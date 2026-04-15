El Karting Pista acelera en San Martín con una segunda fecha cargada de pilotos y expectativas

El Karting mendocino vuelve a escena en San Martín con una grilla numerosa y gran nivel competitivo.

El Karting Pista mendocino se prepara para un fin de semana a pura velocidad en el kartódromo Ciudad de San Martín. La segunda fecha del campeonato promete espectáculo con una gran cantidad de inscriptos , pilotos de experiencia y jóvenes talentos que buscarán protagonismo en cada categoría.

La actividad se desarrollará el sábado 18 y domingo 19 de abril , con el plato fuerte el domingo, donde se disputarán las finales del Gran Premio A.V.E. en uno de los escenarios más tradicionales de la provincia.

El Lobo mendocino se juega todo ante el Albo en Copa Argentina

La Lepra choca contra el Fluminense por la Copa Libertadores 2026: hora y dónde verlo

El parque automotor vuelve a mostrar una convocatoria sólida , con presencia en todas las divisionales: Guerrero, Infantil, Junior, Master, Senior y Super 4T . En la categoría Guerrero , una de las más competitivas, aparecen nombres como Ariel Tejada, Ignacio Agnello, Patricio Álvarez Storni y Matías Borsani , quienes llegan con ritmo y buscarán marcar diferencias desde la clasificación.

Por su parte, la divisional Infantil vuelve a ser un semillero clave, con pilotos como Laureano Faccio, Ignacio Calderón y Francisco De Marchi , que siguen sumando experiencia en cada presentación. También se destaca la presencia femenina con Delfina Flaqué en Junior, en una categoría que mezcla juventud y proyección.

Expectativa en las categorías mayores y nombres fuertes

En Master, la experiencia será protagonista con pilotos como Nicolás Soler, Rodrigo Serrano y Ricardo Moreno, que aportan jerarquía y conocimiento del trazado. La categoría Senior presenta una grilla interesante con nombres como Tomás Vínolo, Francisco Figueroa Turney y Juan Bautista Pérez, en una divisional que suele ofrecer finales muy disputadas.

En tanto, en la Super 4T, aparecen pilotos como Nicolás Tejada, José Torrent y Beto Giorgis, quienes buscarán quedarse con una fecha clave para el campeonato. Cada categoría tendrá su propia historia, pero todas comparten un mismo objetivo: sumar fuerte en el campeonato y consolidarse en la pelea grande.

San Martín, escenario ideal para el espectáculo

El kartódromo Ciudad de San Martín vuelve a ser el epicentro del automovilismo provincial, con un circuito que combina sectores técnicos, rectas rápidas y oportunidades de sobrepaso.

Se espera un buen marco de público para acompañar una fecha que llega con altas expectativas tras el arranque del campeonato, donde ya se comenzaron a perfilar los primeros candidatos.

El cronograma incluirá entrenamientos, clasificaciones y series, antes de las finales del domingo, que definirán a los ganadores de la jornada.