Beach handball: llega a Mendoza la selección argentina y habrá un campus histórico en Tunuyán

Por primera vez, la Provincia de Mendoza será sede de un campus oficial de la Selección Argentina juvenil de Beach handball, en un evento que marcará un hecho histórico para la disciplina en la provincia y que reunirá talentos de todo el país.
La Selección de Beach handball nacional se presentará en la Provincia de Mendoza donde llevará a cabo unaas atractivas actividades. Mirá el detalle.
Por primera vez, la Provincia de Mendoza será sede de un campus oficial de la Selección Argentina juvenil de Beach handball, en un evento que marcará un hecho histórico para la disciplina en la provincia y que reunirá talentos de todo el país.
El Campus Nacional de Beach Handball se realizará los días 25, 26 y 27 de marzo en Tunuyán, dentro de la planificación anual del seleccionado juvenil.
El objetivo principal es detectar y desarrollar jugadores de cara a futuras competencias, en un entorno de alto rendimiento con seguimiento directo del cuerpo técnico nacional.
El campus contará con ocho jugadores mendocinos convocados, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse ante el staff de la Selección.
Además, participarán jóvenes de distintas provincias: Misiones, San Luis, San Juan y Córdoba, lo que le dará al evento un fuerte carácter federal.
La iniciativa busca justamente eso: poner en vidriera a los talentos locales y acercar el seleccionado al interior del país.
El campus estará encabezado por Andrés Bueno, actual DT de la Selección Argentina juvenil, acompañado por el preparador físico Gabriel Mendonca.
En el plano local, trabajarán como colaboradores los entrenadores Jesús González y Esteban Farachi, quienes serán parte del desarrollo de las actividades.
La llegada del campus a Mendoza era un objetivo que se venía gestando desde hace tiempo y finalmente pudo concretarse gracias al trabajo conjunto de la Federación Mendocina de Handball (AMEBAL) y la Dirección de Deportes de Tunuyán.
Desde la organización destacaron el apoyo logístico, que incluye alojamiento, alimentación y espacios de entrenamiento, fundamentales para el desarrollo del evento.
Cuándo se realiza el campus
Se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de marzo de 2026.
Dónde se hace el campus
En el departamento de Tunuyán, Mendoza.
Quién dirige el campus
El entrenador de la Selección juvenil Andrés Bueno.
Habrá jugadores mendocinos
Sí, fueron convocados ocho jugadores de Mendoza.
Qué objetivo tiene el campus
Detectar talentos y preparar jugadores para futuras competencias nacionales e internacionales.