31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza se suma a la campaña que busca elaborar 70.000 raciones de guiso

Las donaciones podrán entregarse en distintos puntos de recepción habilitados en la Municipalidad de Mendoza y serán destinadas a organizaciones sociales que trabajan en toda la provincia.

Manos a la olla llega a la Municipalidad de Mendoza.

"Manos a la olla" llega a la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La llegada de las bajas temperaturas vuelve a poner en marcha una de las campañas solidarias más importantes de Mendoza. Este año, por primera vez, la Municipalidad de Mendoza se sumará a “Manos a la Olla”, la iniciativa impulsada por la Fundación Banco de Alimentos Mendoza que busca reunir insumos para elaborar 70.000 raciones de guiso nutritivo durante la temporada invernal.

La convocatoria estará abierta desde el 1 de junio hasta el 3 de julio y tiene un objetivo concreto: recolectar arroz y lentejas, dos alimentos fundamentales para garantizar el aporte calórico y nutricional de miles de familias mendocinas.

Una campaña que busca llegar a miles de mendocinos

Actualmente, el Banco de Alimentos Mendoza asiste de manera directa a 85 organizaciones sociales y, a través de ellas, colabora con la alimentación de más de 49.000 mendocinos y mendocinas en toda la provincia.

En esta décima edición de “Manos a la Olla”, la Ciudad invita a sumarse tanto a los empleados municipales como a vecinos, instituciones y empresas que deseen colaborar con esta causa solidaria.

Qué alimento se pueden donar

Desde la organización aclararon que durante esta campaña se recibirán exclusivamente:

  • Arroz

  • Lentejas

Estos productos serán utilizados para la elaboración de miles de porciones de comida destinadas a organizaciones sociales y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

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Dónde acercar las donaciones a la Municipalidad de Mendoza

Quienes quieran colaborar podrán entregar sus aportes en los siguientes puntos habilitados por la Ciudad de Mendoza:

Edificio Municipal

  • Dirección: 9 de Julio 500, Ciudad (4º piso, Departamento de Planificación, Comunicación y Vinculación Comunitaria).
  • Horario: lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Espacio de Convergencia Social (ECoS)

  • Ubicación: Gimnasio Municipal Nº1, en Paso de los Andes y Sobremonte.
  • Horario: lunes a jueves de 9 a 13 horas.

Un trabajo conjunto para enfrentar el invierno

Desde la Ciudad destacaron que esta iniciativa refleja la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las organizaciones sociales y la comunidad. Cada paquete de arroz o lentejas que se suma representa una ayuda concreta para acercar un plato de comida caliente a miles de familias durante los meses más fríos del año.

La meta es clara: fortalecer las redes solidarias y garantizar que quienes más lo necesitan puedan atravesar el invierno con un mayor acompañamiento alimentario.

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