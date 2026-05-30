30 de mayo de 2026
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Lionel Scaloni suma un dolor de cabeza: lesión confirmada para Leandro Paredes

La baja de Leandro Paredes representa una preocupación para Lionel Scaloni a pocos días del debut mundialista.

Lionel Scaloni suma un nuevo dolor de cabeza en la previa del Mundial con la lista confirmada. &nbsp;

Lionel Scaloni suma un nuevo dolor de cabeza en la previa del Mundial con la lista confirmada.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Fútbol de Argentina dirigida técnicamente por Lionel Scaloni, recibió una noticia poco alentadora en la antesala de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Leandro Paredes sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y quedó descartado para los amistosos ante Honduras e Islandia, los últimos compromisos preparatorios antes del debut en la Copa del Mundo.

La confirmación representa un nuevo dolor de cabeza para el entrenador Lionel Scaloni, que este fin de semana terminará de reunir al plantel en Estados Unidos para comenzar la puesta a punto de cara al certamen.

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Una lesión que venía arrastrando Leandro Paredes

El mediocampista sufrió la molestia antes del partido que Boca perdió 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera, resultado que significó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.

Pese a la incomodidad física, Paredes decidió jugar debido a la importancia del encuentro, aunque durante varios pasajes se lo observó lejos de su mejor nivel.

Tras el partido, se viralizó un video del calentamiento previo en el que se ve al futbolista pateando al arco y llevándose inmediatamente la mano al posterior de la pierna derecha, evidenciando signos de dolor y preocupación.

Durante el encuentro también comunicó la situación al cuerpo técnico y mostró dificultades para desplazarse con normalidad.

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Qué dijo Leandro Paredes sobre su estado físico

Luego de confirmarse la lesión mediante estudios médicos, el propio futbolista explicó que venía conviviendo con molestias musculares.

"Venía arrastrando una sobrecarga en el isquiotibial. Claudio Úbeda me dijo que le dijera la verdad, pero no era un partido para no jugar", señaló.

Ahora deberá afrontar un proceso de recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial.

La Selección de Fútbol de Argentina viaja a Estados Unidos

El plantel argentino partirá rumbo a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa durante gran parte de la Copa del Mundo.

El domingo quedará conformado el grupo completo y el lunes comenzarán los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

Leandro Paredes
El mediocampista del seleccionado de fútbol no se olvidó de la previa caliente.

El mediocampista del seleccionado de fútbol no se olvidó de la previa caliente.

Los amistosos antes del debut de la Copa Mundial de Fútbol

La Albiceleste disputará dos encuentros preparatorios antes de iniciar la defensa del título. El primero será el 6 de junio frente a Honduras, en Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio ante Islandia, en Alabama.

La ausencia de Paredes en ambos compromisos obligará al cuerpo técnico a evaluar alternativas en el mediocampo durante la etapa final de preparación.

El camino de la Selección de Fútbol de Argentina en el Mundial

La Selección debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.

Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en la evolución física de Paredes, uno de los futbolistas de confianza de Scaloni y una pieza importante en el funcionamiento del equipo campeón del mundo.

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