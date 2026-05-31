Maipú recibe a Chacarita en un duelo clave para seguir soñando con el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipu recibirá este fin de semana a Chacarita Juniors por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido muy importante para sus aspiraciones dentro del campeonato. El Cruzado viene de caer 2-1 frente a San Martin de San Juan como visitante y sabe que necesita volver a sumar de a tres para mantenerse cerca de los puestos de Reducido.
La llegada de Mariano Echeverría cambió el ánimo en Maipú
El entrenador logró darle otro aire al plantel y consiguió sacar al Botellero de una situación muy complicada después de hilar cinco partidos consecutivos sin perder, una racha que permitió recuperar confianza y volver a meterse en la pelea por los puestos importantes de la tabla.
Ahora, el objetivo será volver a hacerse fuerte en calle Vergara y aprovechar la localía para intentar bajar a otro rival directo dentro de una categoría extremadamente pareja.
Chacarita llega entonado y quiere afirmarse en el campeonato
Por el lado de Chacarita Juniors, el presente también aparece marcado por cierta irregularidad, aunque el Funebrero llega entonado después de derrotar 1-0 a Almagro en la última fecha.
El equipo de San Martín intentará aprovechar el envión anímico para seguir escalando posiciones y afirmarse dentro de la pelea de la Zona B.
Se espera un encuentro muy intenso y disputado entre dos equipos que necesitan sumar pensando en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional.
Cuándo juegan Deportivo Maipú vs Chacarita y cómo verlo
El encuentro entre Deportivo Maipú y Chacarita será transmitido a través de LPF Play y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira.
Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú
Después de este compromiso, el conjunto mendocino volverá a salir a la ruta para enfrentar a Guemes de Santiago del Estero el próximo domingo desde las 16 en el norte argentino, en otro duelo importante pensando en la pelea por el Reducido.