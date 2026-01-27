27 de enero de 2026
Sitio Andino
Rugby

Los Pumas vuelven a Mendoza: cuándo será el partido y quién será el rival

El seleccionado argentino regresa al territorio mendocino para disputar un duelo de alto calibre. Los detalles.

Los Pumas confirmaron su vuelta a la provincia de Mendoza para disputar un nuevo duelo. El seleccionado de rugby comunicó los partidos que jugará en la Argentina y el Estadio Malvinas Argentinas será el escenario de uno de los encuentros del 2026.

El equipo argentino afrontará un calendario cargado que incluye partidos del flamante Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, con presencia en seis provincias distintas.

La última vez que la Selección argentina de Rugby visitó Mendoza fue en julio de 2024, cuando se enfrentó a Francia y resultó 13 a 28.

Los Pumas vuelven al Estadio Malvinas Argentinas.

El calendario de Los Pumas en Argentina

La Selección de rugby jugará contra Australia en la segunda mitad del año y será la revancha. El cronograma de Los Pumas en la Argentina quedó conformado así:

  • 4 de julio: Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio: Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio: Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto: Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto: Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre: Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)
Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto a las 16:00, mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas, a las 18:00. Sobre las entradas, próximamente brindarán más información para sobre la venta que será a través de Ticketek.

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

Cómo le fue a Los Pumas en Mendoza

Los Pumas disputaron 14 partidos en la provincia y alcanzaron siete triunfos, seis derrotas y un empate. Las victorias fueron:

  • 25/08/2018: Los Pumas 32 vs Sudáfrica 19

  • 04/10/2014: Los Pumas 21 vs Australia 17

  • 09/06/2007: Los Pumas 24 vs Italia 6

  • 04/05/2002: Los Pumas 57 vs Chile 13

  • 01/05/2002: Los Pumas 152 vs Paraguay 0

  • 28/04/2002: Los Pumas 35 vs Uruguay 21

  • 04/10/1997: Los Pumas 50 vs Chile 10

