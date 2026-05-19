Mendoza vuelve a recibir a Los Pumas y apuesta junto a Jujuy al turismo deportivo

Los Pumas ya han enfrentado varias veces a los Wallabies en Mendoza.

La vuelta de Los Pumas a Mendoza no solo será un evento deportivo de alto nivel, sino también una apuesta fuerte al turismo . Este martes, en la Ciudad de Buenos Aires, se presentó oficialmente la serie de test match ante Australia rugby team con una propuesta que va más allá de la cancha: vender una experiencia integral entre dos provincias .

El lanzamiento se realizó en el Palacio Libertad y tuvo como eje una estrategia conjunta entre Mendoza y Jujuy para posicionarse como sedes de eventos internacionales y destinos turísticos complementarios .

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Jujuy y Mendoza, las sedes elegidas para la serie entre Los Pumas y Australia. ¡Que ganas de reencontrarnos! pic.twitter.com/SbPHqmPXMB

La serie internacional tendrá dos capítulos: el primero el 29 de agosto en Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en Mendoza , en el Estadio Malvinas Argentinas .

Pero la propuesta apunta a algo más amplio: invitar a los fanáticos a recorrer el país siguiendo al seleccionado argentino. Desde el norte hasta Cuyo, la iniciativa busca combinar deporte, paisajes y cultura.

La idea es clara: convertir al rugby en una puerta de entrada para el turismo, con impacto directo en hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2056879420112044270&partner=&hide_thread=false Mendoza volverá a recibir a Los Pumas en un nuevo test match internacional frente a Australia, el próximo 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas.



Hoy participé en Buenos Aires de la presentación oficial de esta serie internacional junto al gobernador de Jujuy,… pic.twitter.com/gtRNZSCefZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 19, 2026

Mendoza, una plaza consolidada para grandes eventos

Con este encuentro, Mendoza reafirma su lugar como sede habitual de competencias de jerarquía. El partido ante Australia será el número 15 de Los Pumas en la provincia, que ya cuenta con una larga tradición como anfitriona del seleccionado.

Además, el regreso del equipo nacional se da luego de varios años sin presentaciones en el estadio mundialista, lo que suma expectativa entre los fanáticos del rugby.

La infraestructura es uno de los puntos fuertes: el Malvinas Argentinas, con capacidad para más de 42 mil personas, se complementa con otros espacios como el Aconcagua Arena y una red de clubes que sostienen la disciplina en toda la provincia.

Embed - Los Pumas on Instagram: "¡Las sedes de Los Pumas en nuestro país! Nations Champioship Córdoba San Juan Santiago del Estero Amistoso vs. Sudáfrica Vélez Serie vs. Australia Jujuy Mendoza #SomosLosPumas #LosPumasEnCasa" View this post on Instagram

Turismo deportivo como motor económico

Durante la presentación, se hizo hincapié en el rol del turismo deportivo como herramienta de desarrollo. Mendoza viene trabajando en dos líneas: el turismo activo —donde el visitante participa de actividades— y el pasivo, vinculado a eventos masivos como este test match.

En ese marco, la estrategia apunta a:

Diversificar la oferta turística más allá del vino y la gastronomía.

más allá del vino y la gastronomía. Generar actividades durante todo el año .

. Atraer inversiones y movimiento económico.

y movimiento económico. Posicionar a la provincia a nivel internacional.

La serie con Australia encaja de lleno en ese esquema, al tratarse de un evento con visibilidad global.

Los Pumas Los Pumas volverán a jugar en Mendoza en su preparación de cara al Mundial 2027.

El regreso de Los Pumas a Mendoza

El anuncio oficial en Buenos Aires refuerza algo que ya se había anticipado a comienzos de año: el regreso de Los Pumas a Mendoza.

La última presentación del seleccionado en la provincia fue en julio de 2024, cuando se enfrentó a Francia y cayó por 13 a 28. El evento había generado un fuerte impacto tanto en lo deportivo como en lo turístico, y ahora se espera un escenario similar o incluso superior, teniendo en cuenta el rival y el contexto internacional.

Los Pumas disputaron 14 partidos en la provincia y alcanzaron siete triunfos, seis derrotas y un empate. Las victorias fueron: