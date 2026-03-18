Mendoza habilita a ciudadanos a enviar fotos y videos para detectar infracciones viales

La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó la ley que habilita a los ciudadanos a enviar fotos y videos de infracciones de tránsito , que podrán ser utilizados como insumo en eventuales sanciones.

La iniciativa incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 de Seguridad Vial y establece que cualquier persona podrá remitir material audiovisual a través de canales digitales oficiales , como sitios web institucionales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

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Según la norma, el contenido enviado tendrá carácter de “comunicación ciudadana” , lo que implica que no será considerado una denuncia formal ni tendrá validez automática como prueba .

La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó la nueva ley vial para la Provincia.

A partir de ese material, la autoridad de aplicación podrá:

Analizar si existen elementos suficientes para avanzar.

para avanzar. Elaborar un informe preliminar.

Remitir el caso al Juzgado Vial competente.

En ese proceso, la autenticidad y veracidad del material no estarán garantizadas, por lo que serán los juzgados los encargados de validar o descartar la información.

Además, se prevé que puedan excluirse presentaciones que no correspondan a la jurisdicción o que presenten indicios de falsedad.

Operativo - control policial La ciudadanía colaborará con la Policía de Mendoza para detectar infracciones viales. Foto: Gobierno de Mendoza

El objetivo: ampliar el control con participación ciudadana

Desde el oficialismo defendieron la medida al sostener que los controles estatales resultan insuficientes para abarcar toda la extensión de rutas y calles de la provincia. Rechazaron que la iniciativa tenga un carácter recaudatorio, sino que apunta a la prevención y a reducir accidentes, a través del involucramiento de los vecinos en la seguridad vial.

El proyecto también pone el foco en el uso de la tecnología: la gran mayoría de la población cuenta con celulares capaces de registrar imágenes, lo que permitiría ampliar la capacidad de control.

El sistema no implica sanciones automáticas, sino que la decisión final seguirá en manos de la Justicia vial.

En la votación del proyecto, solo el Partido Justicialista se opuso a la iniciativa. Desde la bancada del PJ advirtieron sobre posibles dificultades en su implementación, ya que se podría sobrecargar al Ministerio de Seguridad con una gran cantidad de material a verificar.

Además, plantearon que la reducción de accidentes debería abordarse a través de políticas de educación y concientización, más que mediante este tipo de herramientas.