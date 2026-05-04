El Karting en San Carlos tuvo una jornada vibrante y dejó grandes ganadores en el Provincial 2026

El kartódromo de San Carlos fue sede de la 3ª fecha del Campeonato Provincial de Karting 2026, en una jornada que combinó competencia, adrenalina y definiciones milimétricas en cada final. Pilotos de distintas divisionales protagonizaron carreras intensas, con luchas rueda a rueda que mantuvieron la incertidumbre hasta la bandera a cuadros.
Los ganadores y podios de la fecha en San Carlos
La actividad dejó varios protagonistas destacados en cada divisional, con actuaciones sólidas y diferencias muy ajustadas en pista.
En varias categorías, las diferencias fueron mínimas, con pilotos que se jugaron cada frenada y cada salida de curva. También hubo penalizaciones por falsas largadas y maniobras indebidas que modificaron resultados finales.
El circuito del Valle de Uco exigió precisión y estrategia, donde el error se pagó caro y la constancia marcó la diferencia.
El karting provincial sigue creciendo
El campeonato provincial continúa consolidándose como uno de los más competitivos de la región, con gran participación y un nivel en constante evolución.
La combinación entre pilotos jóvenes y experimentados genera un espectáculo atractivo, acompañado por un público que responde en cada fecha.
Próxima fecha del campeonato
La próxima presentación del karting provincial será el 14 de junio, con escenario a definir.
La expectativa ya está en marcha para una nueva jornada que promete más velocidad, más lucha y más emoción en cada categoría.
Preguntas frecuentes sobre el karting provincial en Mendoza
¿Dónde se corrió la última fecha?
En el kartódromo de San Carlos.
¿Cuántas categorías participaron?
Siete: Cadeneros Juniors y Seniors, Varilleros Juniors y Seniors, Libres, Master y 110 Menores.
¿Cuál fue la final más ajustada?
Cadeneros Seniors, con 0.143 de diferencia entre primero y segundo.