Maipú recibe a Chacarita en un duelo clave para seguir soñando con el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipu recibirá este fin de semana a Chacarita Juniors por la fecha 16 de la Zona B de la Primera Nacional , en un partido muy importante para sus aspiraciones dentro del campeonato. El Cruzado viene de caer 2-1 frente a San Martin de San Juan como visitante y sabe que necesita volver a sumar de a tres para mantenerse cerca de los puestos de Reducido .

Más allá de la última derrota, en el conjunto mendocino siguen destacando la clara mejoría futbolística que mostró el equipo desde la llegada de Mariano Echeverria .

El entrenador logró darle otro aire al plantel y consiguió sacar al Botellero de una situación muy complicada después de hilar cinco partidos consecutivos sin perder , una racha que permitió recuperar confianza y volver a meterse en la pelea por los puestos importantes de la tabla.

Ahora, el objetivo será volver a hacerse fuerte en calle Vergara y aprovechar la localía para intentar bajar a otro rival directo dentro de una categoría extremadamente pareja.

Chacarita llega entonado y quiere afirmarse en el campeonato

Por el lado de Chacarita Juniors, el presente también aparece marcado por cierta irregularidad, aunque el Funebrero llega entonado después de derrotar 1-0 a Almagro en la última fecha.

El equipo de San Martín intentará aprovechar el envión anímico para seguir escalando posiciones y afirmarse dentro de la pelea de la Zona B.

Se espera un encuentro muy intenso y disputado entre dos equipos que necesitan sumar pensando en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional.

Cuándo juegan Deportivo Maipú vs Chacarita y cómo verlo

El encuentro entre Deportivo Maipú y Chacarita será transmitido a través de LPF Play y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Después de este compromiso, el conjunto mendocino volverá a salir a la ruta para enfrentar a Guemes de Santiago del Estero el próximo domingo desde las 16 en el norte argentino, en otro duelo importante pensando en la pelea por el Reducido.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones