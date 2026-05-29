29 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético River Plate

El Club Atlético River Plate sacude el mercado y confirma a Nicolás Otamendi como refuerzo

El Club Atlético River Plate sumará a uno de los referentes de la Selección Argentina para afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y los desafíos de la próxima temporada.

Nicolás Otamendi jugará en el Club Atlético River Plate.

Nicolás Otamendi jugará en el Club Atlético River Plate.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al anunciar oficialmente la incorporación de Nicolás Otamendi, quien firmó contrato con el club de Núñez y se sumará al plantel una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

La institución confirmó que el defensor campeón del mundo quedará vinculado al Millonario desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, en una operación que genera enorme expectativa entre los hinchas riverplatenses.

Nicolás Otamendi cumplirá el sueño de jugar en River

El experimentado zaguero de 38 años había anunciado recientemente su salida del Benfica de Portugal y todos los caminos conducían a River. Finalmente, este viernes quedó sellado el acuerdo y el defensor se convirtió oficialmente en nuevo jugador del conjunto de Núñez.

SaveClip.App_708890260_18585801652012274_2997415631165668679_n.jpg

Fanático confeso del Millonario, Otamendi regresará al fútbol argentino luego de 16 años de trayectoria internacional, desde su partida de Vélez Sarsfield en 2010 rumbo al Porto de Portugal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2060484213124538514&partner=&hide_thread=false

Un campeón del mundo para reforzar al Club Atlético River Plate

La llegada de Otamendi le permitirá al equipo dirigido por Eduardo Coudet sumar jerarquía y experiencia internacional a una defensa que ya cuenta con varios campeones del mundo.

Con su incorporación, River tendrá en el plantel a cinco integrantes de la selección campeona en Qatar 2022:

  • Franco Armani

  • Germán Pezzella

  • Marcos Acuña

  • Gonzalo Montiel

  • Nicolás Otamendi

Además, tanto Montiel como Otamendi fueron incluidos en la lista de convocados por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo 2026.

Su llegada dependerá de la participación de Argentina en el Mundial

Por el momento, River se encuentra planificando su pretemporada en Europa. El plantel volverá a los entrenamientos el 17 de junio y viajará a Alicante, España, el 20 de junio para realizar la preparación de cara al segundo semestre.

La incorporación efectiva de Otamendi dependerá del recorrido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, ya que el defensor formará parte de la delegación nacional que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Un refuerzo para pelear por todo

River afrontará un semestre cargado de desafíos, con participación en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

La llegada de Otamendi representa una apuesta fuerte de la dirigencia para reforzar un plantel que buscará volver a pelear por títulos a nivel nacional e internacional.

Con experiencia en clubes como Manchester City, Valencia CF, FC Porto y SL Benfica, además de sus más de 130 partidos con la Selección Argentina, Otamendi desembarca en Núñez como uno de los refuerzos más resonantes de los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

Un campeón del mundo está listo para venir a River

Las cargadas de Boca a River por perder la final del Apertura aparecieron en Mendoza

¡El papá de River! Belgrano se lo dio vuelta a River y gritó campeón del Torneo Apertura

River salvó un punto y depende de un resultado para clasificar: mirá los números

River quiere sellar los octavos de la Sudamericana antes de la final del Apertura

Mendoza enamoró al Rally Raid mundial y el Desafío Ruta 40 dejó una certeza imposible de discutir

Conocé la movida detrás del futbolista menos conocido del Mundial que un influencer argentino volvió famoso

Estos son los ganadores del Desafío Ruta 40 entre Mendoza y San Juan

Lee además
Lucas Silva marcó un golazo en la victoria de River ante Blooming y fue una de las grandes figuras de la noche en el Monumental.   video

River ganó en la Sudamericana y terminó con un equipo lleno de pibes
River Plate recibe a Blooming buscando asegurar el primer puesto del Grupo H de la Copa Sudamericana.  

River quiere cerrar el semestre con una alegría en la Sudamericana
LO QUE SE LEE AHORA
Daniel Sander ganó la carrera y el Desafío Ruta 40 en Motos.

Estos son los ganadores del Desafío Ruta 40 entre Mendoza y San Juan

Las Más Leídas

Desarticularon una organización dedicada al robo de motos tras seis allanamientos en Las Heras

Cayó una banda que robaba motos de forma violenta en Mendoza

Por qué Argentina celebra el Día del Bicicletero cada 29 de mayo: la historia de un mendocino

Por la hazaña de un ciclista mendocino, hoy se celebra el Día del Bicicletero en Argentina

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

El Gobierno medirá las condiciones de vida e ingresos de los hogares de la provincia

Caso Marcelo DAgostino: fuerte rechazo de la querella a la nueva jueza.

Designan nueva jueza en el caso D'Agostino y la querella la recusó: "Eligen a dedo"

El Desafío Ruta 40 afrontará este viernes su etapa final con definiciones abiertas y muchísima tensión en San Juan.

El Desafío Ruta 40 YPF llega hoy a su gran final en San Juan