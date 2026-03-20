20 de marzo de 2026
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Beach handball

Beach handball: llega a Mendoza la selección argentina y habrá un campus histórico en Tunuyán

La Selección de Beach handball nacional se presentará en la Provincia de Mendoza donde llevará a cabo unaas atractivas actividades. Mirá el detalle.

Andrés Bueno liderará el campus nacional de Beach handball juvenil en Tunuyán

Andrés Bueno liderará el campus nacional de Beach handball juvenil en Tunuyán

 Por Martín Sebastián Colucci

Por primera vez, la Provincia de Mendoza será sede de un campus oficial de la Selección Argentina juvenil de Beach handball, en un evento que marcará un hecho histórico para la disciplina en la provincia y que reunirá talentos de todo el país.

Un campus histórico que llega por primera vez a Mendoza

El Campus Nacional de Beach Handball se realizará los días 25, 26 y 27 de marzo en Tunuyán, dentro de la planificación anual del seleccionado juvenil.

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Presencia mendocina y proyección nacional en el Beach handball

El campus contará con ocho jugadores mendocinos convocados, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse ante el staff de la Selección.

Además, participarán jóvenes de distintas provincias: Misiones, San Luis, San Juan y Córdoba, lo que le dará al evento un fuerte carácter federal.

La iniciativa busca justamente eso: poner en vidriera a los talentos locales y acercar el seleccionado al interior del país.

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Andrés Bueno y el cuerpo técnico al frente del proyecto

El campus estará encabezado por Andrés Bueno, actual DT de la Selección Argentina juvenil, acompañado por el preparador físico Gabriel Mendonca.

En el plano local, trabajarán como colaboradores los entrenadores Jesús González y Esteban Farachi, quienes serán parte del desarrollo de las actividades.

Un proyecto que se hizo realidad en Tunuyán

La llegada del campus a Mendoza era un objetivo que se venía gestando desde hace tiempo y finalmente pudo concretarse gracias al trabajo conjunto de la Federación Mendocina de Handball (AMEBAL) y la Dirección de Deportes de Tunuyán.

Desde la organización destacaron el apoyo logístico, que incluye alojamiento, alimentación y espacios de entrenamiento, fundamentales para el desarrollo del evento.

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Preguntas y respuestas clave sobre el campus de beach handball en Mendoza

Cuándo se realiza el campus

Se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de marzo de 2026.

Dónde se hace el campus

En el departamento de Tunuyán, Mendoza.

Quién dirige el campus

El entrenador de la Selección juvenil Andrés Bueno.

Habrá jugadores mendocinos

Sí, fueron convocados ocho jugadores de Mendoza.

Qué objetivo tiene el campus

Detectar talentos y preparar jugadores para futuras competencias nacionales e internacionales.

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