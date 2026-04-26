Torneo Federal A: San Martín y Fadep obligados a ganar

El exigente Torneo Federal A le está siendo esquivo a los elencos mendocinos.

El Torneo Federal A entra en una etapa donde cada punto empieza a pesar. San Martín de Mendoza y FADEP salen a la cancha este domingo en una fecha clave , golpeados por sus últimos resultados y con la necesidad urgente de sumar para acomodarse en la tabla.

El Atlético Club San Martín buscará reaccionar rápidamente luego de la derrota en el duelo mendocino. El Chacarero cayó 1-0 ante Huracán Las Heras, en un partido donde le costó generar y nunca encontró los caminos para romper el bloque rival.

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Huracán Las Heras festejó en casa ante San Martín y FADEP volvió a caer

Ahora tendrá revancha: recibirá a Costa Brava de General Pico desde las 16:30 , en un encuentro clave para no seguir perdiendo terreno en la tabla.

Árbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes)

José Manuel Díaz (Villa Mercedes) Asistente 1: Juan Ignacio Flores Roig (San Luis)

Juan Ignacio Flores Roig (San Luis) Asistente 2: Matías Edgardo Noguera (San Luis)

Matías Edgardo Noguera (San Luis) Cuarto árbitro: Leandro Federico Hartfiel (Villa Mercedes)

FADEP, golpeado y sin margen

El presente de FADEP es todavía más complicado. Viene de caer 3-1 ante Juventud Unida de San Luis y sigue sin ganar en el campeonato, mostrando dificultades para sostener resultados y momentos del partido.

En ese contexto, el equipo mendocino irá por la recuperación en una cancha difícil: visitará a Cipolletti desde las 15:30 en Río Negro, con la urgencia de empezar a sumar.

Árbitros:

Árbitro: César Antonio Ceballo (Córdoba)

César Antonio Ceballo (Córdoba) Asistente 1: Marcos David Guzmán (Pascana)

Marcos David Guzmán (Pascana) Asistente 2: Dalma Pérez (Córdoba)

Dalma Pérez (Córdoba) Cuarto árbitro: Lautaro Ezequiel Carro (Trelew)

Huracán, con fecha libre tras el envión

El Globo fue el que sonrió en la última jornada. Le ganó 1-0 a San Martín con gol de Enzo Montenegro y tomó aire en el torneo, aunque en esta fecha tendrá descanso.

Preguntas sobre la fecha del Torneo Federal A

¿Cómo viene San Martín de Mendoza?

Viene de perder 1-0 ante Huracán Las Heras en el clásico.

¿Cómo llega FADEP?

Perdió 3-1 con Juventud Unida y sigue sin ganar en el torneo.

¿Cuándo juegan San Martín y FADEP?

Este domingo 26 de abril.

¿Qué necesita cada equipo?

San Martín recuperarse y FADEP sumar por primera vez.

¿Quién ganó el clásico mendocino del Federal A?

Huracán Las Heras, por 1-0.

Los resultados

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