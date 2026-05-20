Mundial 2026: cuándo da Scaloni la lista final de convocados

Lionel Scaloni ya tendría definida la fecha para anunciar la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026. y, a diferencia de otras competencias, el entrenador no esperaría hasta el cierre oficial del plazo impuesto por FIFA. La nómina final de 26 futbolistas sería confirmada el lunes 25 de mayo, varios días antes del límite establecido para todas las selecciones.
Cuándo anunciaría Scaloni la lista de Argentina para el Mundial 2026
La fecha también coincide con el final de la actividad en gran parte de Europa y llegará apenas un día después de la final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, dos equipos que todavía tienen futbolistas dentro de la prelista preliminar.
Qué jugadores de River todavía pelean por un lugar
River aparece como uno de los clubes argentinos con más presencia en la prelista de 55 futbolistas que entregó Scaloni para el Mundial 2026.
Entre los convocados aparecen:
Santiago Beltrán
Gonzalo Montiel
Germán Pezzella
Lucas Martínez Quarta
Marcos Acuña
Aníbal Moreno
Sin embargo, según trascendió, solamente Montiel y Acuña tendrían chances concretas de superar el último corte, aunque ambos llegan con dudas físicas.
Cómo será la preparación de Argentina rumbo al Mundial
La Selección Argentina comenzará oficialmente la preparación para el Mundial el 1 de junio en Kansas City, Estados Unidos. Allí se concentrará el plantel completo junto al cuerpo técnico encabezado por Scaloni y dirigentes de la AFA.
La mayoría de los futbolistas llegará desde Europa durante los últimos días de mayo y trabajará algunos días en el predio de Ezeiza antes de viajar rumbo a Norteamérica.
Antes del debut mundialista, la “Albiceleste” disputará dos amistosos:
Argentina vs Honduras – sábado 6 de junio en Texas.
Argentina vs Islandia – martes 9 de junio en Alabama.
Quiénes aparecen hoy como fijos en la lista de Scaloni
La base campeona del mundo seguirá siendo el núcleo principal de la convocatoria, con nombres indiscutidos como:
Emiliano “Dibu” Martínez
Cristian Romero
Rodrigo De Paul
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
Además, hay varios jóvenes que aparecen muy bien posicionados para meterse entre los 26 definitivos, como Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Franco Mastantuono.