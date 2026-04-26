Maipú juega un partido clave ante Almagro en casa: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú afrontará un compromiso determinante. El Cruzado recibirá a Almagro este domingo desde las 18 en el estadio Omar Higinio Sperdutti , por una nueva fecha de la Primera Nacional , en un duelo directo por escapar de la zona baja. El encuentro se podrá ver a través de LPF Play .

El equipo mendocino llega con sensaciones positivas. Viene de conseguir un buen empate 0-0 ante Patronato en Paraná, resultado que le permitió cortar una racha adversa y empezar a sumar.

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Además, el Cruzado muestra otra cara desde la llegada de Mariano Echeverría , que le dio mayor orden y competitividad a un equipo que busca despegar definitivamente.

El objetivo es claro: ganar en casa y empezar a salir del fondo .

Almagro, golpeado y con urgencias

Del otro lado, el panorama es complejo. Almagro viene de sufrir una dura goleada 6-1 ante Gimnasia de Jujuy, un resultado que golpeó fuerte y lo dejó comprometido en la tabla del descenso.

El equipo visitante llega con urgencias y sin margen, lo que convierte al partido en un duelo de alta tensión.

Un duelo de seis puntos en el Sperdutti

El cruce tiene todos los condimentos de un partido decisivo. Ambos equipos pelean en la parte baja y necesitan sumar, por lo que cada jugada puede ser determinante.

Maipú intentará hacerse fuerte en su estadio y aprovechar el envión anímico, mientras que Almagro irá por un resultado que le permita cambiar su presente.

Lo que viene para el Cruzado

Luego de este compromiso, Deportivo Maipú tendrá otro desafío importante: enfrentará a Gimnasia de Jujuy el próximo domingo desde las 20, en otro duelo clave.

Preguntas sobre el Club Deportivo Maipú y su duelo

¿Cuándo juega Deportivo Maipú?

Este domingo a las 18 ante Almagro.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Omar Higinio Sperdutti.

¿Por dónde se puede ver Maipú vs Almagro?

Por LPF Play.

¿Cómo llega Maipú?

Tras empatar 0-0 ante Patronato en Paraná.

¿Cómo llega Almagro?

Luego de perder 6-1 con Gimnasia de Jujuy.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones