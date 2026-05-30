Dura derrota para Francisco Cerúndolo, que se despidió de Roland Garros

En las últimas horas, el camino de Francisco Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin . El tenista argentino fue derrotado por el estadounidense Zachary Svajda en la tercera ronda y se despidió de manera prematura del segundo Grand Slam de la temporada. A continuación, todos los detalles.

De acuerdo con NA, Zachary Svajda , actual número 85 del ranking ATP, dio el golpe al imponerse por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras poco más de tres horas de juego y eliminó a Francisco Cerúndolo de Roland Garros.

Desde el arranque, el encuentro se presentó cuesta arriba para el argentino . El estadounidense mostró un nivel muy sólido y logró quedarse con los dos primeros sets, dejando a Cerúndolo contra las cuerdas. A lo largo del partido, el tenista argentino evidenció su frustración por el desarrollo del juego e incluso protagonizó un momento llamativo al pedirle a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, que abandonara su box durante el encuentro.

Cuando parecía que la historia estaba sentenciada, Cerúndolo reaccionó y consiguió igualar el marcador al quedarse con el tercer y cuarto set. Sin embargo, en el parcial decisivo volvieron a aparecer las imprecisiones y los errores no forzados, una situación que Svajda aprovechó para cerrar una victoria histórica.

Con este triunfo, el estadounidense alcanzó por primera vez en su carrera los octavos de final de un Grand Slam y confirmó la mejor actuación de su trayectoria. Para Cerúndolo, la derrota representa una oportunidad perdida en un torneo que se había abierto considerablemente en su sector del cuadro luego de las eliminaciones de varios de los principales favoritos.