Robo millonario a una conocida familia de empresarios de San Carlos

El robo ocurrió durante el fin de semana en La Consulta, San Carlos.

Una conocida familia de empresarios de San Carlos fue víctima de un millonario robo luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda en La Consulta y sustrajeran más de 8 millones de pesos en efectivo, en tanto que ahora el hecho es investigado por la policía y justicia, que trabajan para identificar a los autores.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Leopoldo Suárez al 200, en el distrito de La Consulta , donde los delincuentes lograron ingresar tras violentar la puerta principal de la vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de la casa descubrió el robo al regresar a su domicilio y constatar que desconocidos habían ingresado al inmueble.

La víctima, identificada como M.H.R., de 41 años, denunció el faltante de una importante suma de dinero que se encontraba guardada en el interior de la propiedad.

La familia afectada es reconocida en el departamento de San Carlos por su actividad comercial, ya que son propietarios de conocidas heladerías y drugstores que funcionan en la zona.

Tras el aviso a la línea de Emergencias, personal de la Comisaría 41ª intervino en el lugar y dio inicio a las primeras actuaciones para intentar reconstruir cómo ocurrió el ingreso de los delincuentes.

Embed - Investigan un millonario robo a una familia de La Consulta

Operativo policial tras el millonario robo

Por disposición de la Fiscalía interviniente, en la vivienda trabajaron efectivos de Policía Científica, personal de Investigaciones y equipos especializados con Canes, que realizaron distintos rastrillajes en busca de elementos que permitan avanzar en la causa.

Además, se realizaron pericias sobre la propiedad para obtener posibles rastros dejados por los autores del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos por el robo y los investigadores continúan con las tareas para determinar la identidad de los responsables y recuperar el dinero sustraído.