17 de mayo de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Copa Mundial de Fútbol de 2026: guía para comprar un Smart TV y disfrutar los partidos de Argentina

Con la cuenta regresiva en marcha para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, muchos argentinos ya comienzan a evaluar renovar su televisor para seguir a la Selección Argentina

En busca de televisor para ver el Mundial.

En busca de televisor para ver el Mundial.

Reuniones familiares, asados con amigos y partidos que volverán a paralizar al país traen consigo una escena clásica de cada previa mundialista: la búsqueda de un televisor mejor para disfrutar la Copa del Mundo con la mejor imagen posible.

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Pantallas más grandes, tecnología 4K, mejor sonido y funciones inteligentes vuelven a posicionarse entre las opciones más buscadas por quienes quieren vivir cada partido de la “Scaloneta” como si estuvieran en la cancha.

Qué tener en cuenta antes de comprar un televisor para la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Con una oferta cada vez más amplia, elegir el Smart TV ideal no depende solamente del precio. Tamaño, resolución, tasa de refresco, conectividad y tecnología de imagen son algunos de los factores clave para hacer una compra inteligente y disfrutar cada partido al máximo.

Carlos Marin, gerente de Naldo en General Alvear dialogó con Noticiero Andino y se refirió a todas las opciones de compra

Embed - SE VIENE EL MUNDIAL: EN BUSCA DEL TELE PERFECTO

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