Andino Mundialista, capítulo 3: los números y récords históricos de la Selección argentina

La pasión por el fútbol, a pocos días del inicio de la Copa Mundial 2026 , mantiene en vilo a cientos de hinchas de todo el mundo que esperan el debut de sus selecciones. En ese contexto, Andino Streaming calienta la previa futbolera con el tercer capítulo de “ Andino Mundialista ”, un ciclo que repasa los principales logros y récords históricos de la Selección argentina .

Embed - Datos e Historias Increíbles | Los récords de la Selección Argentina en Andino Mundialista

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Mientras crece la expectativa por la lista definitiva de convocados que dará a conocer Lionel Scaloni para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá , la Selección argentina continúa consolidando su peso histórico en las Copas del Mundo . Los números, los títulos y el rendimiento de sus figuras construyeron una identidad futbolística que dejó huella en cada edición mundialista.

Entre los nombres más destacados aparece Lionel Messi , quien actualmente es uno de los futbolistas con más partidos disputados en la historia de los Mundiales , con 26 encuentros . Además, es el máximo goleador de la Selección argentina en la competencia, con 13 tantos , y el único jugador en disputar cinco Copas del Mundo . También ostenta el récord de más minutos jugados y más presencias como capitán en la historia del torneo.

Andino Mundialista tercer episodio, Tomás Almuna Hechos, curiosidades y más: Andino Mundialista se anticipa al Mundial 2026 con más microepisodios. Foto: Mike Bartoluce

Otro de los grandes referentes de la Albiceleste es Daniel Passarella, quien se mantiene como el único futbolista argentino en haber conquistado dos títulos mundiales en Argentina 1978 y México 1986.

A su vez, Gabriel Batistuta dejó una marca imborrable en la historia mundialista al convertirse, junto con Messi, en uno de los pocos argentinos capaces de marcar tres goles en un mismo partido de Copa del Mundo. Sin embargo, el exdelantero mantiene un récord aún inigualable, ya que es el único argentino con dos hat-tricks en Mundiales.

Enzo Pérez y el orgullo mendocino en la historia mundialista

Mendoza también tiene su lugar en la historia de la Selección argentina gracias a Enzo Pérez. Nacido en Maipú, el actual jugador de Argentinos Juniors construyó una extensa trayectoria profesional que le permitió formar parte del equipo titular en la final del Mundial de Brasil 2014 frente a Alemania.

Ese recorrido lo convirtió en el único futbolista mendocino en disputar una final del mundo con la camiseta argentina, un hecho que lo posiciona como una de las grandes referencias deportivas de la provincia.

Los récords colectivos que marcaron a la Selección argentina

En el plano colectivo, la Selección argentina también construyó una historia repleta de hitos. El más reciente fue la conquista del Mundial de Qatar 2022, un título que significó un momento inolvidable para gran parte del plantel, ya que muchos de sus jugadores disputaban su primera Copa del Mundo.

Lionel Messi, Argentina campeón, qatar 2022 El Mundial 2026 podrá nuevamente a prueba a la selección Argentina. Foto: Archivo

Además, la Albiceleste logró una particular coincidencia histórica. Los tres títulos mundiales llegaron en décadas distintas, tras consagrarse en 1978, 1986 y 2022. Con esas conquistas, Argentina se consolidó como una de las selecciones más exitosas de la historia de los Mundiales, igualando a Alemania con tres trofeos obtenidos.

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Y si el primer capítulo abrió la puerta a la historia, y el segundo se enfocó en decisiones técnicas, este tercer episodio confirma que el viaje recién empieza a tomar vuelo. Andino Streaming sigue recorriendo los momentos, protagonistas y debates que atraviesan a la Selección, con la mirada puesta en lo que viene.

Andino Mundialista tercer episodio, Tomás Almuna 804) Seguí y conocé más en Andino Mundialista: un nuevo capítulo cada semana. Foto: Mike Bartoluce

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya está en marcha, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.