El Tomba visita a Los Andes con la ilusión de afirmarse en la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará este sábado a Los Andes por la fecha 14 de la Primera Nacional Zona A en un partido importante para seguir alimentando su ilusión de pelear por el ascenso. El encuentro se jugará desde las 15 en Lomas de Zamora , será transmitido por LPF Play y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet .

El conjunto dirigido por Pablo De Muner atraviesa uno de sus mejores momentos desde que comenzó la temporada en la Primera Nacional.

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El Tomba viene de conseguir una victoria importante frente a Racing de Córdoba por 2 a 1 y mostró señales positivas tanto en funcionamiento como en resultados.

Con el correr de las fechas, Godoy Cruz empezó a consolidar una identidad competitiva y busca terminar de ponerse definitivamente el saco de candidato en la pelea por el ascenso.

Además, el equipo mendocino logró mejorar en defensa y encontró mayor regularidad en varios futbolistas importantes dentro de la estructura de Pablo De Muner.

Por qué Los Andes será un rival complicado para el Tomba

Del otro lado estará un Los Andes siempre duro en condición de local y que también necesita sumar para acercarse a los primeros puestos de la Zona A.

El conjunto de Lomas de Zamora viene de empatar 0 a 0 frente al siempre complicado Deportivo Morón y se caracteriza por ser uno de los equipos más sólidos en defensa dentro del campeonato.

Además, el Milrayitas suele hacerse fuerte en su estadio y apuesta a partidos cerrados donde intenta aprovechar cada detalle. Por eso, para Godoy Cruz será una prueba importante pensando en sus aspiraciones dentro de la Primera Nacional.

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz en Mendoza

Luego del partido frente a Los Andes, el próximo compromiso del Tomba será nuevamente por la Primera Nacional y se disputará en Mendoza. El domingo a las 10:30, Godoy Cruz recibirá al urgido All Boys en otro encuentro clave para seguir prendido en los puestos de arriba.

El equipo de Pablo De Muner intentará aprovechar la localía para sostener el envión futbolístico y seguir creciendo en una categoría muy pareja y exigente.

La síntesis

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Los resultados

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