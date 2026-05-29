El Club Atlético River Plate sacude el mercado y confirma a Nicolás Otamendi como refuerzo

El Club Atlético River Plate dio uno de los grandes golpes del mercado de pases al anunciar oficialmente la incorporación de Nicolás Otamendi , quien firmó contrato con el club de Núñez y se sumará al plantel una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

La institución confirmó que el defensor campeón del mundo quedará vinculado al Millonario desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027 , en una operación que genera enorme expectativa entre los hinchas riverplatenses.

El experimentado zaguero de 38 años había anunciado recientemente su salida del Benfica de Portugal y todos los caminos conducían a River. Finalmente, este viernes quedó sellado el acuerdo y el defensor se convirtió oficialmente en nuevo jugador del conjunto de Núñez.

Fanático confeso del Millonario, Otamendi regresará al fútbol argentino luego de 16 años de trayectoria internacional, desde su partida de Vélez Sarsfield en 2010 rumbo al Porto de Portugal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2060484213124538514&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



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Un campeón del mundo para reforzar al Club Atlético River Plate

La llegada de Otamendi le permitirá al equipo dirigido por Eduardo Coudet sumar jerarquía y experiencia internacional a una defensa que ya cuenta con varios campeones del mundo.

Con su incorporación, River tendrá en el plantel a cinco integrantes de la selección campeona en Qatar 2022:

Franco Armani

Germán Pezzella

Marcos Acuña

Gonzalo Montiel

Nicolás Otamendi

Además, tanto Montiel como Otamendi fueron incluidos en la lista de convocados por Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo 2026.

Su llegada dependerá de la participación de Argentina en el Mundial

Por el momento, River se encuentra planificando su pretemporada en Europa. El plantel volverá a los entrenamientos el 17 de junio y viajará a Alicante, España, el 20 de junio para realizar la preparación de cara al segundo semestre.

La incorporación efectiva de Otamendi dependerá del recorrido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, ya que el defensor formará parte de la delegación nacional que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Un refuerzo para pelear por todo

River afrontará un semestre cargado de desafíos, con participación en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

La llegada de Otamendi representa una apuesta fuerte de la dirigencia para reforzar un plantel que buscará volver a pelear por títulos a nivel nacional e internacional.

Con experiencia en clubes como Manchester City, Valencia CF, FC Porto y SL Benfica, además de sus más de 130 partidos con la Selección Argentina, Otamendi desembarca en Núñez como uno de los refuerzos más resonantes de los últimos años.