4 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Mariano Toedtli

Godoy Cruz echó a Mariano Toedtli tras el empate con Morón y un ciclo sin respuestas

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba se quedó sin su entrenador, Matiano Toedtli, por los malos resultados. Repasá lo sucedido.

Mariano Toedtli no dio pie con bola.

Mariano Toedtli no dio pie con bola.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba resolvió este lunes la salida de Mariano Toedtli como entrenador del primer equipo, luego de 12 partidos con escaso funcionamiento y sin una identidad clara. La determinación llegó tras el 2-2 frente a Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte, resultado que profundizó el malestar general.

Cómo se definió la salida de Mariano Toedtli

La dirigencia activó la desvinculación tras una reunión realizada este lunes por la mañana. Pese a que el entrenador había manifestado públicamente que se sentía respaldado, los resultados terminaron inclinando la balanza. El empate ante Morón, sumado a una racha de cuatro partidos sin ganar, aceleró una decisión que ya venía madurando.

Lee además
La Lepra mendocina va por otro pasó más.

Se definió el día y horario del duelo de la Lepra por los octavos de final del Torneo Apertura
Carlos Sainz volverá a correr en Argentina en el Desafío Ruta 40 con una Ford Raptor T1+.

Carlos Sainz correrá el Desafío Ruta 40 en Argentina y sacude el Mundial de Rally Raid

Al finalizar el partido, Toedtli se retiró silbado por los hinchas, en un clima de creciente tensión en el estadio Feliciano Gambarte.

Los números del ciclo de Toedtli en el Tomba

El paso del entrenador fue breve y sin grandes respuestas desde lo futbolístico.

Toedtli dirigió 12 encuentros, con un balance de:

  • 3 victorias
  • 7 empates
  • 2 derrotas

Más allá de los números, el equipo nunca encontró el funcionamiento esperado, mostró problemas defensivos reiterados y no logró sostener resultados favorables.

Incluso, desde la pretemporada ya se observaban aspectos que generaban dudas, y con el correr de las fechas el equipo no evolucionó.

El empate con Morón que marcó el final

El 2-2 ante Deportivo Morón terminó siendo el punto de quiebre del ciclo. Godoy Cruz estuvo dos veces en ventaja, con goles de Axel Rodríguez y Martín Pino, pero no logró sostener el resultado y volvió a exhibir falencias defensivas. El rival aprovechó los errores y llegó al empate con un doblete de Franco Fagundez.

El equipo mostró actitud y momentos de dominio, pero le faltó claridad en los metros finales y solidez atrás, una constante durante todo el proceso. Tras el partido, el propio Toedtli reconoció el momento: “Me voy con la sensación de tristeza, por la manera en que no pudimos sostener el resultado”, expresó.

Un equipo en zona de Reducido pero sin identidad

A pesar de la irregularidad, Godoy Cruz se mantiene en zona de Reducido, aunque sin convencer. El Tomba es uno de los equipos con más empates en la categoría y no logra consolidarse como candidato al ascenso. La falta de una idea de juego clara y la desconexión con los hinchas terminaron debilitando el ciclo.

El propio DT había hecho referencia al clima: “El hincha está enojado… cuando el resultado no se da, es difícil ver algo bueno”, admitió tras el empate.

Qué pasará ahora en Godoy Cruz

El club atraviesa un momento de incertidumbre y deberá definir rápidamente el próximo paso. La salida de Toedtli coincide con el regreso de Daniel Oldrá como Director Deportivo, una figura clave dentro de la institución. Sin embargo, no sería él quien asuma de manera interina, pese a las especulaciones.

La dirigencia ahora deberá elegir un nuevo entrenador que logre ordenar al equipo, mejorar el funcionamiento y sostener la ilusión de pelear por el ascenso.

Preguntas frecuentes sobre la salida de Toedtli

¿Por qué se fue Mariano Toedtli?

Por los malos resultados, la falta de funcionamiento y el descontento de los hinchas.

¿Cuántos partidos dirigió?

12 encuentros.

¿Cuál fue su balance?

3 victorias, 7 empates y 2 derrotas.

¿Cómo quedó el equipo en la tabla?

En zona de Reducido, pero con bajo rendimiento.

¿Quién podría reemplazarlo?

Aún no hay un nombre confirmado.

Temas
Seguí leyendo

Carlos Sainz correrá el Desafío Ruta 40 en Argentina y sacude el Mundial de Rally Raid

Salieron a la venta las entradas para ver a la Lepra ante el Fluminense por la Libertadores

Franco Colapinto fue séptimo en Estados Unidos y generó elogios dentro de Alpine

Salió el ranking ATP: Etcheverry es el mejor argentino y vive su mejor momento

Espectáculo a todo motor en San Carlos con el Karting provincial

La Lepra espera rival en una jornada clave para el cierre de la fase regular

Gimnasia recibe a Defensa en un duelo determinante para cerrar el semestre

Mendoza vibró con una multitudinaria Maratón Internacional 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo tiene una parada complicada.

Gimnasia recibe a Defensa en un duelo determinante para cerrar el semestre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2426 y números ganadores del domingo 3 de mayo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Quini 6 hoy domingo 3 de mayo: números ganadores del sorteo 3370

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1352 del domingo 3 de mayo

Conocé cómo Mendoza digitaliza el sistema de agua y cloacas con un sistema predictivo inédito.

Mendoza digitaliza datos sobre agua y cloacas con un sistema predictivo inédito: ¿de qué se trata?

La sala de juego del historico hotel con nuevas políticas de desarrollo.

Ya no se trata de apostar: Qué busca ahora una tradicional sala de juegos de Mendoza