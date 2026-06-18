El Paso Los Libertadores registró temperaturas bajo cero y mucha nieve: qué depara el pronóstico

Paso Internacional Los Libertadores: así estaba la localidad de Las Cuevas este jueves 18 de junio de 2026.

El paisaje en alta montaña es de ensueño para aquellos amantes del frío y la nieve . Sin embargo, las condiciones climáticas causan malestar entre aquellos conductores que esperaban cruzar el Paso Internacional Los Libertadores este jueves 18 de junio debido a su cierre. La medida, que rige sin fecha de apertura hasta el momento, fue tomada a modo de prevención e impide el tránsito a todo tipo de vehículos.

#AltaMontaña | Así se encuentra en este momento el tiempo en Las Cuevas. Se espera inestabilidad hasta las 17 hs aunque mejoran condiciones climáticas por varios días. pic.twitter.com/6JrZN6EfLi

Las coordinaciones determinaron el cierre del túnel debido a las bajas temperaturas que se registran en zonas de montaña y la intensa caída de nieve . En detalle, esta madrugada el sector de Las Cuevas registró -12°, Puente del Inca -11°, Punta de Vaca 8°C y Uspallata 3°.

Los modelos no prevén mejoras durante este jueves, es más, se pronostican fuertes precipitaciones níveas hasta las 17 horas, pero se espera un cambio hacia el día viernes 18 de junio.

Alta montaña: ¿hasta qué zonas se puede llegar en auto?

Vialidad Nacional confirmó que uno de los tramos de la Ruta nacional N°7, en alta montaña, dentro del cual se puede garantizar una transitabilidad segura para todo tipo de vehículos es el comprendido desde Uspallata a Puente del Inca.

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Además, se puede debe circular con precaución por la presencia de nieve sobre la calzada y “en sectores con sombra por probable formación de hielo”, expresa el comunicado.

Por el contrario, se encuentra no transitable el tramo desde Puente del Inca hasta Boca del Túnel Cristo Redentor.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

paso internacional cristo redentor los libertadores chile alta montaña las cuevas 1 Postal de un otoño invernal: así se encontraba Las Cuevas durante la mañana de este jueves 18 de junio. Foto: Gentileza Coordinación Argentina.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.

De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.