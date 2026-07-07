7 de julio de 2026
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Robo

Violento robo a un taxista en Tunuyán: denuncian barrios donde ya no quieren entrar de noche

Un taxista fue víctima de un violento asalto cuando un grupo de delincuentes, armados, le robó todas sus pertenencias. Tras el hecho, trabajadores del sector denunciaron zonas con mucha inseguridad.

Violento robo a un taxista en Tunuyán: denuncian barrios donde ya no quieren entrar de noche
Violento robo a un taxista en Tunuyán: denuncian barrios donde ya no quieren entrar de noche
Por Sitio Andino Departamentales

Un nuevo hecho de inseguridad se registró durante la noche en Tunuyán, donde un taxista fue asaltado por tres delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros. Los sospechosos lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron dinero en efectivo y sus pertenencias. Aunque el chofer resultó ileso, el episodio reavivó las denuncias de otros trabajadores del sector sobre las zonas más peligrosas para circular durante la noche.

Robo en Tunuyán: taxistas revelan las zonas más peligrosas para trabajar de noche

En diálogo con Noticiero Andino, la víctima, Jorge García, contó que levantó a los tres personas en el centro de Tunuyán, quienes le solicitaron un viaje con destino al barrio Tupac Amaru. Fue en el interior de ese barrio donde los falsos pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron sus pertenencias, además de 20 mil pesos en efectivo.

Si bien el conductor no sufrió heridas, los delincuentes escaparon y continúan siendo intensamente buscados por la Policía. Tras el asalto, García advirtió que existen sectores del departamento donde los taxistas enfrentan situaciones de riesgo durante la noche. Incluso, aseguró que algunos delincuentes utilizan piedras para marcar los vehículos y concretar los robos.

"Hay gente a la que llevás con toda confianza porque sabés que son buenos, pero cuando salís de vuelta ahí es donde los autos están marcados con piedras", relató.

Al testimonio de García se sumaron otros taxistas, quienes coincidieron en que trabajar durante las últimas horas del día se ha vuelto cada vez más peligroso, especialmente cuando deben ingresar a barrios considerados conflictivos, como 26 de Enero y La Tablada.

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