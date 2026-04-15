15 de abril de 2026
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Karting

El Karting Pista acelera en San Martín con una segunda fecha cargada de pilotos y expectativas

El exigente Karting Pista disputa su 2da fecha en el kartódromo Ciudad de San Martín con gran cantidad de inscriptos y fuerte expectativa. Mirá los detalles.

El Karting mendocino vuelve a escena en San Martín con una grilla numerosa y gran nivel competitivo.

El Karting mendocino vuelve a escena en San Martín con una grilla numerosa y gran nivel competitivo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Karting Pista mendocino se prepara para un fin de semana a pura velocidad en el kartódromo Ciudad de San Martín. La segunda fecha del campeonato promete espectáculo con una gran cantidad de inscriptos, pilotos de experiencia y jóvenes talentos que buscarán protagonismo en cada categoría.

La actividad se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de abril, con el plato fuerte el domingo, donde se disputarán las finales del Gran Premio A.V.E. en uno de los escenarios más tradicionales de la provincia.

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Una grilla cargada y categorías con alto nivel

El parque automotor vuelve a mostrar una convocatoria sólida, con presencia en todas las divisionales: Guerrero, Infantil, Junior, Master, Senior y Super 4T. En la categoría Guerrero, una de las más competitivas, aparecen nombres como Ariel Tejada, Ignacio Agnello, Patricio Álvarez Storni y Matías Borsani, quienes llegan con ritmo y buscarán marcar diferencias desde la clasificación.

Por su parte, la divisional Infantil vuelve a ser un semillero clave, con pilotos como Laureano Faccio, Ignacio Calderón y Francisco De Marchi, que siguen sumando experiencia en cada presentación. También se destaca la presencia femenina con Delfina Flaqué en Junior, en una categoría que mezcla juventud y proyección.

Expectativa en las categorías mayores y nombres fuertes

En Master, la experiencia será protagonista con pilotos como Nicolás Soler, Rodrigo Serrano y Ricardo Moreno, que aportan jerarquía y conocimiento del trazado. La categoría Senior presenta una grilla interesante con nombres como Tomás Vínolo, Francisco Figueroa Turney y Juan Bautista Pérez, en una divisional que suele ofrecer finales muy disputadas.

En tanto, en la Super 4T, aparecen pilotos como Nicolás Tejada, José Torrent y Beto Giorgis, quienes buscarán quedarse con una fecha clave para el campeonato. Cada categoría tendrá su propia historia, pero todas comparten un mismo objetivo: sumar fuerte en el campeonato y consolidarse en la pelea grande.

San Martín, escenario ideal para el espectáculo

El kartódromo Ciudad de San Martín vuelve a ser el epicentro del automovilismo provincial, con un circuito que combina sectores técnicos, rectas rápidas y oportunidades de sobrepaso.

Se espera un buen marco de público para acompañar una fecha que llega con altas expectativas tras el arranque del campeonato, donde ya se comenzaron a perfilar los primeros candidatos.

El cronograma incluirá entrenamientos, clasificaciones y series, antes de las finales del domingo, que definirán a los ganadores de la jornada.

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