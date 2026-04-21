El karting rugió en San Martín con grandes finales

El Karting mendocino volvió a rugir en el kartódromo Ciudad de San Martín con una segunda fecha cargada de emoción, maniobras al límite y finales que se definieron por detalles mínimos, en el marco del Gran Premio A.V.E., donde los pilotos dejaron todo y el público acompañó en gran número.
Hubo sobrepasos finos, defensas firmes y pilotos que debieron sostener el ritmo sin respiro. Se corrió al límite en cada vuelta, en un circuito que exigió concentración total.
Ganadores que pegaron primero en el campeonato
En Infantiles,Josué Martos fue contundente y manejó la carrera con autoridad para quedarse con la victoria.
La Junior tuvo un desarrollo más reducido, pero igualmente exigente, con Valentino Bocelli imponiendo condiciones desde adelante.
En Senior, la lucha fue intensa, pero Francisco Figueredo Turney logró sostener la punta y llevarse un triunfo trabajado.
La Super 4T entregó una de las finales más entretenidas, donde Nicolás Tejeda logró imponerse en una definición muy ajustada.
En Guerrero, Iñaki Melero Sotana marcó diferencias con solidez, mientras que en Master, la experiencia de Nicolás Soler fue clave para controlar la carrera.
San Martín respondió y fue parte del espectáculo
El kartódromo volvió a mostrarse como un escenario ideal. El público acompañó durante toda la jornada, aportando clima y energía a una fecha que confirmó el crecimiento del karting provincial.
El trazado permitió maniobras y ofreció distintos sectores de sobrepaso, lo que elevó el nivel de cada final.
Podios completos de la segunda fecha
Infantiles
1° Josué Martos (9:42.778)
2° Andrés Moreno a +3.349
3° Laureano Faccio a +12.788
Junior
1° Valentino Bocelli (14:56.990)
2° Thiago Pontoni a +0.233
Senior
1° Francisco Figueredo Turney (12:52.696)
2° Mateo Álvarez Storni a +0.289
3° Lautaro Campione a +7.614
Super 4T
1° Nicolás Tejeda (14:20.847)
2° Juan Torrent a +0.761
3° Máximo Valelo a +1.027
Guerrero
1° Iñaki Melero Sotana (15:10.100)
2° Ariel Tejada a +4.677
3° Patricio Álvarez Storni a +5.265
Master
1° Nicolás Soler (13:18.598)
2° Pancho Toujas a +0.457
3° Dante Pontoni a +3.874
Lo que viene
El campeonato tendrá continuidad el 17 de mayo, cuando se dispute la tercera fecha nuevamente en el kartódromo Ciudad de San Martín, en una cita que empezará a perfilar con mayor claridad a los candidatos.
Preguntas clave sobre el Karting mendocino
Cuándo se corrió la segunda fecha del karting mendocino
Se disputó el 18 y 19 de abril en San Martín
Quiénes fueron los ganadores de la fecha
Ganaron Martos, Bocelli, Figueredo Turney, Tejeda, Melero Sotana y Soler
Dónde se correrá la próxima fecha
Será el 17 de mayo en el kartódromo de San Martín
Cómo fue el nivel de las carreras
Fue alto, con finales muy parejas y peleadas en todas las categorías