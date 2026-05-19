Mundial 2026: Cristiano Ronaldo y su última función con Portugal

Cristiano Ronaldo encabezará a Portugal en el Mundial 2026 y disputará la sexta Copa del Mundo de su carrera.

La selección de Portugal confirmó este martes la lista preliminar de convocados para el Mundial 2026 y todas las miradas apuntaron a Cristiano Ronaldo , quien disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años. El delantero del Al-Nassr volverá a liderar al seleccionado luso en una cita histórica, aunque todavía resta un recorte definitivo en la nómina presentada por Roberto Martínez.

La respuesta directa es que Cristiano Ronaldo alcanzará un récord absoluto al disputar su sexto Mundial , algo que solamente también conseguirá Lionel Messi.

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El astro portugués llegará a Estados Unidos, México y Canadá en el cierre definitivo de su carrera internacional. A los 41 años, el delantero sigue siendo la gran referencia de Portugal tanto dentro como fuera de la cancha y buscará la única conquista que todavía le falta: la Copa del Mundo.

La presencia de CR7 en la lista de convocados era esperada, aunque igualmente generó una enorme repercusión en Europa por el contexto de su carrera y por el peso simbólico que tendrá este torneo. El “Bicho” ya disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022 , y ahora sumará una nueva participación que lo colocará en la cima de la historia.

Además, llega luego de otra temporada de alto impacto goleador en Arabia Saudita con el Al-Nassr y manteniendo una notable vigencia física pese al paso del tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andremarinpuig/status/2056742436274163732&partner=&hide_thread=false ¡CR7 JUGARÁ SU 6º MUNDIAL!



Nadie lo dudaba, pero ahora ya es oficial: Cristiano Ronaldo está convocado para disputar el 6º Mundial de su carrera.



La Selección de Portugal dio a conocer su lista para la Copa del Mundo y el 'Bicho' no podía faltar.



Junto a una gran generación de… pic.twitter.com/V63hWh4ifn — Andre Marín (@andremarinpuig) May 19, 2026

Qué jugador podría quedar afuera de la lista de Portugal

La respuesta rápida es que Portugal deberá sacar un futbolista antes de presentar la nómina definitiva ante FIFA, ya que Roberto Martínez convocó a 27 jugadores y el reglamento solamente permite 26.

Todo indica que el corte final saldrá del puesto de arquero. El entrenador español decidió incluir a Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, aunque el reglamento exige un máximo de tres arqueros en la lista definitiva.

El habitual titular es Diogo Costa y aparece como una fija para la Copa del Mundo. Detrás, José Sá y Rui Silva tienen experiencia internacional y ventaja en la consideración del cuerpo técnico, mientras que Ricardo Velho aparece como el nombre con mayores chances de quedar desafectado antes del cierre oficial.

La FIFA oficializará las listas definitivas el próximo 2 de junio, apenas días antes del inicio del torneo, y allí se conocerá el plantel definitivo que viajará al Mundial.

Más allá de esa situación, Portugal presentará nuevamente un equipo repleto de figuras y nombres de jerarquía internacional.

Cómo quedó la lista de Portugal para el Mundial 2026

La respuesta concreta es que Portugal tendrá una combinación de experiencia, juventud y futbolistas de elite europea encabezados por Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Arqueros

Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho

Defensores

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo

Mediocampistas

Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva

Delanteros

João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo

El seleccionado portugués integrará el Grupo K del Mundial 2026 y debutará el próximo 17 de junio frente a República Democrática del Congo.

Luego enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Colombia el 27 del mismo mes.