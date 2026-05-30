30 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Francisco Cerúndolo

Dura derrota para Francisco Cerúndolo, que se despidió de Roland Garros

Francisco Cerúndolo no pudo avanzar en Roland Garros, perdió ante Svajda y se despidió de manera prematura del torneo. En esta nota, todos los detalles.

Dura derrota para Francisco Cerúndolo, que se despidió de Roland Garros

Dura derrota para Francisco Cerúndolo, que se despidió de Roland Garros

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, el camino de Francisco Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin. El tenista argentino fue derrotado por el estadounidense Zachary Svajda en la tercera ronda y se despidió de manera prematura del segundo Grand Slam de la temporada. A continuación, todos los detalles.

Francisco Cerúndolo (2)
El camino de Francisco Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin

El camino de Francisco Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin

Cómo fue la derrota de Francisco Cerúndolo ante Zachary Svajda en Roland Garros

De acuerdo con NA, Zachary Svajda, actual número 85 del ranking ATP, dio el golpe al imponerse por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 tras poco más de tres horas de juego y eliminó a Francisco Cerúndolo de Roland Garros.

Desde el arranque, el encuentro se presentó cuesta arriba para el argentino. El estadounidense mostró un nivel muy sólido y logró quedarse con los dos primeros sets, dejando a Cerúndolo contra las cuerdas. A lo largo del partido, el tenista argentino evidenció su frustración por el desarrollo del juego e incluso protagonizó un momento llamativo al pedirle a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, que abandonara su box durante el encuentro.

Cuando parecía que la historia estaba sentenciada, Cerúndolo reaccionó y consiguió igualar el marcador al quedarse con el tercer y cuarto set. Sin embargo, en el parcial decisivo volvieron a aparecer las imprecisiones y los errores no forzados, una situación que Svajda aprovechó para cerrar una victoria histórica.

Con este triunfo, el estadounidense alcanzó por primera vez en su carrera los octavos de final de un Grand Slam y confirmó la mejor actuación de su trayectoria. Para Cerúndolo, la derrota representa una oportunidad perdida en un torneo que se había abierto considerablemente en su sector del cuadro luego de las eliminaciones de varios de los principales favoritos.

Temas
Seguí leyendo

El Tomba busca dar el golpe fuera de casa en Caseros ante Estudiantes

PSG y Arsenal van por la gloria máxima en Europa

Los millones que puso Barcelona sobre la mesa para fichar a Julián Álvarez

Quiénes son los candidatos que pican en punta para dirigir a Boca Juniors

Argentina ya tiene su cuartel general para defender la corona mundial

Mendoza enamoró al Rally Raid mundial y el Desafío Ruta 40 dejó una certeza imposible de discutir

Bombazo: River confirmó a Nicolás Otamendi y revolucionó el mercado de pases

Conocé la movida detrás del futbolista menos conocido del Mundial que un influencer argentino volvió famoso

Lee además
Francisco Cerúndolo debutó con una sólida victoria en Roland Garros tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp.  

Gran triunfo de Cerúndolo en París que ilusionó a toda la tropa nacional en Roland Garros
Tomás Etcheverry será cabeza de serie en Roland Garros.

Uno por uno: todos los cruces de los argentinos en Roland Garros
LO QUE SE LEE AHORA
El Fútbol Club Barcelona pretende los servicios del goleador argentino Julián Álvarez.

Los millones que puso Barcelona sobre la mesa para fichar a Julián Álvarez

Las Más Leídas

Cayó un exfuncionario mendocino de Milei y Fernández.

Allanaron la casa en Mendoza de un exfuncionario nacional y hallaron más de US$1,7 millones: fue detenido

El impacto económico que el Desafío Ruta 40 generó en San Rafael. video

El Desafío Ruta 40 YPF revolucionó San Rafael: miles de personas, turistas y gran movimiento económico

Video: un motociclista protagonizó un violento choque contra un auto en Tunuyán

Impactante video en Tunuyán: un motociclista terminó por los aires tras un choque

El concejo aprobó el crédito por unanimidad. video

Autorizaron a un intendente a endeudarse por $10 mil millones: qué destino le dará al crédito

El Fútbol Club Barcelona pretende los servicios del goleador argentino Julián Álvarez.

Los millones que puso Barcelona sobre la mesa para fichar a Julián Álvarez