La oposición cruzó el discurso de Cornejo y cuestionó su alineamiento con Javier Milei

El gobernador Alfredo Cornejo brindó su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, donde defendió su gestión, ratificó el alineamiento con la administración mileísta y pidió un voto de continuidad para 2027 . Tras su exposición, dirigentes opositores cuestionaron el diagnóstico oficial y apuntaron a una presunta "desconexión" con la realidad económica y social de Mendoza .

En el peronismo no faltaron las críticas al mensaje del mandatario y a las consideraciones sobre su gestión. El diputado nacional y presidente del PJ mendocino, Emir Félix , aseguró que existe “una disociación” entre lo que planteó el gobernador y lo que se vive en la calle , especialmente en áreas sensibles como la salud y la economía. En ese sentido, cuestionó los datos de empleo presentados y sostuvo que Mendoza muestra indicadores peores que provincias vecinas como San Juan y San Luis .

En su penúltimo discurso anual, Cornejo abrió el paraguas y pidió un voto por la continuidad para 2027

Balance del Gobierno: en Mendoza la obra pública se sostuvo con el Fondo del Resarcimiento pese al freno nacional

Además, criticó el respaldo al Gobierno nacional al advertir que “la provincia es la más perjudicada del país en este modelo” , y expresó dudas sobre los cambios en el Fondo de Transformación, al señalar que podría abrir la puerta a un manejo discrecional de recursos públicos .

En la misma línea se expresó el titular de la bancada pejotista en Diputados, Germán Gómez, quien advirtió que el balance omitió temas centrales como la crisis vitivinícola, el empleo y la inseguridad vinculada al narcotráfico. "El gobernador ve una realidad que no es la que vive la gente”, analizó. Sobre el pedido de continuidad elevado en la Legislatura, consideró que una consolidación del rumbo profundiría la crisis.

4 de Marzo de 2026, legislador Germán Gómez, vitivinicultura, senado, Partido Justicialista, PJ Germán Gómez, presidente del bloque del PJ en Diputados. Foto: Cristian Lozano

Menos combativo y, fiel a su estilo, el intendente de Maipú Matías Stevanato evitó confrontar con el discurso y destacó la ampliación del Tren de Cercanías, que beneficiará directamente a los ciudadanos de su municipio. "El gobernador dio un faro sobre hacia dónde quiere llevar la provincia, y me parece que en los tiempos que estamos viviendo, donde hay mucha agresión y violencia, apostar a proyectos en común entre todas las fuerzas políticas, con un gran acuerdo, me parece que es positivo", evaluó.

Matías Stevanato, asamblea legislativa, 1 de mayo 2026 Matías Stevanato, más consensuador tras el discurso de Alfredo Cornejo. Foto: Cristian Lozano

Respecto a la situación macroeconómica, advirtió que la crisis impacta en sectores clave como la vitivinicultura, el turismo y las pymes, y sostuvo que “no le está yendo bien a nadie”. Por ello, reclamó medidas para fomentar el consumo y mejorar el acceso al financiamiento.

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, por su parte, apuntó directamente al posicionamiento político del gobernador y sostuvo que Cornejo “avala la gestión del Gobierno nacional” en lugar de defender los intereses provinciales.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, Flor Destefanis Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, presente en la Legislatura. Foto: Cristian Lozano

En esa línea, cuestionó que el orden fiscal mencionado en el mensaje no se traduzca en mejoras para la población. "Hay un desorden en la economía real de las familias”, sintetizó. Asimismo, advirtió sobre el deterioro del entramado productivo y la falta de respuestas concretas del Ejecutivo provincial.

De Lucas Ilardo a Alfredo Cornejo: “Mendoza se desordenó”

También dirigente del peronismo, pero integrante de una bancada "escindida" del PJ en la Legislatura (Fuerza Patria), Lucas Ilardo fue uno de los más explosivos y afirmó que Mendoza atraviesa un proceso de “desorden” en múltiples áreas, desde la educación hasta el empleo y la producción.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso Gobernador Alfredo Cornejo, Lucas Ilardo, diputado provincial Lucas Ilardo vuelve a la Legislatura tras un impasse de dos años. Foto: Cristian Lozano

Criticó que el discurso no ofreció respuestas a problemas estructurales, y cuestionó el alineamiento con Javier Milei al afirmar que “los mendocinos no están viendo beneficios”, en un contexto de caída del consumo, pérdida de hectáreas productivas y deterioro del poder adquisitivo. "Cuesta analizar qué beneficios tienen los mendocinos de ese abrazo de oso del gobernador a Milei y a su modelo económico, o por qué el gobernador se tira arriba de la granada", disparó.

Los demócratas también apuntaron al "fracaso" del modelo Cambia Mendoza

La diputada nacional y presidenta del Partido Demócrata (PD) a nivel nacional, Mercedes Llano, calificó el discurso como una justificación del “fracaso” del modelo de gestión, al sostener que Mendoza se encuentra rezagada tras años de gobierno del mismo signo político.

Además, expresó preocupación por lo que consideró avances sobre la Justicia, la independencia de poderes y la falta de seguridad jurídica, factores que —según indicó— impiden el desarrollo económico de la provincia. en ese sentido, insistió con un proyecto de su autoría presentado años atrás en la Legislatura para modificar el sistema de nombramiento de jueces y fiscales, a fin de evitar la "partidización" del Poder Judicial.

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, Mercedes Llano, Mechi, Libertad Avanza Mercedes Llano y Armando Magistretti, aliados a Javier Milei a nivel nacional, pero opositores a Cornejo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El senador provincial y titular del PD en Mendoza, Armando Magistretti, coincidió con las críticas y puso el foco en la gestión de servicios e infraestructura. Señaló que existen problemas concretos, como la situación de Aysam y los sistemas cloacales, que contrastan con los anuncios oficiales.

También advirtió sobre posibles inconsistencias en la ejecución de obras públicas, al cuestionar el logro que mencionó Cornejo respecto a que las empresas liciten por debajo del presupuesto oficial, lo que —deslizó— podría indicar sobreprecios en los presupuestos.

El nuevo bloque legislativo y las críticas al mensaje de Alfredo Cornejo

Minutos antes del discurso del primer mandatario, en la puerta de la Legislatura se presentó un nuevo interbloque en el Senado, "Encuentro Mendocino", integrado por el PJ y La Unión Mendocina. Por el momento, en Diputados no se repetirá el esquema.

Los referentes de ese espacio, Adriana Cano (PJ) y Ariel Pringles (LUM), dejaron sus expresiones sobre lo referido por Cornejo. La dirigente lasherina coincidió en que el discurso refleja un modelo “agotado”, y consideró que la provincia no muestra mejoras en indicadores clave de calidad de vida.

Además, criticó la falta de políticas de desarrollo productivo y advirtió que la estrategia actual no ofrece alternativas para diversificar la economía, lo que profundiza la crisis.

Partido Justicialista, peronismo, La Unión Mendocina, Encuentro Mendocino Encuentro Mendocino, el nuevo espacio legislativo que se presentó este 1º de Mayo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El senador de extracción gremialista, en tanto, afirmó que el mensaje del gobernador repite conceptos de años anteriores sin mostrar resultados concretos en la vida cotidiana de los mendocinos.

En ese sentido, sostuvo que el alineamiento con el Gobierno nacional sigue sin traducirse en beneficios reales, y cuestionó que, tras más de una década de gestión de Cambia Mendoza, no se evidencien mejoras en el día a día de la población.