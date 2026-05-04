Godoy Cruz echó a Mariano Toedtli tras el empate con Morón y un ciclo sin respuestas

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba resolvió este lunes la salida de Mariano Toedtli como entrenador del primer equipo, luego de 12 partidos con escaso funcionamiento y sin una identidad clara . La determinación llegó tras el 2-2 frente a Deportivo Morón en el Feliciano Gambarte, resultado que profundizó el malestar general.

La dirigencia activó la desvinculación tras una reunión realizada este lunes por la mañana. Pese a que el entrenador había manifestado públicamente que se sentía respaldado, los resultados terminaron inclinando la balanza . El empate ante Morón, sumado a una racha de cuatro partidos sin ganar, aceleró una decisión que ya venía madurando.

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Al finalizar el partido, Toedtli se retiró silbado por los hinchas , en un clima de creciente tensión en el estadio Feliciano Gambarte.

El paso del entrenador fue breve y sin grandes respuestas desde lo futbolístico.

Toedtli dirigió 12 encuentros, con un balance de:

3 victorias

7 empates

2 derrotas

Más allá de los números, el equipo nunca encontró el funcionamiento esperado, mostró problemas defensivos reiterados y no logró sostener resultados favorables.

Incluso, desde la pretemporada ya se observaban aspectos que generaban dudas, y con el correr de las fechas el equipo no evolucionó.

El empate con Morón que marcó el final

El 2-2 ante Deportivo Morón terminó siendo el punto de quiebre del ciclo. Godoy Cruz estuvo dos veces en ventaja, con goles de Axel Rodríguez y Martín Pino, pero no logró sostener el resultado y volvió a exhibir falencias defensivas. El rival aprovechó los errores y llegó al empate con un doblete de Franco Fagundez.

El equipo mostró actitud y momentos de dominio, pero le faltó claridad en los metros finales y solidez atrás, una constante durante todo el proceso. Tras el partido, el propio Toedtli reconoció el momento: “Me voy con la sensación de tristeza, por la manera en que no pudimos sostener el resultado”, expresó.

Un equipo en zona de Reducido pero sin identidad

A pesar de la irregularidad, Godoy Cruz se mantiene en zona de Reducido, aunque sin convencer. El Tomba es uno de los equipos con más empates en la categoría y no logra consolidarse como candidato al ascenso. La falta de una idea de juego clara y la desconexión con los hinchas terminaron debilitando el ciclo.

El propio DT había hecho referencia al clima: “El hincha está enojado… cuando el resultado no se da, es difícil ver algo bueno”, admitió tras el empate.

Qué pasará ahora en Godoy Cruz

El club atraviesa un momento de incertidumbre y deberá definir rápidamente el próximo paso. La salida de Toedtli coincide con el regreso de Daniel Oldrá como Director Deportivo, una figura clave dentro de la institución. Sin embargo, no sería él quien asuma de manera interina, pese a las especulaciones.

La dirigencia ahora deberá elegir un nuevo entrenador que logre ordenar al equipo, mejorar el funcionamiento y sostener la ilusión de pelear por el ascenso.

Preguntas frecuentes sobre la salida de Toedtli

¿Por qué se fue Mariano Toedtli?

Por los malos resultados, la falta de funcionamiento y el descontento de los hinchas.

¿Cuántos partidos dirigió?

12 encuentros.

¿Cuál fue su balance?

3 victorias, 7 empates y 2 derrotas.

¿Cómo quedó el equipo en la tabla?

En zona de Reducido, pero con bajo rendimiento.

¿Quién podría reemplazarlo?

Aún no hay un nombre confirmado.