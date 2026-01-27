Los Pumas vuelven a Mendoza: cuándo será el partido y quién será el rival

Los Pumas confirmaron su vuelta a la provincia de Mendoza para disputar un nuevo duelo. El seleccionado de rugby comunicó los partidos que jugará en la Argentina y el Estadio Malvinas Argentinas será el escenario de uno de los encuentros del 2026.
El equipo argentino afrontará un calendario cargado que incluye partidos del flamante Nations Championship, un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, con presencia en seis provincias distintas.
La última vez que la Selección argentina de Rugby visitó Mendoza fue en julio de 2024, cuando se enfrentó a Francia y resultó 13 a 28.
La Selección de rugby jugará contra Australia en la segunda mitad del año y será la revancha. El cronograma de Los Pumas en la Argentina quedó conformado así:
Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto a las 16:00, mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas, a las 18:00. Sobre las entradas, próximamente brindarán más información para sobre la venta que será a través de Ticketek.
La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.
Los Pumas disputaron 14 partidos en la provincia y alcanzaron siete triunfos, seis derrotas y un empate. Las victorias fueron:
25/08/2018: Los Pumas 32 vs Sudáfrica 19
04/10/2014: Los Pumas 21 vs Australia 17
09/06/2007: Los Pumas 24 vs Italia 6
04/05/2002: Los Pumas 57 vs Chile 13
01/05/2002: Los Pumas 152 vs Paraguay 0
28/04/2002: Los Pumas 35 vs Uruguay 21
04/10/1997: Los Pumas 50 vs Chile 10