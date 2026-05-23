Crecen las expectativas en Potrerillos por la temporada de nieve y la llegada de turistas en invierno.

Entre paisajes otoñales y el imponente Cordón del Plata , La Francisca se convirtió en uno de los emprendimientos gastronómicos más destacados de Potrerillos . Con una propuesta basada en la cocina casera, la parrilla y la atención personalizada , el restaurante busca ofrecer mucho más que un almuerzo basado en una experiencia completa en plena montaña .

Ubicado en la zona de Las Chacritas , el espacio combina gastronomía tradicional y excursiones recreativas en un contexto donde el turismo atraviesa temporadas más austeras que años anteriores . Frente a ese escenario, el emprendimiento apuesta por diversificar su propuesta con actividades al aire libre , hospedaje y experiencias pensadas para quienes buscan disfrutar un día completo en Potrerillos .

Con la llegada de las bajas temperaturas y la temporada de nieve , las expectativas de La Francisca vuelven a centrarse en el turismo de invierno , uno de los períodos más importantes para Potrerillos . “Las temporadas son los momentos en los que más movimiento tenemos. Entre semana suele ser difícil porque baja muchísimo la cantidad de visitantes ”, señaló Mariela , propietaria del restaurante , en diálogo con Sitio Andino .

Pese a reconocer que las últimas temporadas fueron más flojas de lo esperado, Mariela mantiene intacta la apuesta por seguir creciendo: “Es mi proyecto personal. Cuesta muchísimo avanzar y construir hoy en día, pero quiero seguir mejorando y creciendo de a poco ”, aseguró.

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En ese sentido, para este fin de semana largo del 25 de Mayo, el restaurante prepara un menú patrio con locro criollo, empanadas fritas, pastelitos y sopaipillas, buscando atraer tanto a turistas como a mendocinos que eligen escapadas cortas a la montaña.

Además, La Francisca también se define como un espacio pet friendly, donde las mascotas son bienvenidas: “Siempre vienen muchos perritos con la gente y no tenemos problema con eso ”, comentó entre risas.

Un homenaje familiar convertido en restaurante: el origen de La Francisca

Ahondando un poco más en el restaurante de montaña conocemos más sobre Mariela, una emprendedora y sostén de familia que decidió transformar años de experiencia en turismo y gastronomía en un proyecto propio: “Hace muchísimos años que vivimos en Potrerillos. Mi papá nos llevó cuando éramos chicas y siempre trabajamos vinculados al turismo y la gastronomía ”, contó.

El negocio surgió como un homenaje familiar. El nombre hace referencia tanto a su abuela como a su madre, ambas llamadas Francisca, quienes le transmitieron el amor por la cocina casera y los sabores tradicionales: “Todo surgió de los aromas de la cocina de mi nona, de los domingos de pasta y del olor a tuco desde temprano. Mi idea siempre fue apuntar a una comida familiar y casera ”.

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Aunque llevaba más de una década trabajando en gastronomía, recién hace tres años comenzó el desafío de construir su propio restaurante. Finalmente, La Francisca abrió sus puertas en octubre de 2025, coincidiendo con el Día de la Madre.

Parrilla, pastas caseras y atención personalizada

La propuesta gastronómica combina parrilla y cocina de bodegón. Entre las especialidades aparecen los chivitos, el costillar a la llama y distintas variedades de pastas caseras, además de platos tradicionales como bondiola, matambre y milanesas.

“El flan nunca puede faltar ”, resumió Mariela al describir una carta pensada para quienes buscan sabores clásicos y abundantes.

Uno de los diferenciales del lugar es la atención personalizada. Mariela participa activamente en cada detalle del restaurante, como realizar las compras, trabajar en la cocina y recibir a los clientes: “Tengo un equipo pequeño que me acompaña, pero trato de estar en todos lados. Este proyecto es mi pasión ”, afirmó.

Una vista privilegiada en Potrerillos

Además de la gastronomía, el paisaje es uno de los grandes atractivos del emprendimiento. El restaurante fue construido sobre un terreno elevado que ofrece una vista panorámica del Cordón del Plata y de los colores característicos del otoño en la montaña.

“Ese lugar era un baldío cuando lo encontré. Construir en Potrerillos es mucho más difícil y costoso que en la ciudad, pero sentí que ese terreno me estaba esperando ”, recordó.

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La conexión entre gastronomía y turismo llevó al emprendimiento a ampliar su propuesta junto a un hospedaje de la zona llamado Tiempo de Bienestar. Actualmente ofrecen experiencias que incluyen almuerzo, meriendas, descanso y excursiones en cuatriciclos.

“La idea es que la gente no venga solamente a comer y se vuelva a su casa, sino que pueda pasar un día completo en la montaña, descansar, disfrutar del paisaje y desconectarse ”, explicó Mariela.

Y resume la esencia del restaurante en una frase simple, pero contundente: “Si quieren comer comida de la nona y sentirse bien atendidos, tienen que venir a La Francisca ”.