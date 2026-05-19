Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y su última función con Portugal

La selección de Portugal confirmó este martes la lista preliminar de convocados para el Mundial 2026 y todas las miradas apuntaron a Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años. El delantero del Al-Nassr volverá a liderar al seleccionado luso en una cita histórica, aunque todavía resta un recorte definitivo en la nómina presentada por Roberto Martínez.
Por qué el Mundial 2026 será histórico para Cristiano Ronaldo
La respuesta directa es que Cristiano Ronaldo alcanzará un récord absoluto al disputar su sexto Mundial, algo que solamente también conseguirá Lionel Messi.
La presencia de CR7 en la lista de convocados era esperada, aunque igualmente generó una enorme repercusión en Europa por el contexto de su carrera y por el peso simbólico que tendrá este torneo. El “Bicho” ya disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, y ahora sumará una nueva participación que lo colocará en la cima de la historia.
Además, llega luego de otra temporada de alto impacto goleador en Arabia Saudita con el Al-Nassr y manteniendo una notable vigencia física pese al paso del tiempo.
Qué jugador podría quedar afuera de la lista de Portugal
La respuesta rápida es que Portugal deberá sacar un futbolista antes de presentar la nómina definitiva ante FIFA, ya que Roberto Martínez convocó a 27 jugadores y el reglamento solamente permite 26.
Todo indica que el corte final saldrá del puesto de arquero. El entrenador español decidió incluir a Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, aunque el reglamento exige un máximo de tres arqueros en la lista definitiva.
El habitual titular es Diogo Costa y aparece como una fija para la Copa del Mundo. Detrás, José Sá y Rui Silva tienen experiencia internacional y ventaja en la consideración del cuerpo técnico, mientras que Ricardo Velho aparece como el nombre con mayores chances de quedar desafectado antes del cierre oficial.
La FIFA oficializará las listas definitivas el próximo 2 de junio, apenas días antes del inicio del torneo, y allí se conocerá el plantel definitivo que viajará al Mundial.
Más allá de esa situación, Portugal presentará nuevamente un equipo repleto de figuras y nombres de jerarquía internacional.
Cómo quedó la lista de Portugal para el Mundial 2026
La respuesta concreta es que Portugal tendrá una combinación de experiencia, juventud y futbolistas de elite europea encabezados por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.