El karting rugió en San Martín con grandes finales

El Karting mendocino vivió una jornada cargada de adrenalina en San Martín con finales peleadas y alto nivel en pista.

El Karting mendocino volvió a rugir en el kartódromo Ciudad de San Martín con una segunda fecha cargada de emoción, maniobras al límite y finales que se definieron por detalles mínimos , en el marco del Gran Premio A.V.E., donde los pilotos dejaron todo y el público acompañó en gran número .

Desde el arranque del domingo, la sensación fue clara: no había margen para el error. Cada categoría mostró su propia historia, pero todas tuvieron un denominador común: peleas palmo a palmo, diferencias cortas y presión constante .

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El karting mendocino vuelve a rugir en San Martín con una grilla explosiva

Hubo sobrepasos finos, defensas firmes y pilotos que debieron sostener el ritmo sin respiro. Se corrió al límite en cada vuelta , en un circuito que exigió concentración total.

En Infantiles, Josué Martos fue contundente y manejó la carrera con autoridad para quedarse con la victoria.

La Junior tuvo un desarrollo más reducido, pero igualmente exigente, con Valentino Bocelli imponiendo condiciones desde adelante.

En Senior, la lucha fue intensa, pero Francisco Figueredo Turney logró sostener la punta y llevarse un triunfo trabajado.

La Super 4T entregó una de las finales más entretenidas, donde Nicolás Tejeda logró imponerse en una definición muy ajustada.

En Guerrero, Iñaki Melero Sotana marcó diferencias con solidez, mientras que en Master, la experiencia de Nicolás Soler fue clave para controlar la carrera.

San Martín respondió y fue parte del espectáculo

El kartódromo volvió a mostrarse como un escenario ideal. El público acompañó durante toda la jornada, aportando clima y energía a una fecha que confirmó el crecimiento del karting provincial.

El trazado permitió maniobras y ofreció distintos sectores de sobrepaso, lo que elevó el nivel de cada final.

Podios completos de la segunda fecha

Infantiles

1° Josué Martos (9:42.778)

2° Andrés Moreno a +3.349

3° Laureano Faccio a +12.788

Junior

1° Valentino Bocelli (14:56.990)

2° Thiago Pontoni a +0.233

Senior

1° Francisco Figueredo Turney (12:52.696)

2° Mateo Álvarez Storni a +0.289

3° Lautaro Campione a +7.614

Super 4T

1° Nicolás Tejeda (14:20.847)

2° Juan Torrent a +0.761

3° Máximo Valelo a +1.027

Guerrero

1° Iñaki Melero Sotana (15:10.100)

2° Ariel Tejada a +4.677

3° Patricio Álvarez Storni a +5.265

Master

1° Nicolás Soler (13:18.598)

2° Pancho Toujas a +0.457

3° Dante Pontoni a +3.874

Lo que viene

El campeonato tendrá continuidad el 17 de mayo, cuando se dispute la tercera fecha nuevamente en el kartódromo Ciudad de San Martín, en una cita que empezará a perfilar con mayor claridad a los candidatos.

Preguntas clave sobre el Karting mendocino

Cuándo se corrió la segunda fecha del karting mendocino

Se disputó el 18 y 19 de abril en San Martín

Quiénes fueron los ganadores de la fecha

Ganaron Martos, Bocelli, Figueredo Turney, Tejeda, Melero Sotana y Soler

Dónde se correrá la próxima fecha

Será el 17 de mayo en el kartódromo de San Martín

Cómo fue el nivel de las carreras

Fue alto, con finales muy parejas y peleadas en todas las categorías