24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Quini 6

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 24 de junio: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo de este miércoles 24 de junio, que llevó el número 3385; cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

En la edición anterior del Quini, correspondiente al sorteo Nº 3384 del 21 de junio, los pozos máximos de las tres principales modalidades (Tradicional, La Segunda y Revancha) quedaron vacantes, aunque hubo ganadores con 5 y 4 aciertos. Por su parte, en la modalidad Siempre Sale hubo 11 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron $8.000.000 cada uno.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pone en juego un pozo de $8.750.000.000, y las quinielas registraron 1.200.000 apuestas en todo el país.

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 24 de junio

                  • Tradicional

                  • La Segunda

                  • Revancha

                  • Siempre Sale Quini 6

                  • Pozo Extra

                  Quini 6.jpg
                  Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385.

                  Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385.

                  ¿Qué es el Quini 6?

                  Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

                  ¿Cómo se juega al Quini 6?

                  El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

                  ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

                  Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

                  Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

                  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
                  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
                  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

                  Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

                  Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

                  ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

                  Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

                  ¿Qué representa el Pozo Extra?

                  Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

                  Temas
                  Seguí leyendo

                  El Quini 6 acumula un pozo récord de $8.200 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

                  La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

                  Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

                  El Quini 6 dejó 21 ganadores de $22 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

                  Zonda en Mendoza: un departamento de la provincia suspendió las clases presenciales

                  Ola polar en Argentina: Mendoza bajo alerta por frío extremo

                  Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

                  Nacimientos, muertes y un mismo día: la curiosa coincidencia detrás del "Día Más Argentino"

                  Lee además
                  Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

                  Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384
                  Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domindo 21 de junio

                  Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora se sortea este domingo 21 de junio
                  LO QUE SE LEE AHORA
                  Por qué el 24 de junio es considerado el Día Más Argentino: historias y curiosidades

                  Nacimientos, muertes y un mismo día: la curiosa coincidencia detrás del "Día Más Argentino"

                  Las Más Leídas

                  La Terminal de Ómnibus de Mendoza busca ampliar el perfil de usuarios que visitan diariamente la terminal.

                  Qué tendrá el nuevo sector de la Terminal de Mendoza que abre este miércoles

                  Carlos Arabel, la víctima del homicidio, fue asesinada a puñaladas. Tenía 35 años. 

                  Salvaje ataque a tiros al policía que custodiaba la casa de los acusados de un crimen

                  La exdecana de FFyL estará al frente del Rectorado hasta 2030.

                  La conducción de la UNCuyo cambia de manos: Adriana García fue electa rectora hasta 2030

                  Como consecuencia del accidente, dos personas que viajaban en el vehículo resultaron involucradas.

                  Una camioneta cayó al Río Diamante y el conductor no logró salir con vida

                  Varios dirigentes del PJ se sumaron a los festejos por el triunfo de Adriana García.

                  Adriana García, nueva rectora: "Vamos a recuperar la esencia de la UNCuyo"