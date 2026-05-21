21 de mayo de 2026
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River empató con Bragantino y quedó a un paso de octavos en la Sudamericana]: qué necesita para pasar

River Plate igualó ante RB Bragantino y quedó muy cerca de meterse en octavos de final de la Copa Sudamericana. Mirá el panorama.

River y una igualdad amarga.

River y una igualdad amarga.

Por Sitio Andino Deportes

River Plate empató 1-1 con RB Bragantino este martes en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 y dejó pasar la chance de asegurar la clasificación directa a octavos de final. El equipo de Eduardo Coudet reaccionó en el cierre gracias al gol de Lautaro Pereyra y sigue como líder con 11 puntos.

River quedó a un paso de asegurar la clasificación

El empate dejó a River Plate en una posición favorable de cara a la última jornada del grupo. Con 11 unidades, el Millonario continúa dependiendo de sí mismo y podría incluso clasificar antes de volver a jugar. La situación quedó atada a lo que ocurra entre Carabobo y Blooming, los otros integrantes del Grupo H. Si el conjunto venezolano no consigue una victoria, River asegurará automáticamente el primer puesto y avanzará directamente a los octavos de final.

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En caso de que Carabobo gane y llegue a nueve puntos, el conjunto argentino deberá sumar al menos un empate frente a Blooming para sostener el liderazgo. Además, el equipo de Eduardo Coudet tiene ventaja en los enfrentamientos directos.

Más allá de las cuentas, el resultado dejó sensaciones encontradas en el Monumental. River evitó una derrota complicada, pero también desperdició la oportunidad de cerrar la clasificación jugando como local y frente a su gente. El contexto igual sigue siendo positivo para el Millonario, que mantiene el liderazgo del grupo y llega bien posicionado a una definición que podría darse incluso antes de disputar la última fecha.

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Un River alternativo sufrió más de la cuenta en el Monumental

Con la final del Torneo Apertura ante Belgrano cada vez más cerca, Eduardo Coudet decidió apostar por una formación alternativa y administrar cargas físicas en varios futbolistas importantes. La rotación se sintió dentro del campo y River Plate mostró varios problemas defensivos durante buena parte del encuentro. El equipo perdió intensidad, tuvo dificultades para recuperar la pelota y sufrió cada avance del conjunto brasileño.

RB Bragantino golpeó primero gracias al tanto de Vinicius, que aprovechó una desatención defensiva y silenció al Monumental. El conjunto brasileño manejó mejor los tiempos y logró incomodar constantemente a River con presión alta y transiciones rápidas. Durante el primer tiempo, el Millonario tuvo enormes dificultades para generar situaciones claras. La circulación fue lenta y el equipo sintió la ausencia de varios habituales titulares en la mitad de la cancha.

Sin embargo, en el tramo final apareció el empuje del Monumental y también la reacción futbolística del equipo de Coudet. River adelantó líneas, acumuló jugadores en ataque y empezó a jugar cerca del arco rival. El empate finalmente llegó gracias a Lautaro Pereyra, que apareció dentro del área para definir y desatar el alivio de los hinchas de River en una noche que se había complicado más de la cuenta.

Otra de las noticias importantes fue el regreso de Franco Armani al arco. El experimentado arquero volvió a la titularidad debido a la suspensión de Santiago Beltrán y respondió con varias intervenciones decisivas.

Embed - #RIVER LO EMPATÓ EN EL FINAL y LOGRÓ LA CLASIFICACIÓN | River Plate 1-1 RB Bragantino | Resumen

River define todo en la última fecha de la Sudamericana

River Plate volverá a jugar el miércoles 27 de mayo desde las 21:30 frente a Blooming en el estadio Monumental por la última jornada del Grupo H. En simultáneo, RB Bragantino enfrentará a Carabobo en Brasil en otro encuentro decisivo para determinar quién avanzará directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El gran objetivo del Millonario será terminar primero para evitar el repechaje contra un equipo proveniente de la Copa Libertadores. Esa clasificación directa aparece como un premio fundamental en medio de un calendario cargado. La Copa Sudamericana 2026 ingresará luego en su etapa eliminatoria. Los octavos de final se disputarán entre agosto y septiembre, mientras que la final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

River aparece como uno de los grandes candidatos al título por historia, jerarquía y plantel. Sin embargo, el empate frente a Bragantino también dejó en evidencia que las rotaciones y el desgaste físico pueden convertirse en factores determinantes. El equipo de Eduardo Coudet sigue peleando en todos los frentes y afrontará semanas decisivas tanto en el plano local como internacional.

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