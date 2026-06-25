San Rafael podría sumarse a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo

San Rafael recibió la visita de autoridades y prestadores turísticos de la comuna chilena de Puchuncaví , en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los vínculos entre ambos destinos y generar nuevas oportunidades de promoción y desarrollo turístico a ambos lados de la cordillera.

La delegación de Chile estuvo encabezada por el director de Turismo de Puchuncaví, Carlos Alarcón , quien destacó el interés de consolidar un trabajo conjunto con San Rafael y avanzar hacia una relación institucional más estrecha.

“La idea es comenzar un trabajo colaborativo con San Rafael , dar a conocer nuestros atractivos y también interiorizarnos sobre todo lo que ofrece este destino para generar acciones concretas entre ambas comunidades”, señaló Alarcón.

Puchuncaví está ubicada en la Región de Valparaíso , a unos 40 minutos al norte de Viña del Mar, y es reconocida como la capital del turismo deportivo sustentable de Chile.

Entre sus principales atractivos se destacan los balnearios, la gastronomía marina, los deportes náuticos, el mountain bike, el parapente y diferentes actividades vinculadas al turismo activo.

image

San Rafael podría integrar una red latinoamericana

Como parte de la visita, también participaron prestadores privados relacionados con el alojamiento, la gastronomía y las actividades deportivas, con el objetivo de establecer vínculos comerciales y promocionales con empresarios turísticos sanrafaelinos.

Uno de los principales ejes de trabajo es la posible integración de San Rafael a la Red Latinoamericana de Turismo Deportivo, una iniciativa impulsada por Puchuncaví desde 2023.

En ese contexto, la comuna chilena invitó a representantes del sector público y privado de San Rafael a participar del Congreso Binacional de Turismo Deportivo, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de septiembre en Chile.

La apuesta por el turismo deportivo

La directora de Turismo de San Rafael, Victoria Contardo, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con destinos que cuenten con propuestas complementarias. “Estamos trabajando específicamente en el fortalecimiento del turismo deportivo, un segmento que tiene un enorme potencial tanto en San Rafael como en Puchuncaví”, expresó.

Además, sostuvo que la incorporación a la red permitirá ampliar la promoción del departamento y llegar a nuevos públicos. “Integrarnos a esta red y desarrollar acciones conjuntas nos permitirá mostrar nuestros atractivos a nuevos mercados y seguir posicionando al departamento durante todo el año”, agregó Contardo.

El encuentro forma parte de una estrategia de integración turística entre Argentina y Chile, orientada a generar destinos complementarios, promover el intercambio de visitantes y fortalecer el desarrollo económico regional.