17 de abril de 2026
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Inclusión

"Juntos contra la soledad": charla clave sobre inclusión laboral en Mendoza

Especialistas compartirán herramientas prácticas y experiencias de inclusión laboral. Será en la Biblioteca + Mediateca y estará dirigida a toda la comunidad.

Inclusión laboral en Godoy Cruz.

Inclusión laboral en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz será escenario de una propuesta que invita a reflexionar sobre la inclusión laboral y la necesidad de construir puentes que transformen la soledad en pertenencia. La iniciativa plantea el empleo como una herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la construcción de una sociedad más equitativa.

Bajo el lema 2026 “Juntos contra la soledad”, la propuesta pone el foco en una problemática silenciosa que afecta a muchas personas con discapacidad: el aislamiento social, muchas veces vinculado a la falta de acceso al trabajo y a prejuicios aún vigentes.

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Una charla para abrir oportunidades en Godoy Cruz

La actividad es organizada de manera conjunta entre el Municipio de Godoy Cruz y la Asociación Mendocina de Síndrome de Down (ADOM). Consistirá en una charla sobre inclusión laboral destinada a empresarios, comerciantes y público en general.

El encuentro será gratuito y se realizará el miércoles 22, de 9.00 a 10:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Antonio Tomba 54. La participación es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

Durante la jornada se compartirán experiencias concretas de inclusión laboral, con el objetivo de brindar herramientas, despejar dudas y derribar mitos en torno a la contratación de personas con síndrome de Down.

El trabajo como espacio de pertenencia

La inclusión laboral continúa siendo uno de los derechos más vulnerados para las personas con discapacidad. Sin embargo, su impacto va mucho más allá de lo económico.

Contar con un empleo implica formar parte de un equipo, construir vínculos, desarrollar autonomía y fortalecer la autoestima. Para muchas personas, trabajar representa dejar atrás la soledad y comenzar a sentirse parte activa de la sociedad.

En este sentido, desde ADOM se vienen desarrollando experiencias de inclusión real que contemplan un acompañamiento integral antes, durante y después del proceso laboral, involucrando tanto a la persona como a la organización empleadora.

Experiencias y herramientas para el sector empresarial en Godoy Cruz

La charla estará a cargo de Juan Chirca, presidente de ADOM, y de la profesora Claudia Martelli, especialista en educación de personas sordas y terapeuta del lenguaje.

Ambos disertantes compartirán casos reales y brindarán herramientas prácticas para facilitar procesos de inclusión en entornos laborales, promoviendo espacios más accesibles, diversos y enriquecedores.

En este contexto, se destaca el rol fundamental de las empresas como agentes de cambio, donde el aprendizaje es mutuo y las oportunidades se vuelven más equitativas.

Acompañamiento institucional y marco normativo

La Dirección de Políticas Inclusivas acompañará la jornada aportando información sobre normativas vigentes en materia de inclusión laboral, así como también sobre la nueva ley de emergencia en discapacidad y los beneficios impositivos disponibles para empleadores.

Estas herramientas buscan incentivar la incorporación de personas con discapacidad al mundo del trabajo formal, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva.

Comprender para la inclusión

El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de material extra en el cromosoma 21, lo que genera discapacidad intelectual en distintos grados. Su incidencia a nivel mundial se estima entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 nacimientos.

Uno de los símbolos más difundidos para visibilizar esta temática es el uso de medias desparejas, inspirado en la campaña “Lots of Socks”, que invita a celebrar la diversidad y generar conversaciones sobre inclusión.

Con propuestas como esta, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la construcción de una comunidad más empática, donde la inclusión laboral avance de una deuda pendiente hacia una realidad transformadora.

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