31 de mayo de 2026
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Club Deportivo Maipú

Maipú recibe a Chacarita en un duelo clave para seguir soñando con el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Funebrero por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipu recibirá este fin de semana a Chacarita Juniors por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido muy importante para sus aspiraciones dentro del campeonato. El Cruzado viene de caer 2-1 frente a San Martin de San Juan como visitante y sabe que necesita volver a sumar de a tres para mantenerse cerca de los puestos de Reducido.

El entrenador logró darle otro aire al plantel y consiguió sacar al Botellero de una situación muy complicada después de hilar cinco partidos consecutivos sin perder, una racha que permitió recuperar confianza y volver a meterse en la pelea por los puestos importantes de la tabla.

Ahora, el objetivo será volver a hacerse fuerte en calle Vergara y aprovechar la localía para intentar bajar a otro rival directo dentro de una categoría extremadamente pareja.

Chacarita llega entonado y quiere afirmarse en el campeonato

Por el lado de Chacarita Juniors, el presente también aparece marcado por cierta irregularidad, aunque el Funebrero llega entonado después de derrotar 1-0 a Almagro en la última fecha.

El equipo de San Martín intentará aprovechar el envión anímico para seguir escalando posiciones y afirmarse dentro de la pelea de la Zona B.

Se espera un encuentro muy intenso y disputado entre dos equipos que necesitan sumar pensando en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional.

Cuándo juegan Deportivo Maipú vs Chacarita y cómo verlo

El encuentro entre Deportivo Maipú y Chacarita será transmitido a través de LPF Play y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Después de este compromiso, el conjunto mendocino volverá a salir a la ruta para enfrentar a Guemes de Santiago del Estero el próximo domingo desde las 16 en el norte argentino, en otro duelo importante pensando en la pelea por el Reducido.

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