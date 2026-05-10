El Tomba recibe a Racing de Córdoba en un partido clave por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá a Racing de Córdoba por la fecha 13 de la Primera Nacional , en un partido importante para las aspiraciones del Expreso dentro de la Zona A del campeonato. Transmite LPF Play.

El Tomba viene de empatar como local frente a Deportivo Morón , resultado que dejó sabor amargo porque el equipo mendocino dejó escapar una buena posibilidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por seguir creciendo dentro de la zona de Reducido .

Mariano Toedtli no va más: no le encontró la vuelta y en el Tomba pusieron fin a su ciclo

Un ex DT de la Lepra es el nuevo entrenador del Tomba

Durante la semana se produjo un cambio importante dentro del club mendocino. La dirigencia decidió ponerle punto final al ciclo de Mariano Toedtli y rápidamente confirmó la llegada de Pablo De Muner, quien asumirá con el objetivo de devolver a Godoy Cruz a la máxima categoría del fútbol argentino.

El nuevo entrenador intentará darle una nueva identidad futbolística a un equipo que mostró irregularidad durante gran parte del campeonato y que todavía busca consolidarse como candidato dentro de la categoría.

Racing de Córdoba quiere prenderse arriba

Enfrente estará un Racing de Córdoba que también llega necesitado de puntos importantes. La Academia de Nueva Italia viene de empatar 2 a 2 frente a Deportivo Madryn y buscará hacerse fuerte en Mendoza para empezar a acercarse a los puestos principales del campeonato.

El conjunto cordobés tiene como objetivo consolidarse entre los protagonistas de la Primera Nacional y sabe que sumar como visitante frente a Godoy Cruz podría darle un impulso importante.

Lo que viene para Godoy Cruz

Luego del encuentro frente a Racing de Córdoba, el Expreso tendrá otro compromiso importante fuera de Mendoza.

Por la próxima fecha de la Primera Nacional, Godoy Cruz visitará a Los Andes el próximo sábado desde las 15.30, en busca de seguir creciendo en esta nueva etapa bajo la conducción de Pablo De Muner.

La síntesis

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Los resultados

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