20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cuándo da Scaloni la lista final de convocados

El esperado Mundial 2026 está al caer y el DT de la Selección, Lionel Scaloni, tiene todo listo para dar a conocer a los elegidos para la cita. Mirá el detalle.

Lionel Scaloni tendría decidido adelantar la confirmación de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026. &nbsp;

Lionel Scaloni tendría decidido adelantar la confirmación de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Scaloni ya tendría definida la fecha para anunciar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. y, a diferencia de otras competencias, el entrenador no esperaría hasta el cierre oficial del plazo impuesto por FIFA. La nómina final de 26 futbolistas sería confirmada el lunes 25 de mayo, varios días antes del límite establecido para todas las selecciones.

Lee además
Insólito vuelco en Alta Montaña. 

Manejaba ebrio, volcó y le encontraron figuritas del Mundial por $17 millones
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

La fecha también coincide con el final de la actividad en gran parte de Europa y llegará apenas un día después de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, dos equipos que todavía tienen futbolistas dentro de la prelista preliminar.

Qué jugadores de River todavía pelean por un lugar

River aparece como uno de los clubes argentinos con más presencia en la prelista de 55 futbolistas que entregó Scaloni para el Mundial 2026.

Entre los convocados aparecen:

  • Santiago Beltrán
  • Gonzalo Montiel
  • Germán Pezzella
  • Lucas Martínez Quarta
  • Marcos Acuña
  • Aníbal Moreno

Sin embargo, según trascendió, solamente Montiel y Acuña tendrían chances concretas de superar el último corte, aunque ambos llegan con dudas físicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2056812477384360191&partner=&hide_thread=false

Cómo será la preparación de Argentina rumbo al Mundial

La Selección Argentina comenzará oficialmente la preparación para el Mundial el 1 de junio en Kansas City, Estados Unidos. Allí se concentrará el plantel completo junto al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y dirigentes de la AFA.

La mayoría de los futbolistas llegará desde Europa durante los últimos días de mayo y trabajará algunos días en el predio de Ezeiza antes de viajar rumbo a Norteamérica.

Antes del debut mundialista, la “Albiceleste” disputará dos amistosos:

  • Argentina vs Honduras – sábado 6 de junio en Texas.
  • Argentina vs Islandia – martes 9 de junio en Alabama.

Quiénes aparecen hoy como fijos en la lista de Scaloni

La base campeona del mundo seguirá siendo el núcleo principal de la convocatoria, con nombres indiscutidos como:

  • Emiliano “Dibu” Martínez
  • Cristian Romero
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

Además, hay varios jóvenes que aparecen muy bien posicionados para meterse entre los 26 definitivos, como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Franco Mastantuono.

Temas
Seguí leyendo

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Andino Mundialista: las estadísticas y hazañas que convirtieron a Argentina en leyenda

El último Mundial de Cristiano Ronaldo: Portugal definió su plantilla

Preocupación por Nico Paz en la Selección: está entre algodones a un mes del Mundial

Mundial 2026: Lionel Scaloni sigue de cerca a los lesionados

Antes de comprar un televisor para el Mundial 2026, las cinco cosas que tenés que mirar

Mundial 2026: Rodrigo De Paul reveló el exigente entrenamiento secreto que hace con Messi

En Francia patearon el tablero y cambiaron todo en la lista para el Mundial 2026

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

El Ejército licita 70 toneladas de membrillos para conseguir repuestos de una camioneta en San Rafael

El curioso trueque del Ejército en San Rafael: membrillos a cambio de repuestos para una camioneta

Margarita Gutiérrez junto a sus tres hijos. La justicia sospecha que alguno de estos pudo participar del femicidio.

Los detalles del femicidio que conmueve a Junín: ¿Quién mató a Margarita Gutiérrez?

La docente vivía sola en la vivienda donde ocurrió el crimen.

Los conmovedores mensajes tras la muerte de Margarita Gutiérrez en Junín

Las detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusadas de infringir la Ley de Estupefacientes.

La maniobra narco que funcionaba desde una casa de Maipú y terminó desbaratada