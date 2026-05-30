PSG y Arsenal paralizan Europa con una final de Champions que promete ser histórica: hora y dónde verlo

El PSG y el Arsenal definirán este sábado al nuevo campeón de la UEFA Champions League en Budapest.

Paris Saint-Germain y Arsenal disputarán este sábado una de las finales más esperadas de los últimos años en la UEFA Champions League . El encuentro se jugará en Budapest desde las 13 de Argentina y enfrentará a dos equipos que llegan en un momento futbolístico extraordinario después de dominar sus respectivas ligas y atravesar durísimas series eliminatorias rumbo a la definición continental.

El conjunto inglés intentará conquistar por primera vez en su historia la Champions League , un objetivo que persigue desde hace décadas y que aparece cada vez más cerca después de una temporada espectacular . El equipo londinense viene de consagrarse campeón de la Premier League después de 22 años y llega a la final tras eliminar con autoridad al Atletico Madrid en semifinales.

Por el lado del PSG, el objetivo será defender el título continental y volver a confirmar el enorme crecimiento futbolístico que logró bajo el mando de Luis Enrique . El conjunto francés también fue campeón de la Ligue 1 y dejó en el camino al poderoso Bayern Munich en una serie que muchos ya consideran una de las más impactantes de toda la temporada europea .

CONFIRMADA LA GRAN FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PSG vs. Arsenal Luis Enrique vs. Arteta Sábado 30 de mayo Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IePtS8n4Ba

Las grandes figuras que tendrá la final de la Champions League

La final reunirá a varias de las máximas figuras del fútbol mundial y promete un duelo espectacular entre el mejor ataque y una de las defensas más sólidas del continente.

En Arsenal, gran parte de la atención estará puesta sobre Bukayo Saka, una de las grandes figuras ofensivas del equipo, además del liderazgo defensivo de William Saliba y Gabriel Magalhaes. Además, el mediocampista Declan Rice aparece como uno de los grandes líderes futbolísticos del conjunto dirigido por Mikel Arteta.

En el PSG, las esperanzas ofensivas estarán depositadas en futbolistas desequilibrantes como Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia, protagonistas de una de las delanteras más temidas de toda Europa.

Cuándo juegan PSG vs Arsenal y cómo ver la final

La final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en Budapest.

El encuentro comenzará a las 13:00 de Argentina y Uruguay, mientras que en Chile iniciará a las 12 y en Colombia, Ecuador y Perú desde las 11.

La transmisión para Sudamérica podrá verse a través del Disney Plus Premium.

El último antecedente entre PSG y Arsenal

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en las semifinales de la edición 2024/25 de la Champions League. En aquella serie, el PSG logró imponerse en ambos partidos tras ganar 1-0 en Londres y posteriormente 2-1 en París, resultados que le permitieron avanzar hacia una nueva final continental.

Ahora, ambos volverán a cruzarse en el partido más importante de toda la temporada europea y con la gloria máxima del fútbol continental en juego.

La síntesis