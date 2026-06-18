18 de junio de 2026
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Quini 6

La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

Un mendocino ganó una fortuna en el Quini 6 y es uno de los nuevos millonarios del país. Mirá los números sorteados, los premios y todos los resultados.

La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

La suerte sonrió en Mendoza: un apostador ganó un importante premio en el Quini 6

Foto: IA
 Por Juan Pablo Strappazzon

El sorteo 3383 del Quini 6, realizado el miércoles 17 de junio, volvió a repartir millones en Argentina y dejó nuevos ganadores en la modalidad “Siempre Sale”, entre ellos un apostador mendocino. Conocé cuáles fueron los números sorteados, los premios millonarios y todos los resultados oficiales.

Quini 6
A qué número jugó el nuevo mendocino millonario del Quini 6

A qué número jugó el nuevo mendocino millonario del Quini 6

Cómo jugó el mendocino ganador del Quini 6

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $7.200.000.000. En todo el país se registraron cerca de 1.089.276 apuestas, reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En la modalidad Siempre Sale, la fortuna se repartió entre varios apostadores, incluido un afortunado de Mendoza. Los ganadores acertaron cinco de los números sorteados (00 - 05 - 08 - 14 - 22 - 35) y cada uno se llevó un premio de $7.485.716,68.

Si querés estar al tanto de todas las novedades, resultados y premios del juego organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, hacé clic acá y no te pierdas ningún detalle.

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 17 de junio

                  • Tradicional

                  05 - 12 - 15 - 21 - 31 - 44

                  En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $2.250.681.476 para el próximo sorteo.

                  Con 5 aciertos hubo 21 ganadores, que se llevarán $1.867.330,29 cada uno.

                  Con 6 aciertos hubo 1.422 ganadores, que se llevarán $8.272,98 cada uno.

                  • La Segunda

                  04 - 16 - 22 - 25 - 30 - 36

                  En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $1.100.000.000 para el próximo sorteo.

                  Con 5 aciertos hubo 32 ganadores, que se llevarán $1.225.435,50 cada uno.

                  Con 4 aciertos hubo 1.364 ganadores, que se llevarán $8.624,77 cada uno.

                  • Revancha

                  06 - 08 - 16 - 22 - 23 - 37

                  En esta oportunidad el pozo quedó vacante con una suma de $3.009.575.228 para el próximo sorteo.

                  • Siempre Sale Quini 6

                  00 - 05 - 08 - 14 - 22 - 35

                  Hubo 47 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $7.485.716,68 cada uno. Los afortunados apostadores realizaron sus respectivas jugadas en agencias de Córdoba (cinco), Santa Fe (ocho), Neuquén (dos), Salta (uno), Provincia de Buenos Aires (15), Santiago del estero (dos), Chubut (uno), Entre Ríos (cuatro), Corrientes (uno), Capital Federal (siete) y Mendoza (uno).

                  • Pozo Extra

                  04 - 05 - 06 - 08 - 12 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 - 30 - 31 - 36 - 37 - 44

                  Hubo 1.046 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron un premio de $191.204,59 cada uno.

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                  Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

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                  ¿Qué es el Quini 6?

                  Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

                  ¿Cómo se juega al Quini 6?

                  El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

                  ¿Cuándo se sortea el Quini 6?

                  Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15. Estos sorteos son transmitidos por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, TV Pública, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

                  Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

                  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
                  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
                  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

                  Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

                  Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

                  ¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

                  Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

                  ¿Qué representa el Pozo Extra?

                  Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

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