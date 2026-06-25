San Rafael homenajeó a las víctimas de la tragedia de la Cuesta de los Terneros

A 9 años de la tragedia de la Cuesta de los Terneros en San Rafael.

Agregar Sitio Andino en

La ceremonia tuvo lugar en la plaza San Martín y reunió a familiares, vecinos y miembros de la comunidad, quienes participaron de una jornada marcada por el recuerdo y la emoción.

image Intervenciones artísticas y música en vivo en la plaza San Martín de San Rafael El homenaje incluyó diferentes intervenciones artísticas y presentaciones musicales en vivo, preparadas especialmente para recordar a las víctimas. Entre las actuaciones se destacaron las de las cantantes Emilce Pérez y Giuliana Gerlero, quienes interpretaron canciones dedicadas a los denominados “14 ángeles”.

A través de la música y el arte, la comunidad sanrafaelina volvió a rendir tributo a las víctimas y a mantener viva su memoria. Es una fecha difícil, es un accidente que marcó para siempre la historia de San Rafael. Desde la gestión municipal tratamos de acompañar siempre a las familias que llegan desde tan lejos”, destacó el Director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos del Municipio, Diego Morales

image El suceso que conmocionó a San Rafael y el país El siniestro vial ocurrió el domingo 25 de junio de 2017, cuando un ómnibus que trasladaba a un contingente de bailarines y profesores desde la localidad de Grand Bourg (provincia de Buenos Aires) volcó en el tramo de la Ruta 144 conocido como Cuesta de los Terneros. El hecho dejó 15 muertos, la gran mayoría niños y adolescentes, marcando una de las mayores tragedias viales de la provincia de Mendoza. Embed - EMOTIVO ACTO EN PLAZA SAN MARTÍN A 9 AÑOS TRAGEDIA DE LA CUESTA