Torneo Federal A: San Martín y Fadep obligados a ganar

El Torneo Federal A entra en una etapa donde cada punto empieza a pesar. San Martín de Mendoza y FADEP salen a la cancha este domingo en una fecha clave, golpeados por sus últimos resultados y con la necesidad urgente de sumar para acomodarse en la tabla.
San Martín, a levantarse tras la caída en el clásico
El Atlético Club San Martín buscará reaccionar rápidamente luego de la derrota en el duelo mendocino. El Chacarero cayó 1-0 ante Huracán Las Heras, en un partido donde le costó generar y nunca encontró los caminos para romper el bloque rival.
El presente de FADEP es todavía más complicado. Viene de caer 3-1 ante Juventud Unida de San Luis y sigue sin ganar en el campeonato, mostrando dificultades para sostener resultados y momentos del partido.
En ese contexto, el equipo mendocino irá por la recuperación en una cancha difícil: visitará a Cipolletti desde las 15:30 en Río Negro, con la urgencia de empezar a sumar.
Árbitros:
Árbitro: César Antonio Ceballo (Córdoba)
Asistente 1: Marcos David Guzmán (Pascana)
Asistente 2: Dalma Pérez (Córdoba)
Cuarto árbitro: Lautaro Ezequiel Carro (Trelew)
Huracán, con fecha libre tras el envión
El Globo fue el que sonrió en la última jornada. Le ganó 1-0 a San Martín con gol de Enzo Montenegro y tomó aire en el torneo, aunque en esta fecha tendrá descanso.
Preguntas sobre la fecha del Torneo Federal A
¿Cómo viene San Martín de Mendoza?
Viene de perder 1-0 ante Huracán Las Heras en el clásico.
¿Cómo llega FADEP?
Perdió 3-1 con Juventud Unida y sigue sin ganar en el torneo.
¿Cuándo juegan San Martín y FADEP?
Este domingo 26 de abril.
¿Qué necesita cada equipo?
San Martín recuperarse y FADEP sumar por primera vez.