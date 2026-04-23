23 de abril de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Concurso educativo en Godoy Cruz: buscan destacar referentes locales

La propuesta está dirigida a alumnos de primaria y busca destacar a referentes que dejaron huella en el departamento de Godoy Cruz.

Ganadores del concurso en Godoy Cruz en el 2025.

Ganadores del concurso en Godoy Cruz en el 2025.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de los festejos por el 171° aniversario de Godoy Cruz, el Municipio lanzó la segunda edición del concurso de póster digital, que este año se desarrollará bajo el lema “Referentes que dejaron huellas en Godoy Cruz”.

La iniciativa está destinada a estudiantes de 4° y 5° grado de escuelas primarias y de modalidad especial, tanto de gestión pública como privada.

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El concurso busca que los chicos investiguen, creen y narren historias a través de herramientas tecnológicas, fortaleciendo así el vínculo con la identidad local.

En esta edición, los participantes deberán representar a personas que hayan contribuido al desarrollo, la memoria y la identidad del departamento, como educadores, artistas, deportistas, trabajadores o líderes comunitarios.

Cada institución podrá presentar un trabajo realizado por sus estudiantes con el acompañamiento docente, combinando historia, arte y tecnología.

Formato y presentación de los trabajos para el concurso

Además del póster digital, los participantes podrán incluir un video o audio breve —de hasta cuatro minutos— enlazado en el mismo trabajo, donde relaten el proceso creativo o la historia elegida.

Como reconocimiento, los mejores trabajos recibirán premios y formarán parte de una muestra itinerante que recorrerá distintos espacios culturales del departamento.

Cabe recordar que en la edición 2025 el eje fue “Edificios que nos cuentan”, consolidando esta propuesta como un espacio educativo y cultural sostenido en el tiempo.

Cómo participar del concurso

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 11 de mayo inclusive. Los trabajos deberán enviarse dentro de ese plazo a través del formulario online, cumpliendo con los requisitos establecidos.

Quienes deseen realizar consultas pueden comunicarse por correo electrónico a eduycapacitacionlaboral.gc@gmail.com o telefónicamente al 4429331, de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

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