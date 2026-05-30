El Tomba quiere seguir prendido arriba y visita a Estudiantes BA por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Tomba atraviesa un buen momento futbolístico y buscará sostener su levantada en Caseros.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará este sábado desde las 15 a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional , en un duelo clave para seguir prendido en los puestos de Reducido . El equipo comandado por Pablo De Muner llega entonado después de la goleada 4-0 frente a All Boys y buscará repetir una actuación sólida fuera de Mendoza.

El encuentro podrá verse a través de LPF Play y contará con el arbitraje de Franco Acita .

El conjunto mendocino viene mostrando una clara mejoría futbolística en las últimas fechas y logró recuperar confianza en un tramo importante del campeonato.

La contundente victoria frente a All Boys 4/0 no solamente le permitió volver a sumar de a tres , sino también mantenerse muy cerca de los puestos importantes dentro de la tabla de posiciones.

Además de los resultados, en el Tomba valoran especialmente el crecimiento desde el juego colectivo, la intensidad y la contundencia ofensiva que el equipo empezó a mostrar en las últimas jornadas.

Ahora, el gran objetivo será sostener esa levantada en una cancha complicada como la de Caseros y seguir alimentando la ilusión de mantenerse dentro de la pelea por el Reducido.

Estudiantes de Caseros necesita recuperarse ante su gente

Por el lado de Estudiantes de Buenos Aires, el presente aparece mucho más irregular dentro del torneo. El Pincha viene de perder 2-0 frente a Deportivo Moron y necesita recuperarse rápidamente para volver a acercarse a los puestos de clasificación.

El conjunto bonaerense intentará hacerse fuerte como local y cortar el buen momento que atraviesa el elenco mendocino.

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz en la Primera Nacional

Después del compromiso frente a Estudiantes de Caseros, el conjunto mendocino volverá a presentarse como local en la próxima jornada del campeonato.

Por la siguiente fecha, Godoy Cruz recibirá a Mitre de Santiago del Estero el domingo desde las 16:30 en otro encuentro muy importante pensando en seguir dentro de los puestos de Reducido y continuar creciendo dentro de la Primera Nacional.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones