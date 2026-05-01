Educación en Mendoza con foco en viviendas para docentes, sala de 3 obligatoria y más tecnología.

La educación en Mendoza fue uno de los ejes que se trataron en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Desde el Gobierno provincial se detalló las principales líneas de acción para 2026. El enfoque incluye cambios en niveles inicial, primario y secundario, con medidas vinculadas a la escolaridad obligatoria , evaluación de aprendizajes y organización del sistema educativo.

Uno de los puntos centrales fue el anuncio de un programa de viviendas para docentes , una iniciativa que busca intervenir sobre el acceso habitacional del sector. La propuesta aún no tiene precisiones sobre su alcance, financiamiento ni modalidad de implementación, y se presenta en paralelo a otras medidas que impactan en las condiciones laborales dentro del sistema educativo.

En el mismo paquete se incluyeron definiciones sobre tecnología, infraestructura y gestión educativa , junto con cambios en la secundaria, formación técnica y seguimiento de trayectorias escolares. También se mencionaron herramientas de análisis de datos y programas orientados a vincular la educación con el mundo del trabajo y la innovación.

La inteligencia artificial (IA) también se incorpora como parte de las herramientas previstas para el sistema educativo, tanto en el uso de plataformas digitales como en los procesos de gestión y análisis de datos. Según lo anunciado, su implementación estará vinculada a la digitalización en las escuelas y al financiamiento internacional destinado a ampliar estas tecnologías en toda la provincia.

Nivel inicial y primera infancia

Objetivo de universalizar la sala de 3 años en 2027 .

. Proyección de avanzar hacia su obligatoriedad en 2028 .

. Programas de desarrollo del lenguaje desde la primera infancia.

Evaluación y aprendizajes

Sistema de evaluación en lectura y matemática en todos los niveles .

. Datos oficiales sobre avances en comprensión lectora.

Plan específico para matemática con formación docente y materiales.

Cambios en la escuela secundaria

Promoción con hasta dos materias pendientes .

. Sistemas de alerta para detectar abandono escolar .

. Incorporación de contenidos vinculados a inteligencia artificial.

Educación técnica y vínculo con el trabajo

Reformulación del modelo de escuelas técnicas .

. Fortalecimiento de instituciones agrotécnicas.

Expansión de pasantías y prácticas profesionalizantes.

Tecnología, obras y gestión

Incorporación de equipamiento y plataformas digitales .

. Gestión de financiamiento internacional para ampliar la digitalización.

Entrega de 18 de 33 escuelas nuevas previstas.

previstas. Creación de centros regionales de innovación tecnológica.

Uso de datos para el seguimiento de trayectorias escolares.

Medidas sociales y regulatorias

Fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes .

. Propuesta de régimen sobre responsabilidad de adultos en el cuidado.

En conjunto, las medidas abarcan desde la primera infancia hasta el nivel secundario, con foco en organización del sistema, incorporación de tecnología y cambios en las condiciones educativas. Su alcance dependerá de la implementación concreta, los recursos disponibles y la evolución de los indicadores educativos en la provincia.