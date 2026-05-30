30 de mayo de 2026
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Liga de Campeones de la UEFA

PSG y Arsenal paralizan Europa con una final de Champions que promete ser histórica: hora y dónde verlo

El PSG de Francia y el Arsenal de Inglaterra jugarán este sábado la final de la UEFA Champions League en Budapest. Mirá los detalles del duelo.

El PSG y el Arsenal definirán este sábado al nuevo campeón de la UEFA Champions League en Budapest. &nbsp;

El PSG y el Arsenal definirán este sábado al nuevo campeón de la UEFA Champions League en Budapest.

 

Por Sitio Andino Deportes

Paris Saint-Germain y Arsenal disputarán este sábado una de las finales más esperadas de los últimos años en la UEFA Champions League. El encuentro se jugará en Budapest desde las 13 de Argentina y enfrentará a dos equipos que llegan en un momento futbolístico extraordinario después de dominar sus respectivas ligas y atravesar durísimas series eliminatorias rumbo a la definición continental.

Arsenal quiere hacer historia y PSG busca retener la corona

El conjunto inglés intentará conquistar por primera vez en su historia la Champions League, un objetivo que persigue desde hace décadas y que aparece cada vez más cerca después de una temporada espectacular. El equipo londinense viene de consagrarse campeón de la Premier League después de 22 años y llega a la final tras eliminar con autoridad al Atletico Madrid en semifinales.

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Las grandes figuras que tendrá la final de la Champions League

La final reunirá a varias de las máximas figuras del fútbol mundial y promete un duelo espectacular entre el mejor ataque y una de las defensas más sólidas del continente.

En Arsenal, gran parte de la atención estará puesta sobre Bukayo Saka, una de las grandes figuras ofensivas del equipo, además del liderazgo defensivo de William Saliba y Gabriel Magalhaes. Además, el mediocampista Declan Rice aparece como uno de los grandes líderes futbolísticos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

En el PSG, las esperanzas ofensivas estarán depositadas en futbolistas desequilibrantes como Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, protagonistas de una de las delanteras más temidas de toda Europa.

Cuándo juegan PSG vs Arsenal y cómo ver la final

La final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en Budapest.

El encuentro comenzará a las 13:00 de Argentina y Uruguay, mientras que en Chile iniciará a las 12 y en Colombia, Ecuador y Perú desde las 11.

La transmisión para Sudamérica podrá verse a través del Disney Plus Premium.

El último antecedente entre PSG y Arsenal

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en las semifinales de la edición 2024/25 de la Champions League. En aquella serie, el PSG logró imponerse en ambos partidos tras ganar 1-0 en Londres y posteriormente 2-1 en París, resultados que le permitieron avanzar hacia una nueva final continental.

Ahora, ambos volverán a cruzarse en el partido más importante de toda la temporada europea y con la gloria máxima del fútbol continental en juego.

La síntesis

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