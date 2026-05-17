Copa Mundial de Fútbol de 2026: guía para comprar un Smart TV y disfrutar los partidos de Argentina

La cuenta regresiva para el Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya está en marcha y, en nuestro país, la expectativa por volver a ver a la Selección De Fútbol De Argentina empieza a sentirse en cada charla, cada juntada y cada plan de fin de semana.
Con la cuenta regresiva en marcha para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, muchos argentinos ya comienzan a evaluar renovar su televisor para seguir a la Selección Argentina
La cuenta regresiva para el Copa Mundial de Fútbol de 2026 ya está en marcha y, en nuestro país, la expectativa por volver a ver a la Selección De Fútbol De Argentina empieza a sentirse en cada charla, cada juntada y cada plan de fin de semana.
Reuniones familiares, asados con amigos y partidos que volverán a paralizar al país traen consigo una escena clásica de cada previa mundialista: la búsqueda de un televisor mejor para disfrutar la Copa del Mundo con la mejor imagen posible.
Pantallas más grandes, tecnología 4K, mejor sonido y funciones inteligentes vuelven a posicionarse entre las opciones más buscadas por quienes quieren vivir cada partido de la “Scaloneta” como si estuvieran en la cancha.
Con una oferta cada vez más amplia, elegir el Smart TV ideal no depende solamente del precio. Tamaño, resolución, tasa de refresco, conectividad y tecnología de imagen son algunos de los factores clave para hacer una compra inteligente y disfrutar cada partido al máximo.