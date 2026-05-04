4 de mayo de 2026
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Karting

El Karting en San Carlos tuvo una jornada vibrante y dejó grandes ganadores en el Provincial 2026

El departamento de San Carlos fue el escenario de la disputa de una nueva fecha del certamen local. Mirá todos los resultados.

El Karting local tuvo un gran fin de semana. &nbsp;

El Karting local tuvo un gran fin de semana.

 

Por Sitio Andino Deportes

El kartódromo de San Carlos fue sede de la 3ª fecha del Campeonato Provincial de Karting 2026, en una jornada que combinó competencia, adrenalina y definiciones milimétricas en cada final. Pilotos de distintas divisionales protagonizaron carreras intensas, con luchas rueda a rueda que mantuvieron la incertidumbre hasta la bandera a cuadros.

Los ganadores y podios de la fecha en San Carlos

La actividad dejó varios protagonistas destacados en cada divisional, con actuaciones sólidas y diferencias muy ajustadas en pista.

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Cadeneros Juniors

  • Manuel Fernández – 12 vueltas en 8:33.616
  • Tarek Pereira – a 2.766
  • Ramiro Núñez – a 6.715

Fernández marcó el ritmo desde el inicio y sostuvo la ventaja en una final muy exigente.

Cadeneros Seniors

  • Pablo Malizia – 12 vueltas en 8:18.374
  • Emanuel Luengo – a 0.143
  • Emanuel Bianchi – a 7.723

Final apretadísima, con apenas 143 milésimas de diferencia entre el primero y el segundo.

Varilleros Juniors

  • Lautaro Castellino – 12 vueltas en 8:22.135
  • Facundo Torres – a 4.898
  • Ramiro Núñez – a 5.468

Castellino dominó con firmeza, mientras que la pelea por el podio fue muy cerrada.

Varilleros Seniors

  • Emanuel Luengo – 12 vueltas en 8:16.058
  • Bruno González – a 3.480
  • Lucas Nebot – a 7.305

Luengo mostró gran ritmo y se llevó una victoria contundente.

Libres

  • Gustavo Devante – 12 vueltas en 8:25.630
  • Carlos Carmeno – a 2.752
  • Hernán Pereyra – a 7.865

Devante fue sólido y controló la carrera de principio a fin.

Master

  • Javier Fonseca – 12 vueltas en 8:37.106
  • Pablo Pereyra – a 15.576
  • Luciano Bettinardi – a 17.529

El experimentado Fonseca impuso jerarquía en una categoría siempre competitiva.

110 Menores

  • Melanie García – 10 vueltas en 7:15.421
  • Victoria Imberti – a 4.715
  • Alan Edwin – a 17.447

Gran actuación de García en una divisional con mucho futuro.

Carreras intensas y maniobras al límite

La fecha en San Carlos tuvo de todo: sobrepasos constantes, sanciones, recargos y luchas hasta la última vuelta, lo que elevó el espectáculo en pista.

En varias categorías, las diferencias fueron mínimas, con pilotos que se jugaron cada frenada y cada salida de curva. También hubo penalizaciones por falsas largadas y maniobras indebidas que modificaron resultados finales.

El circuito del Valle de Uco exigió precisión y estrategia, donde el error se pagó caro y la constancia marcó la diferencia.

El karting provincial sigue creciendo

El campeonato provincial continúa consolidándose como uno de los más competitivos de la región, con gran participación y un nivel en constante evolución.

La combinación entre pilotos jóvenes y experimentados genera un espectáculo atractivo, acompañado por un público que responde en cada fecha.

Próxima fecha del campeonato

La próxima presentación del karting provincial será el 14 de junio, con escenario a definir.

La expectativa ya está en marcha para una nueva jornada que promete más velocidad, más lucha y más emoción en cada categoría.

Preguntas frecuentes sobre el karting provincial en Mendoza

¿Dónde se corrió la última fecha?

En el kartódromo de San Carlos.

¿Cuántas categorías participaron?

Siete: Cadeneros Juniors y Seniors, Varilleros Juniors y Seniors, Libres, Master y 110 Menores.

¿Cuál fue la final más ajustada?

Cadeneros Seniors, con 0.143 de diferencia entre primero y segundo.

¿Cuándo es la próxima fecha?

El 14 de junio.

¿Dónde será la próxima carrera?

A confirmar.

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