2 de mayo de 2026
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PAMI

PAMI detectó una red de sobrefacturación y prestaciones falsas en varias provincias

Auditorías detectaron sobrefacturación, recetas falsas y cobros indebidos a afiliados de PAMI.

Escándalo en el PAMI.

Escándalo en el PAMI.

Por Sitio Andino Política

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)detectó una red de desvíos en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con prácticas como sobrefacturación, prestaciones inexistentes, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados.

Según los relevamientos realizados a partir del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales, las maniobras no constituyen hechos aislados, sino que presentan patrones reiterados en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja.

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Sobrefacturación y maniobras sistemáticas en PAMI

La auditoría identificó al menos cinco modalidades de desvío. La más frecuente es la sobrefacturación de anteojos: prestadores que recetaban lentes de baja graduación pero facturaban módulos de mayor costo, con valores que quintuplicaban el precio real.

El informe detalla que mientras un módulo básico tiene un valor cercano a los $4.900, en algunos casos se facturaron montos superiores a los $27.000.

Prestaciones fantasma y cobros indebidos en PAMI

Otra de las irregularidades detectadas fueron las denominadas “prestaciones fantasma”, que incluyen consultas y estudios nunca realizados. Según los auditores, hasta el 50% de las órdenes relevadas carecía de respaldo clínico.

Además, se identificaron circuitos cerrados con posibles conflictos de interés entre profesionales y prestadores, junto con cobros indebidos a afiliados por lentes que debían ser gratuitos. En algunos casos, se ofrecieron productos fuera de cobertura a precios elevados, con pagos que alcanzaron cifras en dólares.

Casos detectados en las provincias

En Santiago del Estero se confirmaron 606 casos de sobrefacturación, con un perjuicio estimado en $10,4 millones, incluyendo situaciones con vínculos familiares entre médicos y ópticas.

En Entre Ríos, los auditores detectaron 613 casos con recetas sin parámetros técnicos, lo que fue calificado como “facturación sin sustento médico real”.

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Investigación judicial en curso

Las maniobras forman parte de un proceso de investigación más amplio sobre el sistema OME, que ya cuenta con al menos seis causas judiciales activas.

Uno de los expedientes más avanzados se tramita en Rafaela, donde se solicitó la elevación a juicio oral contra un médico y una farmacéutica por la presunta confección de 636 recetas apócrifas. La irregularidad fue detectada mediante el rastreo de direcciones IP, que coincidían con equipos ubicados en la farmacia involucrada.

Entre otros hallazgos, se identificaron volúmenes de atención incompatibles con la práctica médica, como el caso de un profesional que registró 689 órdenes en un solo día.

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Contexto de auditorías y reformas

Las auditorías comenzaron durante la gestión de Esteban Leguízamo, quien al asumir detectó un déficit cercano a los 92.000 millones de pesos en el organismo.

Desde entonces, según fuentes oficiales, se implementaron medidas de ajuste y control, incluyendo recortes en gastos considerados innecesarios, reducción de estructuras jerárquicas y centralización en la compra de insumos para evitar prácticas anticompetitivas.

Refuerzo de controles en PAMI

En este contexto, el organismo avanzó en la implementación de controles más estrictos y sistemas de monitoreo permanente, con el objetivo de prevenir nuevas irregularidades y garantizar la correcta prestación de servicios a los afiliados.

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