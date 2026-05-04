El Karting en San Carlos tuvo una jornada vibrante y dejó grandes ganadores en el Provincial 2026

El Karting local tuvo un gran fin de semana.

El kartódromo de San Carlos fue sede de la 3ª fecha del Campeonato Provincial de Karting 2026 , en una jornada que combinó competencia, adrenalina y definiciones milimétricas en cada final. Pilotos de distintas divisionales protagonizaron carreras intensas, con luchas rueda a rueda que mantuvieron la incertidumbre hasta la bandera a cuadros.

La actividad dejó varios protagonistas destacados en cada divisional, con actuaciones sólidas y diferencias muy ajustadas en pista.

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Fernández marcó el ritmo desde el inicio y sostuvo la ventaja en una final muy exigente.

Final apretadísima, con apenas 143 milésimas de diferencia entre el primero y el segundo.

Varilleros Juniors

Lautaro Castellino – 12 vueltas en 8:22.135

– 12 vueltas en 8:22.135 Facundo Torres – a 4.898

– a 4.898 Ramiro Núñez – a 5.468

Castellino dominó con firmeza, mientras que la pelea por el podio fue muy cerrada.

Varilleros Seniors

Emanuel Luengo – 12 vueltas en 8:16.058

– 12 vueltas en 8:16.058 Bruno González – a 3.480

– a 3.480 Lucas Nebot – a 7.305

Luengo mostró gran ritmo y se llevó una victoria contundente.

Libres

Gustavo Devante – 12 vueltas en 8:25.630

– 12 vueltas en 8:25.630 Carlos Carmeno – a 2.752

– a 2.752 Hernán Pereyra – a 7.865

Devante fue sólido y controló la carrera de principio a fin.

Master

Javier Fonseca – 12 vueltas en 8:37.106

– 12 vueltas en 8:37.106 Pablo Pereyra – a 15.576

– a 15.576 Luciano Bettinardi – a 17.529

El experimentado Fonseca impuso jerarquía en una categoría siempre competitiva.

110 Menores

Melanie García – 10 vueltas en 7:15.421

– 10 vueltas en 7:15.421 Victoria Imberti – a 4.715

– a 4.715 Alan Edwin – a 17.447

Gran actuación de García en una divisional con mucho futuro.

Carreras intensas y maniobras al límite

La fecha en San Carlos tuvo de todo: sobrepasos constantes, sanciones, recargos y luchas hasta la última vuelta, lo que elevó el espectáculo en pista.

En varias categorías, las diferencias fueron mínimas, con pilotos que se jugaron cada frenada y cada salida de curva. También hubo penalizaciones por falsas largadas y maniobras indebidas que modificaron resultados finales.

El circuito del Valle de Uco exigió precisión y estrategia, donde el error se pagó caro y la constancia marcó la diferencia.

El karting provincial sigue creciendo

El campeonato provincial continúa consolidándose como uno de los más competitivos de la región, con gran participación y un nivel en constante evolución.

La combinación entre pilotos jóvenes y experimentados genera un espectáculo atractivo, acompañado por un público que responde en cada fecha.

Próxima fecha del campeonato

La próxima presentación del karting provincial será el 14 de junio, con escenario a definir.

La expectativa ya está en marcha para una nueva jornada que promete más velocidad, más lucha y más emoción en cada categoría.

Preguntas frecuentes sobre el karting provincial en Mendoza

¿Dónde se corrió la última fecha?

En el kartódromo de San Carlos.

¿Cuántas categorías participaron?

Siete: Cadeneros Juniors y Seniors, Varilleros Juniors y Seniors, Libres, Master y 110 Menores.

¿Cuál fue la final más ajustada?

Cadeneros Seniors, con 0.143 de diferencia entre primero y segundo.

¿Cuándo es la próxima fecha?

El 14 de junio.

¿Dónde será la próxima carrera?

A confirmar.