenes y adultos compartan y promuevan el juego inclusivo y el encuentro de las familias lasherinas", expresó.

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Juegos tradicionales, deportes y tecnología

La jornada ofrecerá múltiples estaciones temáticas para que las familias puedan disfrutar de experiencias lúdicas y recreativas.

Entre las propuestas habrá juegos tradicionales como trompo, balero, payana, elástico y bolitas, además de espacios coordinados por la Federación Mendocina de Ajedrez.

También se desarrollarán actividades deportivas y recreativas, un punto inclusivo con propuestas adaptadas, y una zona gamer a cargo de la reconocida empresa mendocina GEAR 6.

Además, los asistentes podrán participar de juegos gigantes como:

  • Ajedrez gigante

  • Dominó gigante

  • Cuatro en línea gigante

  • Truco

Mientras que los adultos mayores contarán con un espacio especialmente pensado para ellos, con tejo y juegos tradicionales.

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Música en vivo y espectáculos para toda la familia

La programación incluirá diferentes propuestas artísticas y musicales con la participación de:

  • Inmorales

  • Sin Errores

  • Living Band

  • Carina Palacios

  • Orquesta Infantil y Juvenil La Pitufónica

  • El Circo de Getulio, junto al payaso Lío y su amigo Santiago

Como cierre de la jornada, la Agrupación Gaucha El Rincón de los Pimientos ofrecerá actividades destinadas a acercar las tradiciones y la cultura local a vecinos y visitantes.

Un evento en Las Heras con amplio respaldo institucional

La propuesta fue declarada de interés municipal, provincial y nacional y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, CECITyS, CIPA, CAIJ y la Fundación Mil Milenios de Paz.

De esta manera, el evento refuerza su carácter cultural, educativo y social, promoviendo espacios de integración y participación para toda la comunidad.

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