13 de abril de 2026
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Tunuyán

Tunuyán reabre inscripciones para la Beca de Transporte: cómo acceder al beneficio

El municipio de Tunuyán reactivó el programa para acompañar a quienes deben trasladarse por sus estudios. Cómo anotarse y qué se necesita.

Inscripciones beca estudiantil en el Valle de Uco.

Inscripciones beca estudiantil en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán reabrió las inscripciones para la Beca de Transporte, un beneficio destinado a estudiantes de nivel superior y universitario del departamento que deban trasladarse dentro del Valle de Uco o hacia otros puntos de la provincia.

La iniciativa busca acompañar a quienes cursan sus estudios fuera de su lugar de residencia, facilitando el acceso al sistema educativo y aliviando los costos de traslado.

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Quiénes pueden acceder al beneficio de la beca en Tunuyán

El programa está dirigido a estudiantes que se encuentren cursando carreras terciarias o universitarias y que necesiten viajar de manera regular para asistir a clases.

Desde el municipio indicaron que los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos y completar el proceso de inscripción correspondiente para acceder a la beca.

Cómo inscribirse y qué tener en cuenta para obtener la beca

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Tunuyán.

En esta nota también se comparten testimonios de estudiantes que accedieron al beneficio, quienes destacaron la importancia de esta ayuda para poder continuar con sus estudios.

Embed - Becas de Transporte en Tunuyán: quiénes pueden acceder y cómo se gestionan

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