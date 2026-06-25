25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Quinta Sección

Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma

El video del momento en el que un delincuente, a plena luz del día en calle Clark, Quinta Sección, cometía el robo de una camioneta usando un inhibidor.

Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma

Asalto en la Quinta Sección: quedó filmado un delincuente utilizando un inhibidor de alarma

Por Sitio Andino Policiales

Este jueves por la tarde, alrededor de las 15.30, un delincuente asaltó una camioneta en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza. A plena luz del día, el malviviente utilizó un inhibidor de alarma para saquear una camioneta. El robo ocurrió directamente en la puerta de la vivienda de la víctima.

¿Cómo fue el modus operandi del delincuente?

El preocupante episodio de inseguridad se registró este jueves 25 de junio, exactamente a las 15.25 horas, sobre la calle J. M. Clark. La víctima había estacionado su vehículo frente a su domicilio particular sin sospechar que estaba siendo vigilada de cerca.

Las cámaras de seguridad de la cuadra lograron captar toda la secuencia en video con claridad. En las imágenes se observa cómo el sospechoso activa el dispositivo tecnológico para bloquear la señal del control remoto justo cuando el propietario se alejaba de la camioneta, logrando ingresar al habitáculo en cuestión de segundos y sin ejercer ningún tipo de fuerza.

La denuncia

Los damnificados descubrieron el faltante de sus objetos de valor: una campera rompeviento, una riñonera con tuercas antirrobos, llaves y un inflador de ruedas y constataron que las cerraduras del rodado no habían sido forzadas. Ante esta situación, se trasladaron de forma inmediata al Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia formal y aportar las filmaciones vecinales que exponen el rostro del autor.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 7.43.00 PM
El delincuente que asaltó una camioneta en la Quinta Sección

El delincuente que asaltó una camioneta en la Quinta Sección

La proliferación de este tipo de tecnología delictiva mantiene en alerta a los habitantes de la zona capitalina. Al no registrarse roturas de cristales ni ruidos extraños, los ladrones logran actuar con total impunidad a la vista de los transeúntes, retirándose del lugar con el botín sin levantar la más mínima sospecha del vecindario. Los videos ya se encuentran en manos de los investigadores de la Oficina Fiscal.

Temas
Seguí leyendo

Música y emoción en el recuerdo de las víctimas de la tragedia de la Cuesta de los Terneros

Curso Básico de Seguridad Privada en Mendoza: cómo obtener la Credencial Azul y trabajar en el sector

Los primos acusados de una estafa millonaria en San Rafael, cada vez más complicados

Marcharon por Ayelén Moyano y el hospital tomó una fuerte decisión

La increíble investigación que permitió recuperar cartas originales de San Martín y otros próceres

Quién es Marianela Palmero, la cuarta detenida por el femicidio de Agostina Vega

Tunuyán: fue a reclamar una deuda y le dieron un balazo en la cabeza

Qué se sabe del paradero de Ezequiel Garay, desaparecido en San Martín

Lee además
Desde la fuerza indicaron que este tipo de procedimientos forma parte de los controles que se realizan en distintos puntos de Mendoza.

Vendían celulares usados en Ciudad y terminaron con toda la mercadería secuestrada
Parte de lo incautado a la banda tras los allanamientos. 

Cae banda narco que operaba en Mendoza: importante secuestro de droga y dinero
LO QUE SE LEE AHORA
Ezequiel Garay, el hombre que desapareció en San Martín.

Qué se sabe del paradero de Ezequiel Garay, desaparecido en San Martín

Las Más Leídas

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Ezequiel Garay, el hombre que desapareció en San Martín.

Qué se sabe del paradero de Ezequiel Garay, desaparecido en San Martín

Polémica en General Alvear: edificaron nichos sobre la tumba de su hijo y desconoce si sus restos siguen en el lugar. video

El dolor de una madre en Gral. Alvear: otra denuncia por irregularidades en el cementerio municipal

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 25 de junio en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 25 de junio en Mendoza