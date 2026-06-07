7 de junio de 2026
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Club Deportivo Maipú

Miralo en vivo: Maipú va por otro golpe en Santiago del Estero y sueña fuerte con el Reducido

El Club Deportivo Maipú choca contra los santiagueños por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú afrontará una nueva prueba importante en la Primera Nacional cuando visite este domingo desde las 16hs a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 17 de la Zona B. El conjunto mendocino llega en alza después de ganarle un partidazo a Chacarita y ahora buscará sumar nuevamente para seguir afirmándose en puestos de Reducido.

Deportivo Maipú llega entonado después de un triunfazo ante Chacarita

El Cruzado atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos de la temporada y empieza a ilusionarse con pelear arriba. La victoria 3 a 2 frente a Chacarita dejó muchísimo más que tres puntos. El equipo mendocino mostró carácter, contundencia ofensiva y una reacción anímica muy fuerte en un partido cargado de tensión y emociones.

Además del resultado, el funcionamiento colectivo volvió a dejar señales positivas. Maipú logró sostener intensidad, agresividad ofensiva y una mentalidad competitiva que hacía varias fechas no aparecía con tanta claridad. El triunfo también permitió que el Cruzado se metiera nuevamente de lleno en la pelea por los puestos de Reducido, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Ahora el desafío será ratificar todo eso fuera de Mendoza, en una cancha complicada y frente a un rival que llega necesitado.

Güemes necesita reaccionar para escapar de la zona roja

El conjunto santiagueño llega golpeado y obligado a sumar para salir de los últimos puestos. Del otro lado estará un Güemes que atraviesa una realidad totalmente diferente. El equipo del norte argentino viene de caer 2 a 0 frente a Almagro en Villa Raffo y necesita urgentemente volver a sumar para escapar de la zona de descenso.

La presión en Santiago del Estero es cada vez mayor. El equipo sabe que necesita hacerse fuerte de local para cortar la mala racha y empezar a recuperar terreno dentro de una Zona B extremadamente pareja. Por eso se espera un partido intenso y muy disputado. Tanto Maipú como Güemes llegan con la obligación de buscar los tres puntos, aunque por objetivos completamente distintos.

Mientras el Cruzado quiere consolidarse entre los protagonistas del campeonato, el conjunto santiagueño pelea por salir del fondo de la tabla y recuperar tranquilidad.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Después del viaje a Santiago del Estero, Maipú volverá rápidamente a Mendoza para afrontar otro partido importante. Este duelo será el domingo venidero a las 16:30 en Mendoza.

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