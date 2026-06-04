"Las Heras Selección Mundial": un mega evento familiar con juegos, música y actividades inclusivas

En el marco de la campaña " Las Heras Selección Mundial" , el municipio llevará adelante una nueva edición de "El Mes del Juego" , una propuesta gratuita destinada a promover la recreación, la inclusión y el encuentro familiar a través de actividades para todas las edades.

La jornada se realizará el próximo sábado 6 de junio , de 10.00 a 18.00 horas , en el Parque de la Familia , ubicado en la intersección de Boulogne Sur Mer y Almirante Brown .

Durante junio, el Municipio desarrollará distintas acciones en el marco de la campaña "Las Heras Selección Mundial" , una iniciativa social, cultural y recreativa que busca fortalecer la participación comunitaria y revalorizar la identidad y las tradiciones del departamento.

El intendente Francisco Lo Presti destacó la importancia de la propuesta. "En junio queremos que Las Heras viva el espíritu mundialista desde el encuentro, la inclusión y la participación familiar . Con la campaña 'Las Heras Selección Mundial' buscamos generar espacios donde chicos, jóvenes y adultos compartan y promuevan el juego inclusivo y el encuentro de las familias lasherinas", expresó.

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Juegos tradicionales, deportes y tecnología

La jornada ofrecerá múltiples estaciones temáticas para que las familias puedan disfrutar de experiencias lúdicas y recreativas.

Entre las propuestas habrá juegos tradicionales como trompo, balero, payana, elástico y bolitas, además de espacios coordinados por la Federación Mendocina de Ajedrez.

También se desarrollarán actividades deportivas y recreativas, un punto inclusivo con propuestas adaptadas, y una zona gamer a cargo de la reconocida empresa mendocina GEAR 6.

Además, los asistentes podrán participar de juegos gigantes como:

Ajedrez gigante

Dominó gigante

Cuatro en línea gigante

Truco

Mientras que los adultos mayores contarán con un espacio especialmente pensado para ellos, con tejo y juegos tradicionales.

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Música en vivo y espectáculos para toda la familia

La programación incluirá diferentes propuestas artísticas y musicales con la participación de:

Inmorales

Sin Errores

Living Band

Carina Palacios

Orquesta Infantil y Juvenil La Pitufónica

El Circo de Getulio, junto al payaso Lío y su amigo Santiago

Como cierre de la jornada, la Agrupación Gaucha El Rincón de los Pimientos ofrecerá actividades destinadas a acercar las tradiciones y la cultura local a vecinos y visitantes.

Un evento en Las Heras con amplio respaldo institucional

La propuesta fue declarada de interés municipal, provincial y nacional y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, CECITyS, CIPA, CAIJ y la Fundación Mil Milenios de Paz.

De esta manera, el evento refuerza su carácter cultural, educativo y social, promoviendo espacios de integración y participación para toda la comunidad.