River y Rosario Central juegan una semifinal explosiva por el Torneo Apertura: hora y dónde verlo

El Club Atlético River Plate recibirá a Rosario Central este sábado en el estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026 en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 19.30, será transmitido por ESPN Premium y definirá al primer finalista del campeonato.
Cuándo juegan River y Rosario Central por el Torneo Apertura
El partido entre River Plate y Rosario Central se jugará este sábado 16 de mayo en el estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:30 de Argentina y Uruguay, mientras que en Chile iniciará a las 18:30 y en Colombia, Perú y Ecuador arrancará a las 17:30.
Además, el conjunto millonario deberá administrar energías pensando en el compromiso ante Bragantino por la Copa Sudamericana la próxima semana. Por el lado de Rosario Central, el equipo rosarino viene de eliminar a Independiente por 3 a 1 y luego superar a Racing Club por 2 a 1 en tiempo suplementario.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón también tiene competencia internacional en el horizonte, ya que después de este partido deberá enfrentar a Universidad Central por la Copa Libertadores.
Qué jugadores pueden ser claves en River vs Rosario Central
En River Plate, varios futbolistas aparecen como piezas importantes para buscar el pase a la final del Torneo Apertura. Jugadores como Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Santiago Beltrán llegan como algunos de los nombres más destacados del equipo de Eduardo Coudet.
En Rosario Central, gran parte de la atención estará puesta en figuras de experiencia y jerarquía internacional como Ángel Di María. Además, el Canalla cuenta con futbolistas importantes como Gastón Ávila, Enzo Copetti y Alejo Veliz, piezas claves dentro de la estructura del equipo rosarino.
El último antecedente entre ambos equipos se registró el 1 de febrero de 2026, cuando igualaron 0 a 0 en Arroyito por la tercera fecha del campeonato.