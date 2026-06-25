Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma

Este jueves por la tarde, alrededor de las 15.30, un delincuente asaltó una camioneta en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. A plena luz del día, el malviviente utilizó un inhibidor de alarma para saquear una camioneta. El robo ocurrió directamente en la puerta de la vivienda de la víctima.

El preocupante episodio de inseguridad se registró este jueves 25 de junio, exactamente a las 15.25 horas, sobre la calle J. M. Clark . La víctima había estacionado su vehículo frente a su domicilio particular sin sospechar que estaba siendo vigilada de cerca.

Las cámaras de seguridad de la cuadra lograron captar toda la secuencia en video con claridad. En las imágenes se observa cómo el sospechoso activa el dispositivo tecnológico para bloquear la señal del control remoto justo cuando el propietario se alejaba de la camioneta, logrando ingresar al habitáculo en cuestión de segundos y sin ejercer ningún tipo de fuerza.

La denuncia

Los damnificados descubrieron el faltante de sus objetos de valor: una campera rompeviento, una riñonera con tuercas antirrobos, llaves y un inflador de ruedas y constataron que las cerraduras del rodado no habían sido forzadas. Ante esta situación, se trasladaron de forma inmediata al Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia formal y aportar las filmaciones vecinales que exponen el rostro del autor.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 7.43.00 PM El delincuente que asaltó una camioneta en la Quinta Sección

La proliferación de este tipo de tecnología delictiva mantiene en alerta a los habitantes de la zona capitalina. Al no registrarse roturas de cristales ni ruidos extraños, los ladrones logran actuar con total impunidad a la vista de los transeúntes, retirándose del lugar con el botín sin levantar la más mínima sospecha del vecindario. Los videos ya se encuentran en manos de los investigadores de la Oficina Fiscal.