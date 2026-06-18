18 de junio de 2026
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Multa de tránsito

Los mendocinos podrán aportar imágenes de presuntas infracciones viales a través de Whatsapp

El Gobierno de Mendoza reglamentó el sistema para reportar infracciones viales. Cómo funcionará y qué situaciones podrán comunicar los ciudadanos.

Los mendocinos podrán enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales a través de Whatsapp.

Los mendocinos podrán enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales a través de Whatsapp.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza reglamentó la norma que permitirá a los ciudadanos a enviar fotos y videos de presuntas infracciones de tránsito que puedan derivar en sanciones. Para la recepción del material audiovisual, se habilitó un número de WhatsApp hasta tanto se ponga en funcionamiento una aplicación vinculada al sitio Mendoza x Mí.

Tras la aprobación en la Legislatura de la iniciativa que incorporó el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial para establecer que cualquier persona pueda remitir imágenes a través de canales digitales oficiales, como mecanismo de colaboración ciudadana.

Este jueves, mediante el decreto 1195, el Ejecutivo dispuso el funcionamiento de este sistema de comunicación ciudadana, que no será considerado una denuncia formal ni tendrá validez automática respecto al contenido. Además de fijar las vías de recepción de las fotos y los videos, se indicó que se prevé la publicación del material con fines educativos y de concientización vial, resguardando la privacidad de los datos personales de los involucrados.

Cómo se podrán enviar imágenes de presuntas infracciones viales

El Gobierno habilitará una aplicación vinculada a la plataforma oficial “Mendoza x Mí”, que permitirá:

  • Recibir la comunicación ciudadana
  • Fortalecer la trazabilidad del procedimiento
  • Registrar fecha y hora de carga
  • Incorporar datos complementarios del hecho comunicado
  • Mejorar las condiciones de sistematización de la información recibida

Hasta tanto se habilite dicha aplicación, la ciudadanía podrá enviar el material audiovisual por WhatsApp (2615559592), disponible las 24 horas.

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Las imágenes serán publicadas en el canal oficial Modo Testigo, que será de acceso público, exclusivamente con fines educativos, de concientización vial y disuasivos, por un plazo máximo de noventa (90) días corridos.

Qué situaciones podrán comunicarse

A través de Modo Testigo podrán remitirse fotografías y videos vinculados a conductas de riesgo vial observadas en la vía pública, tales como maniobras peligrosas, utilización del teléfono celular durante la conducción, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas, circulación indebida u otras situaciones contempladas por la normativa vigente.

Asimismo, el sistema está pensado para que la comunicación sea realizada por terceros que presencien la situación. El conductor involucrado no podrá registrar ni remitir material mientras conduce. Al momento del envío se solicitarán nombre, apellido y correo electrónico del remitente, datos que serán resguardados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Cómo funcionará el sistema

A partir de ese material, la autoridad de aplicación podrá: analizar si existen elementos suficientes para avanzar, elaborar un informe preliminar y remitir el caso al Juzgado Vial competente.

En ese proceso, la autenticidad y veracidad del material no estarán garantizadas, por lo que serán los juzgados los encargados de validar o descartar la información. También se prevé que puedan excluirse presentaciones que no correspondan a la jurisdicción o que presenten indicios de falsedad.

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