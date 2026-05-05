5 de mayo de 2026
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Atlético Club San Martín

San Martín echó a Corrales y ya tiene nuevo técnico para salir del fondo

El Atlético Club San Martín decidió la salida de Christian Corrales como entrenador, en medio de un presente adverso en el Torneo Federal A. Mirá lo que pasó.

Christian Corrales dejó de ser el técnico de San Martín tras una racha negativa en el Federal A.

Christian Corrales dejó de ser el técnico de San Martín tras una racha negativa en el Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

El Atlético Club San Martín atraviesa horas de definición. Luego de una nueva caída en el torneo, la dirigencia confirmó que Christian Corrales dejó de ser el entrenador del primer equipo, una decisión que se tomó de común acuerdo tras una serie de resultados que no lograron revertir el rumbo futbolístico en el Torneo Federal A.

Cómo se dio la salida de Christian Corrales

San Martín oficializó la desvinculación a través de sus redes sociales. “Desde el Atlético Club San Martín lamentamos informar que, de común acuerdo, se ha definido la finalización del vínculo con el Director Técnico Christian Corrales y su cuerpo técnico”, comunicó la institución, agradeciendo su compromiso y profesionalismo durante el ciclo.

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La decisión se da en un contexto donde el equipo no logra encontrar regularidad ni identidad, algo que comenzó a pesar tanto en lo deportivo como en el ánimo de los hinchas.

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La derrota que profundizó la crisis del Chacarero

El equipo mendocino viene de perder 1-0 ante Deportivo Rincón en Neuquén.

El único gol del partido lo marcó Rodrigo Herrera de penal, en un encuentro donde San Martín volvió a evidenciar problemas ofensivos y falta de reacción, una constante en lo que va del campeonato.

El resultado dejó al Chacarero comprometido en la tabla y sin respuestas dentro de la cancha.

Los números del ciclo de Corrales en San Martín

El paso del ex arquero dejó estadísticas irregulares.

En total dirigió 24 partidos, con:

  • 8 victorias
  • 8 empates
  • 8 derrotas

En la temporada 2026, los números fueron aún más flojos:

  • 1 triunfo
  • 2 empates
  • 3 derrotas

Además, en los últimos 10 encuentros, el equipo solo ganó dos, lo que terminó de inclinar la balanza para su salida.

Qué viene para San Martín en el Federal A

El Chacarero deberá reaccionar rápidamente en un torneo muy exigente. El próximo compromiso será ante FADEP, el domingo a las 16, en un duelo provincial clave para ambos equipos.

Mientras tanto, la dirigencia se movió más que rápido para intentar sacar al equipo del mal momento y contrató los servicios de Alejandro Abaurre. El Cachorro tiene experiencia en estos certámenes y buscará salir del fondo. Ya dirigió a la institución del Este en las temporadas 2021/22.

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San Martín atraviesa una etapa compleja. nEl equipo no solo no encuentra resultados, sino que también perdió identidad futbolística, generando preocupación entre sus hinchas. La salida de Corrales abre una nueva etapa, con la necesidad inmediata de cambiar el rumbo y volver a competir en una categoría donde cada punto vale oro.

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