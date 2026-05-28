28 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Turismo

El turismo nacional se reúne en Mendoza con el 51° Congreso de Agentes de Viajes

El Congreso de FAEVYT incluirá conferencias, talleres y espacios de networking con destacados referentes nacionales vinculados al turismo, la innovación y la tecnología.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza se prepara para recibir el “51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT”, uno de los encuentros más importantes del sector de turismo a nivel nacional.

El evento se desarrollará este jueves 28 y viernes 29 de mayo en el Auditorio Ángel Bustelo y reunirá a profesionales, empresas y referentes turísticos de todo el país.

La Ciudad promocionará su oferta en turismo

En este marco, la Ciudad será anfitriona del encuentro y acompañará las jornadas con un stand institucional donde promocionará su oferta turística, cultural, gastronómica y de naturaleza.

Además, el espacio permitirá difundir las principales propuestas de la capital mendocina para visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos urbanos más destacados de Argentina.

Actualmente, la Ciudad de Mendoza concentra una importante actividad vinculada al turismo receptivo y cuenta con más de 100 agencias de viajes y turismo habilitadas, consolidándose como uno de los principales polos turísticos y comerciales de la región cuyana.

Conferencias, innovación y networking

Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, el congreso se presentará como un espacio estratégico para el intercambio de ideas, la capacitación y el análisis de tendencias vinculadas al turismo, la innovación, la tecnología y el liderazgo.

Durante las dos jornadas habrá:

  • Conferencias magistrales
  • Talleres técnicos
  • Presentaciones de destinos
  • Espacios de networking

Entre los especialistas invitados se destacan Andrés Deyá, Santi Siri, Nacho Girón y Carlos Sosa, entre otros referentes nacionales.

Compromiso con el desarrollo de turismo

Desde el municipio destacaron que la participación en este importante encuentro reafirma el compromiso de la Ciudad con el desarrollo turístico, la promoción del destino y el fortalecimiento de vínculos con el sector privado y los distintos actores de la industria turística nacional.

Más información e inscripciones en FAEVYT

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