Los Pumas vuelven a Mendoza: cuándo será el partido y quién será el rival

Los Pumas confirmaron su vuelta a la provincia de Mendoza para disputar un nuevo duelo. El seleccionado de rugby comunicó los partidos que jugará en la Argentina y el Estadio Malvinas Argentinas será el escenario de uno de los encuentros del 2026.

El equipo argentino afrontará un calendario cargado que incluye partidos del flamante Nations Championship , un test-match ante Sudáfrica y una serie de dos encuentros frente a Australia, con presencia en seis provincias distintas.

Imperdible Gimnasia y Esgrima enfrenta a San Lorenzo: a qué hora y dónde ver el debut de local

confirmado La decisión de Marcos Rojo con su futuro entre Racing y Estudiantes

La última vez que la Selección argentina de Rugby visitó Mendoza fue en julio de 2024, cuando se enfrentó a Francia y resultó 13 a 28.

La Selección de rugby jugará contra Australia en la segunda mitad del año y será la revancha. El cronograma de Los Pumas en la Argentina quedó conformado así:

4 de julio: Los Pumas vs Escocia – 16:00h – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio: Los Pumas vs Gales – 16:00h – San Juan (Nations Championship)

18 de julio: Los Pumas vs Inglaterra – 16:00h – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto: Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00h – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto: Los Pumas vs Australia – 16:00h – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre: Los Pumas vs Australia – 18:00h – Mendoza (Test-Match)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Pumas (@lospumasuar)

Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto a las 16:00, mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas, a las 18:00. Sobre las entradas, próximamente brindarán más información para sobre la venta que será a través de Ticketek.

La actividad internacional se completará en noviembre con la gira europea, donde Los Pumas visitarán a Irlanda, Italia y Francia, y posteriormente disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres.

Cómo le fue a Los Pumas en Mendoza

Los Pumas disputaron 14 partidos en la provincia y alcanzaron siete triunfos, seis derrotas y un empate. Las victorias fueron: