10 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba recibe a Racing de Córdoba en un partido clave por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra la Academia cordobesa por una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita ganar.

El Tomba necesita ganar.

Foto: Prensa Godoy Cruz (Vía X)

El Tomba viene de empatar como local frente a Deportivo Morón, resultado que dejó sabor amargo porque el equipo mendocino dejó escapar una buena posibilidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por seguir creciendo dentro de la zona de Reducido.

Lee además
Pablo De Muner cuando dirigía a la Lepra mendocina en la temporada 2017/18.

Un ex DT de la Lepra es el nuevo entrenador del Tomba
Mariano Toedtli no dio pie con bola.

Mariano Toedtli no va más: no le encontró la vuelta y en el Tomba pusieron fin a su ciclo

El nuevo entrenador intentará darle una nueva identidad futbolística a un equipo que mostró irregularidad durante gran parte del campeonato y que todavía busca consolidarse como candidato dentro de la categoría.

Racing de Córdoba quiere prenderse arriba

Enfrente estará un Racing de Córdoba que también llega necesitado de puntos importantes. La Academia de Nueva Italia viene de empatar 2 a 2 frente a Deportivo Madryn y buscará hacerse fuerte en Mendoza para empezar a acercarse a los puestos principales del campeonato.

El conjunto cordobés tiene como objetivo consolidarse entre los protagonistas de la Primera Nacional y sabe que sumar como visitante frente a Godoy Cruz podría darle un impulso importante.

Lo que viene para Godoy Cruz

Luego del encuentro frente a Racing de Córdoba, el Expreso tendrá otro compromiso importante fuera de Mendoza.

Por la próxima fecha de la Primera Nacional, Godoy Cruz visitará a Los Andes el próximo sábado desde las 15.30, en busca de seguir creciendo en esta nueva etapa bajo la conducción de Pablo De Muner.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Empata y empata: otro disgusto para Godoy Cruz que no pudo con el líder Morón

Huracán Las Heras, San Martín y Fadep tienen una jornada clave en el Federal A

Fin del sueño: la Lepra no tuvo una noche feliz y se quedó afuera del Apertura ante Unión

Huracán amargó a Boca que quedó eliminado del Apertura

Baile histórico de Deportivo Maipú: goleó 5 a 0 a Temperley como visitante

¿Se baja de la presión? Lionel Messi fue prudente con Argentina rumbo al Mundial 2026

Épico triunfo de River en Venezuela: con un defensor en el arco, lo ganó en la última y quedó a un paso de octavos

Una mendocina hizo historia en Bolivia y se consagró campeona sudamericana de trail

LO QUE SE LEE AHORA
Fundación necesita sumar de a tres en el exigente Torneo Federal A.

Huracán Las Heras, San Martín y Fadep tienen una jornada clave en el Federal A

Las Más Leídas

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina.

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina

Una mujer fue atropellada en Las Heras y murió: cómo ocurrió

Conmoción en Las Heras por la muerte de una mujer atropellada: qué revelaron las cámaras

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

El drama de la indigencia en Capital: más de 500 personas viven hoy en la calle

Varios lanzados por la gobernación y las intendencias en la Fiesta de la Ganadería.

Festival de precandidatos en la Fiesta de la Ganadería: los nombres que "se lanzaron" en el Sur

Ulpiano Suárez - Intendente de Capital

Quiénes fueron las figuras que visitaron la carpa de Medios Andinos en Alvear