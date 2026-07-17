17 de julio de 2026
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Enzo Pérez

Con el regreso de Enzo Pérez, Deportivo Maipú empató ante San Martín de Tucumán

El Cruzado empató 0 a 0 ante San Martín de Tucumán por la fecha 21 de la Primera Nacional. El mediocampista de 40 años Enzo Pérez fue titular, capitán y disputó 69 minutos.

Enzo Pérez regresó al fútbol de Mendoza.

Enzo Pérez regresó al fútbol de Mendoza.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Con este punto el elenco mendocino mantiene la séptima ubicación en la tabla y se mete en el reducido. El volante mendocino, que supo vestir la casaca albiceleste en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde alcanzó el subcampeonato ecúmenico, se fue reemplazado en este juego ante el Ciruja a los 24´del segundo tiempo por Tiago Ferreyra. El mediocampista de 40 años, capitán del equipo, tuvo una acertada presentación, moviéndose por la derecha y acompañado en la zona de gestación con Gastón Mansilla, Tomás Silva y Juan Pablo Gobetto contó con algunas tibias aproximaciones al arco rival, buscando a los puntas Franco Saccone y Juan Cruz Giacone, pero solo un cabezazo de Lucas Faggioli a los 35´ se contabilizó en el haber del local.

El partido fue flojo en todos los aspectos del juego y la visita con un par de intentos de Carabajal y Veliez pudo desnivelar, pero las manos seguras de Nahuel Galardi lo evitaron. Pérez tras una infracción sobre Rodrigo Ayala fue amonestado sobre lo 43´de la parte inicial.

El balance final dejó como resultado para el Cruzado mucho por trabajar en varios aspectos y comenzar a entender que el acople de Enzo Pérez será importante siempre y cuando sepa ser aprovechado con sus cualidades innatas aún y que asi lo requieran en pasajes del partido.

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