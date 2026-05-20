Mundial 2026: cuándo da Scaloni la lista final de convocados

Lionel Scaloni tendría decidido adelantar la confirmación de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni ya tendría definida la fecha para anunciar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. y, a diferencia de otras competencias, el entrenador no esperaría hasta el cierre oficial del plazo impuesto por FIFA. La nómina final de 26 futbolistas sería confirmada el lunes 25 de mayo , varios días antes del límite establecido para todas las selecciones.

La idea del cuerpo técnico es oficializar la convocatoria definitiva el lunes 25 de mayo, aprovechando además que será feriado nacional en Argentina y habrá mayor repercusión mediática y popular.

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La fecha también coincide con el final de la actividad en gran parte de Europa y llegará apenas un día después de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano , dos equipos que todavía tienen futbolistas dentro de la prelista preliminar.

River aparece como uno de los clubes argentinos con más presencia en la prelista de 55 futbolistas que entregó Scaloni para el Mundial 2026.

Entre los convocados aparecen:

Santiago Beltrán

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Lucas Martínez Quarta

Marcos Acuña

Aníbal Moreno

Sin embargo, según trascendió, solamente Montiel y Acuña tendrían chances concretas de superar el último corte, aunque ambos llegan con dudas físicas.

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Claudio #Tapia compartió una postal de su encuentro con Lionel #Scaloni en el Predio de la #AFA en Ezeiza.



"Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto", comentó el "Chiqui". pic.twitter.com/iqXEyLc07k — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 19, 2026

Cómo será la preparación de Argentina rumbo al Mundial

La Selección Argentina comenzará oficialmente la preparación para el Mundial el 1 de junio en Kansas City, Estados Unidos. Allí se concentrará el plantel completo junto al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y dirigentes de la AFA.

La mayoría de los futbolistas llegará desde Europa durante los últimos días de mayo y trabajará algunos días en el predio de Ezeiza antes de viajar rumbo a Norteamérica.

Antes del debut mundialista, la “Albiceleste” disputará dos amistosos:

Argentina vs Honduras – sábado 6 de junio en Texas.

– sábado 6 de junio en Texas. Argentina vs Islandia – martes 9 de junio en Alabama.

Quiénes aparecen hoy como fijos en la lista de Scaloni

La base campeona del mundo seguirá siendo el núcleo principal de la convocatoria, con nombres indiscutidos como:

Emiliano “Dibu” Martínez

Cristian Romero

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Además, hay varios jóvenes que aparecen muy bien posicionados para meterse entre los 26 definitivos, como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Franco Mastantuono.