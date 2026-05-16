16 de mayo de 2026
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Club Atlético River Plate

River y Rosario Central juegan una semifinal explosiva por el Torneo Apertura: hora y dónde verlo

River Plate enfrentará al duro Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026 y buscará meterse en la gran final. Mirá los detalles del duelo.

River Plate y Rosario Central se enfrentarán en el Monumental por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026.

River Plate y Rosario Central se enfrentarán en el Monumental por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético River Plate recibirá a Rosario Central este sábado en el estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026 en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 19.30, será transmitido por ESPN Premium y definirá al primer finalista del campeonato.

Cuándo juegan River y Rosario Central por el Torneo Apertura

El partido entre River Plate y Rosario Central se jugará este sábado 16 de mayo en el estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:30 de Argentina y Uruguay, mientras que en Chile iniciará a las 18:30 y en Colombia, Perú y Ecuador arrancará a las 17:30.

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La semifinal entre River y Rosario Central podrá verse en vivo por ESPN Premium en Argentina y por Disney+ para el resto de Latinoamérica.

El ganador del cruce avanzará a la gran final del campeonato, que se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba frente a Argentinos Juniors o Belgrano.

Cómo llegan River y Rosario Central a la semifinal

River Plate llega a las semifinales después de eliminar por penales a San Lorenzo y luego superar 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet atraviesa un buen momento futbolístico y busca volver a una final del torneo argentino después de varios años sin lograrlo bajo este formato.

Además, el conjunto millonario deberá administrar energías pensando en el compromiso ante Bragantino por la Copa Sudamericana la próxima semana. Por el lado de Rosario Central, el equipo rosarino viene de eliminar a Independiente por 3 a 1 y luego superar a Racing Club por 2 a 1 en tiempo suplementario.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón también tiene competencia internacional en el horizonte, ya que después de este partido deberá enfrentar a Universidad Central por la Copa Libertadores.

Qué jugadores pueden ser claves en River vs Rosario Central

En River Plate, varios futbolistas aparecen como piezas importantes para buscar el pase a la final del Torneo Apertura. Jugadores como Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Aníbal Moreno y Santiago Beltrán llegan como algunos de los nombres más destacados del equipo de Eduardo Coudet.

En Rosario Central, gran parte de la atención estará puesta en figuras de experiencia y jerarquía internacional como Ángel Di María. Además, el Canalla cuenta con futbolistas importantes como Gastón Ávila, Enzo Copetti y Alejo Veliz, piezas claves dentro de la estructura del equipo rosarino.

El último antecedente entre ambos equipos se registró el 1 de febrero de 2026, cuando igualaron 0 a 0 en Arroyito por la tercera fecha del campeonato.

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