13 de junio de 2026
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Franco Colapinto

GP de Barcelona: Franco Colapinto largará 13° tras una clasificación dominada por George Russell

El piloto argentino avanzó a la Q2 en España, pero no pudo mejorar su registro y terminó 13°. Cómo quedó la tabla de posiciones.

Franco Colapinto Gran Premio de Barcelona Formula 1
X @AlpineF1Team
Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q2 y largará decimotercero en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. La pole position fue para el británico George Russell (Mercedes), quien quiere recortar distancias con el líder del campeonato, que es su compañeros de equipo, el italiano Kimi Antonelli.

La clasificación comenzó bien para Colapinto, ya que en la Q1 terminó duodécimo gracias a su registro de 1:16,590. Sin embargo, en la Q2 no pudo lucirse y además sufrió la falta de adherencia durante su vuelta rápida, por lo que se tuvo que conformar solo con el decimotercer lugar.

Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó por debajo de Colapinto y largará una posición detrás suyo. Pese a la posición de largada, el argentino tendrá una buena oportunidad para terminar en la zona de puntos, ya que en ritmo de carrera los Alpine se mostraron en buen ritmo.

Mercedes y Ferrari, la disputa por la pole en la Fórmula 1

En lo que respecta a la zona alta de la tabla, Russell se quedó con la pole position gracias a su gran tiempo de 1:14,679, lo que le permitió finalizar 64 milésimas por delante de su escolta, que será el también británico Lewis Hamilton (Ferrari). En la tercera posición iniciará el italiano y líder del campeonato, Antonelli, mientras que el top 5 lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La carrera en Barcelona está programada para este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina). La gestión de los neumáticos será un factor fundamental, ya que a lo largo de todo el fin de semana casi todos los pilotos se mostraron muy disconformes con su desgaste y la poca adherencia.

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Cómo quedaron las posiciones para la carrera

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Nico Hulkenberg (Audi)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Carlos Sáinz Jr. (Williams)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Alexander Albon (Williams)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Fernando Alonso (Aston Martin)
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